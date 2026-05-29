अंक ज्‍योतिष में हर मूलांक का करियर, पर्सनालिटी, भविष्‍य आदि के बारे में कई मोटी-मोटी बातें बताई गईं हैं, जो अक्‍सर सही भी साबित होती हैं. जैसे- न्‍यूमेरोलॉजी के अनुसार 3 मूलांक वाले लोग बार-बार नौकरी बदलते हैं और खूब पैसा भी कमाते हैं.

ये लोग अपने काम से जल्‍दी बोर हो जाते हैं और नौकरी जॉइन करते ही नई नौकरी की तलाश शुरू कर देते हैं. ये इस मामले में इतने लकी होते हैं कि इन्‍हें बार-बार नई नौकरी मिल भी जाती है. वो भी पहले से ज्‍यादा सैलरी वाली.

रफ्तार से करते हैं तरक्‍की

ये लोग जल्‍द-जल्‍दी जॉब बदलते हैं, साथ ही इनके पैकेज और पद में भी तेजी से बढ़ोतरी होती है. यही वजह है कि वे कुछ ही सालों में बड़े पद तक पहुंच जाते हैं. साथ ही नाम और पैसा भी कमाते हैं. आइए जानते हैं कि ये लकी मूलांक कौन-कौनसे हैं और इनमें ऐसी कौनसी खूबियां होती हैं कि वे इतनी तेजी से नौकरी में सफल होते हैं.

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मूलांक 1 : बॉस मेंटिलिटी वाली पर्सनालिटी

मूलांक 1 के जातकों पर सूर्य का प्रभाव होता है और इन लोगों को किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं आता है. ये बॉस मेंटिलिटी के लोग होते हैं इसलिए ये करियर भले ही छोटी पोजीशन से शुरू करें, लेकिन तरक्‍की पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं. अपनी मेहनत, काबिलियत और लीडरशिप स्किल की दम पर तेजी से ऊपर बढ़ते हैं. इसके लिए वे बार-बार स्विच करते हैं और हर बार ऊंचे पद व बढ़े हुए पैकेज की नौकरी पाते हैं.

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मूलांक 5 : जल्‍द हो जाते हैं बोर

मूलांक 5 यानी कि किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को जन्‍मे लोगों पर बुध ग्रह का प्रभाव होता है. ये लोग चंचल होते हैं और जल्‍दी बोर हो जाते हैं. साथ ही नए मौके पकड़ने में माहिर होते हैं. इन लोगों का नेटवर्क मजबूत होता है, जिससे इनके लिए नई नौकरी ढूंढना मुश्किल काम नहीं होता है. वे तेजी से नौकरी बदलते हैं और तरक्‍की करते हैं. साथ ही सैलरी नेगोशिएशन में भी म‍ाहिर होते हैं इसलिए इनको हर बार पैकेज भी तगड़ा ही मिलता है.

मूलांक 7 : जल्‍दी भर जाता है मन

किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्‍मे लोगों का मूलांक 7 होता है. केतु का इन पर गहरा प्रभाव होता है, जिससे वे थोड़ी मूडी और अध्‍यात्‍म में रुझान रखने वाले होते हैं. करियर की बात करें तो इनका मन जल्‍दी ही भर जाता है और ये इस्‍तीफा देने में 2 मिनट नहीं लगाते हैं. इन्‍हें अगली नौकरी पाने की चिंता भी नहीं होती है क्‍योंकि इनके पास जॉब ऑफर की कमी नहीं होती है.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)