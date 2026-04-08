Name Astrology: गुरुवार को जन्मी बिटिया को दें मां तुलसी के नाम, मां लक्ष्मी और विष्णु जी की जीवनभर बनी रहेगी कृपा!

Baby Girl Names On Tulsi Mata: तुलसी का पौधा सनातन धर्म में पूजनीय हैं. यह केवल एक पौधा नहीं है बल्कि इस पौधे को माता के रूप में पूजा जाता है. देवी तुलसी से प्रेरित नाम अगर आप अपनी बिटिया को देते हैं तो बेटी को मां तुलसी की कृपा और आशीर्वाद जीवनभर मिल सकता है. आइए देखते हैं अपनी बेटी के लिए माता तुलसी से प्रेरित नामों की एक लिस्ट ताकि आप अपनी बिटिया के लिए सुंदर नाम चुन सकें.

देवी तुलसी के नाम पर बेटी के लिए नाम

तुलसी (Tulsi): इसका अर्थ है 'अतुलनीय'. Add Zee News as a Preferred Source

वृंदा (Vrinda): यह देवी तुलसी का ही दूसरा नाम है.

वृन्दावनी (Vrindavani): इसका अर्थ है जो वृंदावन में सर्वप्रथम अवतरित हुईं हो.

विश्वपूजिता (Vishvapujita): इसका अर्थ है जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड पूजता है.

विश्वपावनी (Vishvapavani): इसका अर्थ है जो तीनों लोकों को पवित्र करती हैं.

कृष्णजीवनी (Krishnajivani): इसका अर्थ है जो भगवान कृष्ण के जीवन का आधार हैं.

हरिप्रिया (Haripriya): इसका अर्थ है भगवान हरि यानी विष्णु जी को अति प्रिय.

विष्णुप्रिया (Vishnupriya): भगवान विष्णु की प्रिया.

लक्ष्मी/श्री (Lakshmi/Sri): धन और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी.

भक्तिप्रदा (Bhaktiprada): इसका अर्थ है देवी जो भक्ति प्रदान करती हैं.

नंदिनी (Nandini): इसका अर्थ है जो भक्तों को आनंद देती हैं.

बेटी के लिए कुछ और नाम

मंजिरी

तुलसी के पौधे में निकले को मंजरी के नाम पर अपनी बच्ची को नाम दे सकते हैं जो नई शुरुआत का संकेत देती है और प्रकृति से जुड़ी है.

श्यामा

श्यामा का अर्थ है श्याम रंग की. तुलसी जी का रंग श्याम रंग भी होता है ऐसे में अगर अपनी बेटी को यह नाम दें तो तुलसी जी की कृपा प्राप्त होगी.

केशवी

भगवान कृष्ण का एक नाम केशव है और श्री राधा रानी को केशवी भी पूकारा जाता है. ऐसे में अगर आप अपनी बेटी के लिए केशवी नाम चुनते हैं तो एक साथ राधा रानी और कृष्ण जी दोनों की कृपा बेटी को जीवनभर प्राप्त हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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