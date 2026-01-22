Advertisement
trendingNow13083111
Hindi Newsऐस्ट्रोName Astrology: तुरंत माफ कर देते हैं B नाम वाले लोग, जानें इनकी पूरी पर्सनालिटी

Name Astrology: तुरंत माफ कर देते हैं B नाम वाले लोग, जानें इनकी पूरी पर्सनालिटी

B Name Astrology: हर व्यक्ति के जीवन पर उसके नाम के पहले अक्षर का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है. इसी तरह B नाम के लोगों का व्यक्तित्व और उसके जीवन के बारे में आइए इस कड़ी में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 22, 2026, 07:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Name Astrology
Name Astrology

Personality Of People Name With B Letter: व्यक्ति के नाम से तो उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर का भी उसके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है. व्यक्ति का व्यवहार, उसका करियर से लेकर उसका जीवन कैसा होगा यह सबकुछ व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर से जाना जा सकता है. आइए इस कड़ी में जानें अंग्रेजी के B अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है वो लोग कैसे होते हैं.

B नाम वालों की खास बातें
जिन जातकों का नाम B अक्षर से शुरू हो रहा हो यानी हिन्दी के 'ब' अक्षर से शुरू हो रहा हो तो इन जातक पर कर्क राशि और चन्द्रमा का गहरा प्रभाव होता है. ये लोग निडर होते हैं और किसी के आगे आसानी से नहीं झुकते हैं. स्वभाव से संवेदनशील होते हैं. आर्थिक रूप से ये जातक बहुत मजबूत होते हैं. समाजिक कार्यों में ये लोग बढ़चढ़कर भाग लेते हैं और बहुत मेहनती व हिम्मती होते हैं.

B नाम वालों की लव लाइफ
जिन जातकों का नाम B अक्षर से शुरू होता है वो लोग दूसरों का बहुत ख्याल रखते हैं. जिससे भी प्यार करते हैं उसका जी जान से परवाह करते हैं. ब अक्षर वाले लोग बहुत रोमांटिक होते है और प्रेम संबंध को गंभीरता से निभाते हैं. अपने प्रेम के रिश्ते को विवाह तक लेकर जाते हैं. हालांकि इसके लिए खूबसूरती का बहुत महत्व होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

B नाम वालों के लिए करियर 
B नाम वाले लोग रचनात्मक, विश्लेषणात्मक होते हैं. कला, संगीत से लेकर लेखन, विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्र में इसका अच्छा करियर होता है. ये लोग भीड़ में भी सबसे अलग सोचने की शक्ति रखते हैं. इनमें समस्याओं को सुलझाने की गजब क्षमता होती है. ये लोग बहुत भरोसेमंद होते हैं. 

(DiBclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee NewB इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- बसंत पंचमी पर करें श्री सरस्वती स्तोत्रम् का पाठ, जीवन में फैलेगा ज्ञान का प्रकाश!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

name Astrology

Trending news

क्या है वो 'सफेद जहर', जिसने घाटी में 10 जवानों को मौत के मुंह में भेजा
Army vehicle accident
क्या है वो 'सफेद जहर', जिसने घाटी में 10 जवानों को मौत के मुंह में भेजा
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
Maharashtra news
NCP-शिवसेना के बीच फंसी BJP, क्या अजित पवार की पार्टी का हो गया गेम ओवर?
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
DRDO
समंदर का सीना फाड़कर निकलेगी भारत की हाइपरसॉनिक मिसाइल, 26 जनवरी को दिखेगी झलक
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
Social media ban news
16 साल से कम उम्र वालों के लिए बड़ा झटका! इस स्टेट में नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
Asaduddin Owaisi
विदेश में नौकरी मिली नहीं, म्यांमार में उल्टे फंस गए;ओवैसी ने बताई 16 लोगों की कहानी
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
bangladesh
12 बांग्लादेशी जिंदगी बचाने की लगा रहे थे गुहार, भारतीय पुलिस ने सुनी आवाज और फिर...
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
Indian Army Vehicle Crash
डोडा में दर्दनाक हादसा: पहाड़ी मोड़ पर फिसला सेना का वाहन, 10 जवान शहीद; 10 घायल
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
MNREGA
राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा तंज, मनरेगा खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
mumbai bmc mayor
महिला कोटे में गई BMC मेयर की पोस्ट, लॉटरी पर सरकार के फैसले से भड़का उद्धव गुट
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?
dhar bhojshala
भोजशाला में होगी पूजा और नमाज, SC ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, क्या होगी टाइमिंग?