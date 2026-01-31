Name Astrology: नाम बदलने का क्या है किस्मत कनेक्शन? जानें नामांक और ग्रहों का गहरा संबंध

Name Astrology: हिंदू शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में किसी व्यक्ति के नाम को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है. किसी व्यक्ति के नाम का सीधा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है. व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों से उसके नाम का गहरा कनेक्शन होता है. अगर जन्म समय की ग्रहों की स्थितियों और नक्षत्रों को अनदेखा करके किसी का नाम रखा जाए तो इससे किस्मत खराब भी हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि सलाह लेने के बाद ही बच्चे का नाम रखें. वहीं दूसरी ओर कई बार नाम में थोड़े बदलाव करने से भी किस्मत का साथ पाया जा सकता है. सफलता के रास्ते खुल सकते हैं. आइए इस बारे में से जानें.

नाम और ग्रहों का क्या है गहरा संबंध

ब्रह्मांड में हर अक्षर की अपनी विशिष्ट तरंग है, उस अक्षर पर उसके स्वामी ग्रह प्रभाव होता है. जैसे मेष राशि के जातकों का नाम 'म' अक्षर से रखा जाए तो राशि और ग्रह के बीच तालमेल बिगड़ सकता है. नाम बदलने का मुख्य कारण व्यक्ति के 'नामांक' को उसके 'मूलांक' के अनुसार किया जाता है. जन्म कुंडली के ग्रह एक लय में हों तो भाग्य का पूरा साथ मिलता है. व्यक्ति के भाग्य में बदलाव आता है.

ये है नामांक की लिस्ट

1 – A I J Q Y

2 – B K R

3 – C G L S

4 – D M T

5 – E H N X

6 – U V W

7 – O Z

8 – F P

क्या नाम बदलने से भाग्य बदल सकता है?

ऐसा नहीं है कि नाम बदलने से पूरा भाग्य ही बदल सकता है लेकिन इतना जरूर है कि व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलने लगता है और जीवम में सकारात्मकता आने लगती है. 'भाग्य के द्वार' खुल सकते हैं. नाम बदलने से व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता बढ़ सकती है और आत्मविश्वास को बढ़ावा मिल सकता है. नाम की स्पेलिंग में हल्के फुल्के बदलाव करने से नाम की कुल संख्या शुभ अंक पर आ सकती है जो व्यक्ति के करियर के साथ ही उसके व्यापार में तरक्की के रास्ते खोल सकती है.

नाम बदलते समय किन बातों का रखें ध्यान

नाम बदलने का मन बना रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

इस बात का ध्यान रखें कि इसे लेकर किसी योग्य ज्योतिषाचार्य या पंडित जी से जरूर सलाह लें.

क्योंकि बिना सलाह के नाम बदलने में अगर चूक हुई तो बुरे दिन भी शुरू हो सकते हैं और अच्छी खासी किस्मत भी खराब हो सकती है.

बदले हुए नये नाम से जब लोग पुकारें तो उसका व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, इसका ध्यान रखना जरूरी है.

नाम का पहला अक्षर जन्म राशि के अनुसार होना आनिवार्य जिससे ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता रहे.

नाम का अर्थपूर्ण होना जरूरी है ताकि इसका सकारात्मक प्रभाव व्यक्ति पर पड़े.

नए नाम को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा का प्रभाव भी जीवन पर पड़ें और सफलता के रास्ते खुल सकें.

