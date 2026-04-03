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Hindi Newsऐस्ट्रोघर में नमक का पोछा लगाने का ये है सबसे शुभ दिन, खिंची चली आएंगी मां लक्ष्‍मी, शनि भी होंगे प्रसन्‍न, बस एक बात का रखें ध्‍यान

घर में नमक का पोछा लगाने का ये है सबसे शुभ दिन, खिंची चली आएंगी मां लक्ष्‍मी, शनि भी होंगे प्रसन्‍न, बस एक बात का रखें ध्‍यान

वास्तु शास्त्र में घर में नमक का पोछा लगाने के कई चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं. नमक का यह टोटका घर में पैसा बढ़ाता है. ऐसे घर में मां लक्ष्‍मी वास करती हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातों का ध्‍यान रखना भी जरूरी है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 03, 2026, 01:59 PM IST
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घर में नमक का पोछा लगाने के शुभ-अशुभ दिन.
घर में नमक का पोछा लगाने के शुभ-अशुभ दिन.

घर में तंगी है या बरकत खत्‍म हो गई है तो इस समस्‍या से निजात पाने में नमक का एक उपाय बहुत कारगर साबित हो सकता हैहै. अच्‍छी बात है कि ये उपाय भी बेहद आसान है. इसके लिए आपको सिर्फ अपने घर में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिलाना है. नमक का पोछा लगाने के बहुत फायदे हैं. इससे घर में मां लक्ष्‍मी वास करती हैं, साथ ही शनि दोष भी दूर होता है. लेकिन ये जानना जरूरी है कि नमक के पानी का पोछा किस दिन लगाना चाहिए और किस दिन नहीं लगाना चाहिए. 

नकारात्‍मकता रोक देती है घर की बरकत 

अक्‍सर देखा होगा कि घर के लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी पैसे की तंगी बनी रहती है. मानो घर की बरकत रुक गई हो. इसके पीछे वास्‍तु दोष और नकारात्‍मक ऊर्जा बड़ा कारण हो सकती है. जिसे दूर करने में नमक के पानी का पोछा लगाना बड़ा फायदा देता है. ज्‍योतिष शास्‍त्र में नमक को बहुत महत्‍व दिया गया है क्‍योंकि नमक का संबंध कई ग्रहों से है. नमक के टोटके इन ग्रह दोषों को दूर करते हैं. 

(यह भी पढ़ें: गुरु की राशि में मंगल का महागोचर, कन्‍या समेत इन राशियों के लिए शुरू होगा संकट काल, शनि के साथ मिलकर मचाएंगे उथल-पुथल)

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नमक का पोछा लगाने का शुभ दिन 

ज्‍योतिष और वास्‍तु के अनुसार नमक का पोछा लगाने का फायदा तभी मिलता है, जब सही दिन में ये उपाय किया जाए. क्‍योंकि सप्‍ताह के हर दिन का अपना अलग महत्‍व और ऊर्जा होती है. 

नमक का पोछा लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे अच्‍छा होता है. ऐसा करने से घर की नकारात्‍मक ऊर्जा तो दूर होती ही है, इसके अलावा शनि दोष भी खत्‍म होता है. यदि ऐसा संभव न हो पाए तो शुक्रवार को भी नमक का पोछा लगा सकते हैं. इससे मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं और घर में धन-समृद्धि बढ़ती है. लक्ष्‍मी जी घर में वास करती हैं. 

(यह भी पढ़ें: दुर्लभ त्रिग्रही योग, 4 राशि वालों की जिंदगी में होगा 'मंगल', अचानक मिलेगा पैसा-तरक्‍की

ये 3 दिन न लगाएं नमक का पोछा 

नमक का पोछा गुरुवार, रविवार और मंगलवार को नहीं लगाना चाहिए. इन दिनों में नमक खाने की भी मनाही की गई है. गुरुवार व्रत, रविवार व्रत और मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है. यहां तक कि इन तीनों दिन के व्रत में सेंधा नमक खाने से भी बचना चाहिए. उस पर नमक का पोछा लगाने की गलती करना तो बहुत भारी पड़ सकती है. यदि गुरुवार को नमक का पोछा लगाएंगे तो इससे दुर्भाग्‍य बढ़ता है, बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं. वहीं रविवार को नमक का पोछा लगाने से सूर्य कमजोर होता है. जिससे आत्‍मविश्‍वास में कमी आती है. व्‍यक्ति का चेहरा तेजहीन हो जाता है. 

(यह भी पढ़ें: वैशाख महीने में 5 ग्रह गोचर और 3 ताकतवर राजयोग, इन राशियों को होगा सबसे ज्‍यादा लाभ, पैसे के साथ बढ़ेगा पावर)

पोछे के पानी में कौनसा और कितना नमक डालें 

नमक का यह उपाय करते समय ध्‍यान रखें कि आधी बाल्‍टी पानी में 2 चम्‍मत नमक डालना काफी है. इसके लिए सेंधा नमक का इस्‍तेमाल करें. यदि मंगल दोष है तो समुद्री नमक का इस्‍तेमाल भी कर सकते हैं. यही नमक का पोछा लगाने की सही विधि है. साथ ही हफ्ते में एक बार घर में नमक का पोछा लगाना काफी होता है. बाकी दिन में पानी में कोई भी फ्लोर क्‍लीनर लिक्विड जैसे फिनाइल मिलाकर लगाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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