Name Astrology: तुरंत माफ कर देते हैं B नाम वाले लोग, जानें इनकी पूरी पर्सनालिटी

Personality Of People Name With B Letter: व्यक्ति के नाम से तो उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर का भी उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है. व्यक्ति का व्यवहार, उसका करियर से लेकर उसका जीवन कैसा होगा यह सबकुछ व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से जाना जा सकता है. आइए इस कड़ी में जानें अंग्रेजी के B अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है वो लोग कैसे होते हैं.

B नाम वालों की खास बातें

जिन जातकों का नाम B अक्षर से शुरू हो रहा हो यानी हिन्दी के 'ब' अक्षर से शुरू हो रहा हो तो इन जातक पर कर्क राशि और चन्द्रमा का गहरा प्रभाव होता है. ये लोग निडर होते हैं और किसी के आगे आसानी से नहीं झुकते हैं. स्वभाव से संवेदनशील होते हैं. आर्थिक रूप से ये जातक बहुत मजबूत होते हैं. समाजिक कार्यों में ये लोग बढ़चढ़कर भाग लेते हैं और बहुत मेहनती व हिम्मती होते हैं.

B नाम वालों की लव लाइफ

जिन जातकों का नाम B अक्षर से शुरू होता है वो लोग दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं. जिससे भी प्यार करते हैं उसका जी जान से परवाह करते हैं. ब अक्षर वाले लोग बहुत रोमांटिक होते है और प्रेम संबंध को गंभीरता से निभाते हैं. अपने प्रेम के रिश्ते को विवाह तक लेकर जाते हैं. हालांकि इसके लिए खूबसूरती का बहुत महत्व होता है.

B नाम वालों के लिए करियर

B नाम वाले लोग रचनात्मक, विश्लेषणात्मक होते हैं. कला, संगीत से लेकर लेखन, विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में इसका अच्छा करियर होता है. ये लोग भीड़ में भी सबसे अलग सोचने की शक्ति रखते हैं. इनमें समस्याओं को सुलझाने की गजब क्षमता होती है. ये लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं.

