Nails Shape Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार चेहरे और शरीर की बनावट से किसी व्यक्ति के बारे में जरूरी बातों को जाना जा सकता है. इसी तरह नाखूनों की बनावट से भी कई और बातों के बारे में पता लगाया जा सकता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार नाखूनों से व्यक्तित्व और भविष्य की जानकारियां हासिल की जा सकती है. हर व्यक्ति के नाखून की बनावट अलग-अलग होता है. कुछ लोगों के नाखून चमकते हैं तो कुछ लोगों के नाखून पर हल्की-हल्की लकीरें भी होती हैं जिन जीवन पर विशेष प्रभाव भी होता है.