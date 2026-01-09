Advertisement
V Letter Name Personality: V नाम वाले लोगों को लीडर बनना है बहुत पसंद, जानें इसका स्वभाव और व्यक्तित्व

V Letter Name Personality: V नाम वाले लोगों को लीडर बनना है बहुत पसंद, जानें इसका स्वभाव और व्यक्तित्व

V Letter Name Personality: जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर V से शुरू होता है वे लोग कैसे होते हैं, उनका स्वभाव और व्यक्तित्व कैसा होता है, इस कड़ी में हम इस बारे में ही विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 09, 2026, 03:57 PM IST
Personality Of V Letter
Personality Of V Letter

Personality Of V Letter: सनातन धर्म में राशियों के अनुसार बच्चे का नाम रखने का विधान है. ज्योतिष अनुसार व्यक्ति के नाम ता पहला अक्षर उसके जीवन पर अपना प्रभाव हमेशा बनाए रखता है. ऐसे में इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को क्या नाम दे रहे हैं. इस कड़ी में हम जानेंगे कि किसी व्यक्ति का नाम अगर V से शुरू हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्, उसका करियर और उसका स्वभाव कैसा होता है. 

V नाम वाले लोग कैसे होते हैं? जानें स्वभाव
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अंग्रेजी के V अक्षर के नाम के लोग आत्मविश्वास से भरे रहते हैं. निडर होते हैं और इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं कि लोग इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं. ये लोग सबकुछ खुद ही मैनेज कर लेते हैं. इनका अंदाज एकदम अलग होता है.  भीड़ में भी इनको पहचाना जा सकता है. एक बार साधे गए काम को पूरा करते ही दम लेते हैं.ृ

V नाम वालों की लव लाइफ
V नाम वाले लोग दिल के साफ होते हैं और बहुत भावुक होते हैं. ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं. प्रेम के रिश्ते को निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं. ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं और इसी कारण कई कई बार ये लोग धोखा भी खा जाते हैं. प्यार और दोस्ती के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. सामने वाले से भी इसी तरह का समर्पण चाहते हैं. लेकिन जब उम्मीद टूटती है तो ये लोग अंदर से टूट जाते हैं. 

V नाम वालों का करियर
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार V नाम वाले लोग जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं. किसी भी काम को खुद के नेतृत्व में करना चाहते हैं. बिजनेस, मैनेजमेंट से लेकर आर्ट, मीडिया से लेकर टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में करियर के अच्छे विकल्प ये जातक पा सकते हैं. पैसों के मामले में ये जातक समझ बूझकर निर्णय लेते हैं चाहे निवेश करना हो या खर्च करना हो. भविष्य के लिए अच्छी योजना बनाते हैं. कई बार ये लोग जल्दबाजी में फैसला कर अपना ही काम बिगाड़ लेते हैं.

V नाम वालों की बुरी बातें
ये जातक ज्यादातर जिद्दी और कठोर होते हैं. एक बात पर अड़े रहते हैं और जल्दी किसी की सुनते नहीं हैं. इस आदत से ये जातक अपना ही नुकसान कर लेते हैं, रिश्ते और करियर में इनकी ये आदत बाधा बनती है. ये लोग अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं. ऐसे में जल्द ही मानसिक तनाव के शिकार होने लगते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव.

name Astrology

