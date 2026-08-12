नाग पंचमी पर क्यों उल्टा रख दिया जाता है तवा? जान लेंगे तो कभी नहीं करेंगे ये गलती!

अपने यहां नाग पंचमी का त्योहार केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है. अगर आप ज्योतिष और वास्तु के हिसाब से देखें, तो इस दिन का अपना ही गणित है. लोग इस दिन नाग देवता की पूजा करते हैं ताकि कुंडली में बैठा कालसर्प दोष या राहु-केतु का चक्कर शांत हो जाए.
लेकिन कई बार हम अनजाने में रसोई में ऐसी गलती कर बैठते हैं, जिससे लेने के देने पड़ जाते हैं. खासकर इस दिन लोहे के तवे और कढ़ाई का इस्तेमाल करना घर की सुख-शांति बिगाड़ सकता है.
हमारी रसोई में रखी चीजों का सीधा नाता ग्रहों से होता है. ये जो काला लोहे का तवा होता है न, इसे ज्योतिष में राहु का रूप माना जाता है. वहीं दूसरी तरफ चूल्हे की जलती हुई आग मंगल ग्रह का प्रतीक होती है.
अब सोचिए, जब नाग पंचमी के दिन आप तवे को सीधी आग पर तपाते हैं, तो राहु और मंगल आमने-सामने आ जाते हैं. इससे घर के लोगों का दिमाग गरम रहने लगता है, बात-बात पर चिड़चिड़ापन आता है और फालतू के झगड़े होने लगते हैं.
वास्तु शास्त्र कहता है कि घर की रसोई हमेशा दक्षिण-पूर्व में होनी चाहिए, क्योंकि ये आग की जगह है. तवे की गोल बनावट को नाग के फन जैसा देखा जाता है. जब आप लोहे को बहुत ज्यादा गरम करते हैं, तो उससे एक अलग तरह की भारी और नकारात्मक वाइब्स निकलती हैं.
नाग पंचमी के दिन तवा या कढ़ाई तपाने से रसोई का वास्तु संतुलन गड़बड़ा जाता है. इसका सबसे पहला असर घर की महिलाओं की सेहत पर दिखता है.
नाग पंचमी पर लोहे के बर्तन तपाने से घर में पैसों की तंगी भी आ सकती है. जब रसोई का वास्तु बिगड़ता है, तो बरकत रुक जाती है और बिना वजह के खर्चे निकलने लगते हैं.
इसीलिए बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि इस दिन रोटियां सेकने के बजाय कोई ऐसी चीज बनाएं जो भाप में पके या उबाली जाए. इससे रसोई में बहुत तीखी आंच नहीं जलानी पड़ती और घर का माहौल एकदम शांत रहता है.
अगर आपकी कुंडली में राहु-केतु की समस्या है या कालसर्प दोष है, तो इस दिन रसोई में लोहे के बर्तन साइड में रख दें. खाना पकाने के लिए मिट्टी, पीतल या तांबे के बर्तन ही निकालें.
अपने यहां तो पुरानी परंपरा है कि नाग पंचमी के दिन खीर, बाटी या एक दिन पहले का बना ठंडा खाना (बासोड़ा) खाया जाता है. मकसद बस यही है कि उस दिन रसोई में लोहे का तवा न तपाना पड़े.
अगर आप राहु का असर कम करना चाहते हैं, तो नाग पंचमी के दिन बहते पानी में चांदी या तांबे के नाग-नागिन का छोटा सा जोड़ा बहा दें. इससे कालसर्प दोष में बहुत राहत मिलती है.
तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस दिन तवा और कढ़ाई न छूना कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि घर में राहु की बुरी नजर से बचने का एक पुराना और देसी तरीका है.
डिस्क्लेमर: यह लेख लोक-मान्यताओं, वास्तु शास्त्र और ज्योतिषीय परंपराओं पर आधारित है. इसे पाठकों तक आम बोलचाल की भाषा में जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से लिखा गया है. किसी भी विशेष उपाय को अपनाने से पहले अपने पारिवारिक रीति-रिवाजों और किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.