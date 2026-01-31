Advertisement
trendingNow13092275
Hindi Newsऐस्ट्रोName Astrology: नाम बदलने का क्या है किस्मत कनेक्शन? जानें नामांक और ग्रहों का गहरा संबंध

Name Astrology: नाम बदलने का क्या है किस्मत कनेक्शन? जानें नामांक और ग्रहों का गहरा संबंध

Name Astrology Planet Connection: जब किसी बच्चे का नामकरण किया जाता है तो उसके जन्म समय की ग्रहों की स्थितियों को जरूर देखा जाता है. नाम का पहला अक्षर तय करने के बाद पूरा नाम रखा जाता है. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि किसी व्यक्ति के नाम बदलने का उसकी किस्मत से और ग्रहों से कितना गहरा संबंध है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 31, 2026, 08:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Name Astrology
Name Astrology

Name Astrology: हिंदू शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति के नाम को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है. किसी व्यक्ति के नाम का सीधा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है. व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों से उसके नाम का गहरा कनेक्शन होता है. अगर जन्म समय की ग्रहों की स्थितियों और नक्षत्रों को अनदेखा करके किसी का नाम रखा जाए तो इससे किस्मत खराब भी हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि सलाह लेने के बाद ही बच्चे का नाम रखें. वहीं दूसरी ओर कई बार नाम में थोड़े बदलाव करने से भी किस्मत का साथ पाया जा सकता है. सफलता के रास्ते खुल सकते हैं. आइए इस बारे में से जानें.

नाम और ग्रहों का क्या है गहरा संबंध
ब्रह्मांड में हर अक्षर की अपनी विशिष्ट तरंग है, उस अक्षर पर उसके स्वामी ग्रह प्रभाव होता है. जैसे मेष राशि के जातकों का नाम 'म' अक्षर से रखा जाए तो राशि और ग्रह के बीच तालमेल बिगड़ सकता है. नाम बदलने का मुख्य कारण व्यक्ति के 'नामांक' को उसके 'मूलांक' के अनुसार किया जाता है. जन्म कुंडली के ग्रह एक लय में हों तो भाग्य का पूरा साथ मिलता है. व्यक्ति के भाग्य में बदलाव आता है.

ये है नामांक की लिस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

  • 1  –  A    I    J    Q    Y

  • 2  –  B    K    R

  • 3  –  C    G    L    S

  • 4  –  D    M    T

  • 5  –  E    H    N    X

  • 6  –  U    V    W

  • 7  –  O    Z

  • 8  –  F    P

 

क्या नाम बदलने से भाग्य बदल सकता है?
ऐसा नहीं है कि नाम बदलने से पूरा भाग्य ही बदल सकता है लेकिन इतना जरूर है कि व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलने लगता है और जीवम में सकारात्मकता आने लगती है. 'भाग्य के द्वार' खुल सकते हैं. नाम बदलने से व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल सकता है. नाम की स्पेलिंग में हल्के फुल्के बदलाव करने से नाम की कुल संख्या शुभ अंक पर आ सकती है जो व्यक्ति के करियर के साथ ही उसके व्यापार में तरक्की के रास्ते खोल सकती है.

नाम बदलते समय किन बातों का रखें ध्यान

  • नाम बदलने का मन बना रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

  • इस बात का ध्यान रखें कि इसे लेकर किसी योग्य ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से जरूर सलाह लें.

  • क्योंकि बिना सलाह के नाम बदलने में अगर चूक हुई तो बुरे दिन भी शुरू हो सकते हैं और अच्छी खासी किस्मत भी खराब हो सकती है. 

  • बदले हुए नये नाम से जब लोग पुकारें तो उसका व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसका ध्यान रखना जरूरी है. 

  • नाम का पहला अक्षर जन्म राशि के अनुसार होना आनिवार्य जिससे ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता रहे. 

  • नाम का अर्थपूर्ण होना जरूरी है ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर पड़े.

  • नए नाम को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा का प्रभाव भी जीवन पर पड़ें और सफलता के रास्ते खुल सकें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Magh Purnima 2026 Daan: शनि की क्रूर दृष्टि ने जीना कर दिया है दूभर? माघ पूर्णिमा पर इन सामग्रियों का दान कर पाएं राहत!

और पढ़ें- Swapna Shastra: सपने में खुद को मरते हुए देखना क्या देता है संकेत? न करें इन सपनों को अनदेखा

और पढ़ें- Garud Puran: कर्मों के हिसाब से तय होती है अगले जन्म की योनि, जानें क्यों मिलता है चमगादड़ सांप और गिद्ध का जन्म!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

name Astrology

Trending news

सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
Maharashtra politics
सुनेत्रा पवार की शपथ के बाद क्या महाराष्ट्र में होगा खेला? इन सवालों के जवाब बाकी!
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में ट्रक पार कर रहा था पुल, तभी भरभराकर गिरा ब्रिज,TMC पर बरसी BJP
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
Devendra Fadnavis
वे जो भी फैसला करेंगे, हम... सुनेत्रा के डिप्टी सीएम बनने को लेकर क्या बोले फडणवीस
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
Himachal Pradesh
मनरेगा में बदलाव के विरोध में इस सीएम ने रखा, दो घंटे का उपवास; जानिए क्या कहा?
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
india arab foreign ministers meeting
अरब देशों के बड़े नेता दिल्ली में है, भारत कैसे अरब कूटनीति का केंद्रबिंदु बन रहा?
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
DNA
हवा निगल गई या केमिकल ने पिघलाया... बांके बिहारी मंदिर में कैसे गायब हो गई चांदी?
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
World News
PM ने की वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बात, किन मुद्दों पर की चर्चा
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
bengaluru news
आयकर छापेमारी के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
Punjab
बिना सिफारिश 63,943 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, मेरिट पर जॉब दे रही पंजाब की सरकार
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा