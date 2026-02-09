Advertisement
trendingNow13103257
Hindi Newsऐस्ट्रोNadi Dosh : वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति में बाधा देता है यह दोष, शादी से पहले जरूर कर लें चैक

Nadi Dosh : वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति में बाधा देता है यह दोष, शादी से पहले जरूर कर लें चैक

Nadi Dosh kya hota hai : शादी से पहले गुण मिलान किया जाता है. इससे लड़का-लड़की के स्‍वभाव, मित्रता, सामंजस्‍य, भाग्‍य आदि से लेकर संतान प्राप्ति के योग भी देखे जाते हैं. यदि लड़का-लड़की के गुण मिलान में नाड़ी दोष हो तो शादी नहीं की जाती. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 09, 2026, 11:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के लिए कुंडली मिलान में नाड़ी दोष.
शादी के लिए कुंडली मिलान में नाड़ी दोष.

Nadi Dosh in Kundli : हिंदू धर्म में शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है. क्‍योंकि सनातन धर्म में विवाह से केवल 2 लोगों का मिलन नहीं होता है, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है. इसलिए मोटे तौर पर कम से कम लड़का-लड़की की जन्‍मतारीख, समय और स्‍थान के आधार पर बनी कुंडली मिलाई जाती है. इसमें गुण मिलान किया जाता है. ज्‍योतिष के अनुसार 36 गुण होते हैं, जिन्‍हें 8 पैरामीटर्स में बांटा गया है, जैसे - गण, मैत्री, नाड़ी, वर्ण आदि. साथ ही सभी को उनके महत्‍व के आधार पर अलग-अलग अंक भी दिए गए हैं. इससे लड़का-लड़की के स्‍वभाव, आपसी सामंजस्‍य, सेहत, भाग्‍य आदि मैच किए जाते हैं. यदि गुण मिलान के दौरान नाड़ी मैच ना हो यानी कि नाड़ी दोष निकले तो विवाह नहीं किया जाता है. नाड़ी को कितनी अहमियत दी गई है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि गुण मिलान में नाड़ी दोष को सबसे ज्‍यादा 8 अंक दिए गए हैं. 

नाड़ी दोष देता है ढेरों समस्‍याएं 

यदि नाड़ी दोष हो तो जीवन में कई समस्‍याएं आती हैं. इसलिए नाड़ी दोष को शादी में बड़ा बाधक माना जाता है. नाड़ी मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है - आदि नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत्य नाड़ी. यदि लड़का और लड़की दोनों की नाड़ी एक जैसी होती है, तो इसे नाड़ी दोष कहा जाता है. 

यह भी पढ़ें: 'इमोशनल फूल' होते हैं ये बर्थडेट वाले लोग, प्‍यार में लुट-पिट जाते हैं, फिर भी नहीं आते बाज, कई दिन तक बहाते हैं आंसू

Add Zee News as a Preferred Source

नाड़ी दोष के कारण क्‍या होता है? 

- नाड़ी दोष हो तो ऐसे पति-पत्‍नी को संतान सुख पाने में बाधा आती है. या तो उन्‍हें संतान नहीं होती और यदि होती है तो संतान शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर हो सकती है.

- नाड़ी दोष के कारण शादी के बार पति-पत्‍नी के बीच शारीरिक असंतुलन होता है. जिससे बीमारियां घेरने और बढ़ने की आशंका रहती है.

- एक जैसी नाड़ी होने के कारण उनके विचारों में टकराव और मानसिक अशांति रहने की आशंका रहती है जो उनके वैवाहिक जीवन को कलहपूर्ण बना सकती है.

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण के दिन शनि की राशि में महादुर्लभ योग, 17 फरवरी से नोटों में खेलेंगे तुला समेत इन राशियों के लोग

नाड़ी दोष निवारण उपाय 

हालांकि कुछ मामलों में नाड़ी दोष प्रभावी नहीं होता है. इसके लिए ज्‍योतिष शास्‍त्र में खास स्थितियां बताई गई हैं. यदि फिर भी नाड़ी दोष रहे और विवाह करना चाहें तो ज्‍योतिष शास्‍त्र में नाड़ी दोष शांति के उपाय बताए गए हैं. इसके लिए शादी से पहले और बाद में सवा लाख बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहिए. ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्‍न व वस्‍त्र दान करें. वहीं शादी से पहले लड़की की शादी भगवान शालिग्राम जी या घड़े से कराया जाता है ताकि मुख्य विवाह पर नाड़ी दोष का असर न पड़े.

यह भी पढ़ें: ग्रहों के राजकुमार बुध चलेंगे उल्‍टी चाल, 4 राशि वालों को बंपर लाभ, मालामाल हो जाएंगे कारोबारी

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

nadi dosh

Trending news

चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
amritpal
चूहे मारने की दवा, बेहोशी और 'सरहद' पार! 8 महीने बाद PAK की कैद से लौटेगा देश का लाल
Parliament session Live: स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष, भारी हंगामे के कारण सदन 12 बजे तक स्थगित
parliament session live
Parliament session Live: स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष, भारी हंगामे के कारण सदन 12 बजे तक स्थगित
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
Kerala
मंदिर की चौखट पर नहीं, संविधान की आत्मा पर फैसला; ईसाई पादरियों की एंट्री पर केरल...
क्या आदेश है? जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर पीएम ने क्या कहा था
Indian Army news
क्या आदेश है? जब बॉर्डर पर भेजी गई फौज, आर्मी चीफ के सवाल पर पीएम ने क्या कहा था
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
Himanta Biswa Sarma
गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले असम CM के आरोप, 10 प्वाइंट्स में समझें पूरी कहानी
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैसी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
Nepal
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
Vaishno Devi
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा