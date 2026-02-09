Nadi Dosh : वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति में बाधा देता है यह दोष, शादी से पहले जरूर कर लें चैक

Nadi Dosh kya hota hai : शादी से पहले गुण मिलान किया जाता है. इससे लड़का-लड़की के स्वभाव, मित्रता, सामंजस्य, भाग्य आदि से लेकर संतान प्राप्ति के योग भी देखे जाते हैं. यदि लड़का-लड़की के गुण मिलान में नाड़ी दोष हो तो शादी नहीं की जाती.
Nadi Dosh in Kundli : हिंदू धर्म में शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है. क्योंकि सनातन धर्म में विवाह से केवल 2 लोगों का मिलन नहीं होता है, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है. इसलिए मोटे तौर पर कम से कम लड़का-लड़की की जन्मतारीख, समय और स्थान के आधार पर बनी कुंडली मिलाई जाती है. इसमें गुण मिलान किया जाता है. ज्योतिष के अनुसार 36 गुण होते हैं, जिन्हें 8 पैरामीटर्स में बांटा गया है, जैसे - गण, मैत्री, नाड़ी, वर्ण आदि. साथ ही सभी को उनके महत्व के आधार पर अलग-अलग अंक भी दिए गए हैं. इससे लड़का-लड़की के स्वभाव, आपसी सामंजस्य, सेहत, भाग्य आदि मैच किए जाते हैं. यदि गुण मिलान के दौरान नाड़ी मैच ना हो यानी कि नाड़ी दोष निकले तो विवाह नहीं किया जाता है. नाड़ी को कितनी अहमियत दी गई है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि गुण मिलान में नाड़ी दोष को सबसे ज्यादा 8 अंक दिए गए हैं.
यदि नाड़ी दोष हो तो जीवन में कई समस्याएं आती हैं. इसलिए नाड़ी दोष को शादी में बड़ा बाधक माना जाता है. नाड़ी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है - आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी. यदि लड़का और लड़की दोनों की नाड़ी एक जैसी होती है, तो इसे नाड़ी दोष कहा जाता है.
- नाड़ी दोष हो तो ऐसे पति-पत्नी को संतान सुख पाने में बाधा आती है. या तो उन्हें संतान नहीं होती और यदि होती है तो संतान शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो सकती है.
- नाड़ी दोष के कारण शादी के बार पति-पत्नी के बीच शारीरिक असंतुलन होता है. जिससे बीमारियां घेरने और बढ़ने की आशंका रहती है.
- एक जैसी नाड़ी होने के कारण उनके विचारों में टकराव और मानसिक अशांति रहने की आशंका रहती है जो उनके वैवाहिक जीवन को कलहपूर्ण बना सकती है.
हालांकि कुछ मामलों में नाड़ी दोष प्रभावी नहीं होता है. इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में खास स्थितियां बताई गई हैं. यदि फिर भी नाड़ी दोष रहे और विवाह करना चाहें तो ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष शांति के उपाय बताए गए हैं. इसके लिए शादी से पहले और बाद में सवा लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहिए. ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न व वस्त्र दान करें. वहीं शादी से पहले लड़की की शादी भगवान शालिग्राम जी या घड़े से कराया जाता है ताकि मुख्य विवाह पर नाड़ी दोष का असर न पड़े.
