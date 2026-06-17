Nails Shape Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार चेहरे और शरीर की बनावट से किसी व्यक्ति के बारे में जरूरी बातों को जाना जा सकता है. इसी तरह नाखूनों की बनावट से भी कई और बातों के बारे में पता लगाया जा सकता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाखूनों से व्यक्तित्व और भविष्य की जानकारियां हासिल की जा सकती है. हर व्यक्ति के नाखून की बनावट अलग-अलग होता है. कुछ लोगों के नाखून चमकते हैं तो कुछ लोगों के नाखून पर हल्की-हल्की लकीरें भी होती हैं जिन जीवन पर विशेष प्रभाव भी होता है.
नाखूनों के आकार और उनकी बनावट, नाखूनों के ऊपर की लकीरें और उसके ऊपर की चिह्न भविष्य के बारे में क्या सूचना देती है, नाखून का आकार बताता है कि व्यक्ति कभी धनवान बन पाएगा या नहीं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
जिन नाखूनों पर धब्बे होते हैं और दिखने में अच्छे नहीं होते हैं ऐसे लोग के जीवन में तरक्की नहीं होती है और आर्थिक स्थिति बहुत सामान्य होती है. नाखून टेढ़े-मेढ़ा हो या उन पर रेखाएं बनी हों तो आर्थिक दृष्टि से इसे बहुत बुरा माना जाता है. ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक परेशानियां बनी ही रहती हैं.
जिनके नाखून पर रेखा और धब्बा न हो, नाखून लाल हो तो ऐसे लोग अपने पूरे जीवन में कभी न कभी धनवान जरूर बनते हैं.
सभी उंगलियों के नाखून कछुए की पीठ की तरह अगर उठे हुए हों तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है. अगर अंगूठे का नाखून बीच से उठा हो तो ऐसे लोगों को जीवन भर आर्थिक उन्नति के लिए मशक्कत करनी पड़ती है.
पुरूषों के नाखून अगर धंसे हुए हो और गोल आकार में हों तो इसे आर्थिक समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. ऐसे लोग व्यक्ति दिन-रात तरक्की करते हैं. गर्ग संहिता की मानें तो जिस स्त्री के नाखून लाल रंग के हो, चमकीले हो, चिकने हो या फिर उठे हुए हों तो ऐसी महिलाएं घर के लिए बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती हैं.
नाखून उंगली से कुछ बाहर की ओर निकले हुए दिखें और नाखूनों का रंग गुलाबी हों तो ऐसे लोगों को भाग्यशाली माना जाता है. खासकर ऐसी महिलाएं जीवन में सुख-सुविधाओं का खुलकर उपभोग करती हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक सामुद्रिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)