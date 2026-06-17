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Samudrik Shastra Nails Shape: नाखूनों की बनावट बता सकती है व्यक्ति धनवान है या कंगाल, अपने नाखूनों को चेक कर जानें आप में है कौन सी खूबी!

Nails Shape Samudrik Shastra: नाखूनों की बनावट से जान सकते हैं कि व्यक्ति धनवान है या कंगाल. नाखूनों को चेक करके और भी कई खूबियों के बारे में पता लगाया जा सकता है. आइए इस लेख में नाखूनों की बनावट के बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 17, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:39 PM IST
Samudrik Shastra Nails Shape: नाखूनों की बनावट बता सकती है व्यक्ति धनवान है या कंगाल, अपने नाखूनों को चेक कर जानें आप में है कौन सी खूबी!
Image Credit: AI (Nails Shape Samudrik Shastra)

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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