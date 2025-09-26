Advertisement
Vastu Tips: रसोई में यहां-वहां कहीं भी रख देते हैं नमक तो हो जाएं सावधान! झेलना पड़ सकता है नुकसान, जान लें वास्तु नियम

Namak Vastu Tips And Remedies: वास्तु शास्त्र में कई नियमों के बारे में बताया गया है जो जीवन की दिक्कतों को कम करने में मदद कर सकते हैं. आइए इस कड़ी में जानें वास्तु के अनुसार नमक के क्या नियम हैं और नमक के उपाय क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 26, 2025, 02:32 PM IST
Namak Astrology Tips

Salt Vastu Tips: नमक को रसोई का राजा कहें तो गलत नहीं होगा. किसी भी भोजन के स्वाद पर नमक का कंट्रोल होता है. नमक की मात्रा किसी भोजन को स्वादिष्ट और बेस्वाद कर सकता है. इतना ही नहीं यही नमक घर की सुख शांति का भी कारक बन सकता है. वास्तु अनुसार रसोईघर में नमक को रखने के कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं. ऐसे में अगर आप भी नमक को यहां वहां रख देते हैं तो आपको भी नमक से जुड़े वास्तु नियम को जान लेना चाहिए. आइए इस कड़ी में नमक के वास्तु नियम और नमक के वास्तु उपाय जानें.

नमक रखने की सही दिशा
वास्तु अनुसार, भूलकर भी किचन में दक्षिण दिशा में नमक को न रखें. दक्षिण दिशा को यम की दिशा है और जब इस ओर नमक रखा जाता है तो घर पर कर्ज का बोझ बढ़ता है. घर के लोग अचानक ही बीमारियों का शिकार होने लगते है. बड़ी बड़ी समस्याएं घर को घेरने लगती हैं. 

नमक रखने के लिए सही बर्तन
वास्तु अनुसार नमक को हमेशा प्लास्टिक के डब्बे में या कांच के बर्नी में ही रखें. इस एक बात का ध्यान रखा जाए तो धन संबंधी एक एक दिक्कतों का अंत होने लगेगा. घर में शांति का माहौल रहेगा. 

नमक से जुड़ी जरूरी बातें
वास्तु और ज्योतिष अनुसार शाम के समय किसी को घर से नमक निकालकर नहीं देना चाहिए. नमक का दान शाम के समय नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से घर को अर्थिक संकट घेर लेती है और कर्ज तले घर का पूरा परिवार दब जाता है.

नमक के उपाय

  • लाल कपड़े में नमक बांधें और रसोई घर में ही ऐसी जगह पर इसे बांध दें कि किसी को दिखाई न दें. इस उपाय से घर में नकारात्मकता बनी रहेगी. 

  • बाथरूम में एक कांच की प्याली में साबुत या खड़ा नमक भरकर रखें. बुरी शक्तियों का घर में प्रवेश नहीं हो पाएगा. घर के सभी काम सफल होंगे.

  • घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में सबसे छुपाकर एक कांच के गिलास में नमक मिला हुआ पानी रख दें और 15 दिन में इसे बदल बदलकर रखें. आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

vastu tips

