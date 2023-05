Nakhun Katna: इस दिन नाखून काटने से हो जाते हैं कंगाल, ये दिन Nail Cutting के लिए माना जाता है शुभ

Best Day to Cut Your Nails: ज्योतिष शास्त्र में नाखून काटने को लेकर कई तरह के नियम बताए गए हैं. इन नियमों का पालन पिछले लंबे समय से होता चला आ रहा है. आपने भी अपने बड़े-बुजूर्गों से नाखून और बाल काटने को लेकर कई बातें सुनी होंगी. ये बातें बड़े होने के साथ जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और हम किसी विशेष समय और दिन पर ही नाखून और बाल काटते हैं. अगर नाखून काटने की बात की जाए तो इसको लेकर भी दिन और समय निर्धारित किए गए हैं. इस समय के अलावा नाखून काटने से जीवन में कंगाली छा जाती है और इंसान पैसे-पैसे के लिए मोहताज हो जाता है.

शनि देव ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बाल और नाखून का संबंध शनि देव से माना गया है, इसलिए बाल और नाखून हमेशा साफ रखने चाहिए. ऐसा न करने से शनि देव अप्रसन्न होते हैं और लोगों को उनकी वक्र दृष्टि का भाजन बनना पड़ता है. ऐसे में अगर गरीबी, दरिद्रता और विभिन्न समस्या से बचना चाहते हैं तो समय-समय पर नाखून और बाल काटकर, उनकी सफाई करते रहें. सही दिन नाखून काटने के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन उचित माने गए हैं. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो इन चार दिन नाखून काटना सही माना जाता है. खासकर रविवार के दिन नाखून काटने से पैसों के आगमन के योग बनते हैं और गरीबी दूर होती है. गलत दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनिवार के दिन भूलकर भी नाखून नहीं काटना चाहिए. ऐसा करने से उम्र कम होती है और घर में दरिद्रता आनी शुरू हो जाती है. वहीं, मंगलवार को नाखून काटने से भाईयों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है. गुरुवार के दिन नाखून काटने से शिक्षा, ज्ञान में कमी आती है. रात रात में नाखून काटना सही नहीं माना जाता है. इसका सेहत पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि रात को नाखून पानी के संपर्क में नहीं आते हैं, जिससे ये सख्त हो जाते हैं. वहीं, ज्योतिष शास्त्र में रात को नाखून काटना अशुभ माना जाता है. ऐसा करने से नकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ जाती है और धन की देवी मां लक्ष्‍मी नाराज होकर चली जाती है. ऐसे काटें नाखून नाखून हमेशा नहाने के बाद ही काटने चाहिए. नहाने के बाद नाखून मुलायम हो जाते हैं, जिससे ये आसानी से कट जाते हैं. नाखून काटने के बाद अच्‍छी तरह हाथ धो लेने चाहिए. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)