Advertisement
trendingNow13231285
Hindi Newsऐस्ट्रोजॉब में ज्‍यादा दिन नहीं टिकते ये मूलांक वाले लोग, पर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती है सैलरी

जॉब में ज्‍यादा दिन नहीं टिकते ये मूलांक वाले लोग, पर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती है सैलरी

कुछ लोग सालों तक एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल्‍दी-जल्‍दी नौकरियां बदलते हैं. अच्‍छी बात है कि इन लोगों को बार-बार नई नौकरियां मिल भी जाती है, वो भी मोटे पैकेज वाली. अंक ज्‍योतिष में ऐसे लोगों की जन्‍मतारीखें बताई गई हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 29, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जॉब में ज्‍यादा दिन नहीं टिकते ये मूलांक वाले लोग, पर रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती है सैलरी

अंक ज्‍योतिष में हर मूलांक का करियर, पर्सनालिटी, भविष्‍य आदि के बारे में कई मोटी-मोटी बातें बताई गईं हैं, जो अक्‍सर सही भी साबित होती हैं. जैसे- न्‍यूमेरोलॉजी के अनुसार 3 मूलांक वाले लोग बार-बार नौकरी बदलते हैं और खूब पैसा भी कमाते हैं. 

ये लोग अपने काम से जल्‍दी बोर हो जाते हैं और नौकरी जॉइन करते ही नई नौकरी की तलाश शुरू कर देते हैं. ये इस मामले में इतने लकी होते हैं कि इन्‍हें बार-बार नई नौकरी मिल भी जाती है. वो भी पहले से ज्‍यादा सैलरी वाली. 

रफ्तार से करते हैं तरक्‍की 

ये लोग जल्‍द-जल्‍दी जॉब बदलते हैं, साथ ही इनके पैकेज और पद में भी तेजी से बढ़ोतरी होती है. यही वजह है कि वे कुछ ही सालों में बड़े पद तक पहुंच जाते हैं. साथ ही नाम और पैसा भी कमाते हैं. आइए जानते हैं कि ये लकी मूलांक कौन-कौनसे हैं और इनमें ऐसी कौनसी खूबियां होती हैं कि वे इतनी तेजी से नौकरी में सफल होते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 1 : बॉस मेंटिलिटी वाली पर्सनालिटी 

मूलांक 1 के जातकों पर सूर्य का प्रभाव होता है और इन लोगों को किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं आता है. ये बॉस मेंटिलिटी के लोग होते हैं इसलिए ये करियर भले ही छोटी पोजीशन से शुरू करें, लेकिन तरक्‍की पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं. अपनी मेहनत, काबिलियत और लीडरशिप स्किल की दम पर तेजी से ऊपर बढ़ते हैं. इसके लिए वे बार-बार स्विच करते हैं और हर बार ऊंचे पद व बढ़े हुए पैकेज की नौकरी पाते हैं. 

(यह भी पढ़ें: इन मूलांक वालों की दुश्मन भी करते हैं इज्जत! पीठ पीछे इन खूबियों की करते हैं तारीफ)

मूलांक 5 : जल्‍द हो जाते हैं बोर 

मूलांक 5 यानी कि किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्‍मे लोगों पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है. ये लोग चंचल होते हैं और जल्‍दी बोर हो जाते हैं. साथ ही नए मौके पकड़ने में माहिर होते हैं. इन लोगों का नेटवर्क मजबूत होता है, जिससे इनके लिए नई नौकरी ढूंढना मुश्किल काम नहीं होता है. वे तेजी से नौकरी बदलते हैं और तरक्‍की करते हैं. साथ ही सैलरी नेगोशिएशन में भी म‍ाहिर होते हैं इसलिए इनको हर बार पैकेज भी तगड़ा ही मिलता है. 

मूलांक 7 : जल्‍दी भर जाता है मन 

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्‍मे लोगों का मूलांक 7 होता है. केतु का इन पर गहरा प्रभाव होता है, जिससे वे थोड़ी मूडी और अध्‍यात्‍म में रुझान रखने वाले होते हैं. करियर की बात करें तो इनका मन जल्‍दी ही भर जाता है और ये इस्‍तीफा देने में 2 मिनट नहीं लगाते हैं. इन्‍हें अगली नौकरी पाने की चिंता भी नहीं होती है क्‍योंकि इनके पास जॉब ऑफर की कमी नहीं होती है. 

(यह भी पढ़ें: साल गुजरने के साथ और हसीन हो जाती हैं ये बर्थडेट वाली महिलाएं, बढ़ती उम्र का नहीं पड़ता फर्क)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

numerology

Trending news

राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
Jammu Kashmir
राजौरी में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, आखिरी चरण में पहुंचा ‘ऑपरेशन शेरूवाली’
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
weather update
वरुण देवता हुए मेहरबान! 44 डिग्री से सीधे 35°C पर आएगा पारा, IMD का रेड अलर्ट
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
Karnataka News in Hindi
जाने से पहले DK के लिए कौन सी चुनौती खड़ी कर गए सिद्धा? आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
West Bengal
देश की कमाई 30 लाख घुसपैठियों ने खाई? ममता सरकार के डायरेक्ट कैश घोटाले का विश्लेषण
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
IAS Dhanendra Kumar
कौन थे रिटायर्ड IAS धनेंद्र कुमार, जिनकी दिल्ली में हुए AC ब्लास्ट में चली गई जान?
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
DNA
TMC नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने खेत में गाड़ी नोटों की बोरियां, कहां से आई ये दौलत?
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
milk
मिल्क कैपिटल शहर कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
Litchi
भारत का वो इलाका, जो उगाता देश की आधी लीची, लोग कहते 'भारत की Litchi Capital'
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
Meghalaya Rain
लगातार 331 दिन पड़ती रही बारिश, धरती पर एक बार में सबसे ज्यादा पानी कहां बरसा था?
गंगा जी पर IIT की ये रिपोर्ट बहुत डराने वाली है... रोज 99 जलधाराएं हो रहीं विलुप्त!
ganga ji
गंगा जी पर IIT की ये रिपोर्ट बहुत डराने वाली है... रोज 99 जलधाराएं हो रहीं विलुप्त!