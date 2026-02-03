Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोPersonality of M letter: थोड़े संकोची और जिद्दी होते हैं M अक्षर के नाम वाले लोग, पूरी प्लानिंग से करते हैं काम!

Personality of 'M' letter: थोड़े संकोची और जिद्दी होते हैं M अक्षर के नाम वाले लोग, पूरी प्लानिंग से करते हैं काम!

Name Astrology M Letter Name Personality: M नाम वाले लोग कैसे होते हैं और उनका करियर कैसा होता है. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे. ये लोग किस तरह के व्यक्तित्व वाले होते हैं ये भी हम जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 03, 2026, 11:27 AM IST
M Name Personality
M Name Personality

People Name With M Letter Personality: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाम का बहुत महत्व होता है. किसी के नाम की ऊर्जा उसके जीवन पर बहुत गहराई से प्रभाव डालता है. वहीं किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर उसके जीवन में शुभ अशुभ प्रभावों का कारक हो सकता है. आज की इस कड़ी में हम जानेंगे कि किसी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर अगर M से शुरू होता है तो वो लोग कैसे होते हैं, इनकी खूबियां, कमियां, स्वभाव और इसका व्यक्तित्व कैसा होता है. 

M अक्षर के नाम वाले लोग कैसे होते हैं
अंग्रेजी के अक्षर M को 4 अंक के करीब माना गया है. ज्योतिष शास्त्र में अंक 4 साहस बुद्धि और मेहनत को दर्शाता है. जिन लोगों का नाम M अक्षर से शुरू होता है वो लोग आकर्षक होते हैं. थोड़े से गुस्सैल होते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है. ये जातक छोटी बातों को भी तूल देकर गुस्सा कर सकते हैं. निडरता इनमें जन्म से ही होते हैं. हर बात के लिए ये लोग सच की तह तक जाना पसंद करते हैं. स्वभाव से संकोची होते हैं और जिद्द कर के बाते पूरी करवा सकते हैं.

M अक्षर के नाम वाले लोगों का करियर
'M' अक्षर से शुरू होने वाले लोग करियर में बदलाव आने का इंतजार करने की बजाय खुद बदलाव लाते हैं. काम को लेकर गंभीर होते हैं. सशक्त व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं. यह लोग प्रैक्टिकल होते है और इसका जीवन काम के ईर्द गिर्द ही घूमता है. हर काम को लेकर प्लानिंग करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं. काम शुरू करते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेना होता है.

M अक्षर के नाम वाले लोगों की लव लाइफ 
जिन लोगों का नाम M अक्षर से शुरू होता है वो लोग जीवनसाथी के प्रति ईमानदार होते हैं. अनुशासित और इमानदारी से पूरा जीवन बना रखते हैं. ये लोग जल्दी किसी के प्यार में नहीं पड़ते है लेकिन जब किसी के प्यार में पड़ते हैं तो उसका पूरा साथ भी निभाते हैं. यो लोग करीबी और अपने दोस्तों के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

