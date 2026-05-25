नौतपा आज से शुरू, सूर्य-शनि और मंगल मिलकर बरसाएंगे आग, कई राज्यों में प्रचंड लू के साथ खतरनाक आंधी-तूफान

Nautapa Astrology Prediction : प्रचंड गर्मी के 9 दिन नौतपा आज 25 मई से शुरू हो गए हैं और 2 जून 2026 तक चलेंगे. नौतपा की शुरुआत के साथ ही मौसम ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. ज्योतिषीय दृष्टि से इस बार सूर्य तो आग बरसाएंगे ही लेकिन मौसम को और तीखा बनाने में शनि-मंगल का भी अहम रोल रहेगा.

ज्‍योतिष के अनुसार इन 9 दिनों में शनि और मंगल की स्थिति गर्मी को सामान्‍य से ज्‍यादा उग्र बना सकती है. इससे कई राज्‍यों में लू और प्रचंड गर्मी के साथ धूल भरी आंधियां भी चलेंगी, जो खतरनाक साबित हो सकती हैं. ज्‍योतिषाचार्य से जानिए नौतपा के 9 दिनों के लिए मौसम की भविष्‍यवाणी.

सूर्य-शनि, मंगल का मौसम पर प्रभाव

सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में आते ही साल के सबसे गर्म दिन नौतपा शुरू हो जाते हैं. लेकिन इस साल स्थिति इससे भी एक कदम आगे है. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता कहते हैं कि इस समय अग्नि तत्‍व वाले मंगल ग्रह अपनी ही राशि मेष में हैं, जिससे उनका प्रभाव बढ़ा हुआ है.

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वहीं गुरु की राशि मीन में बैठे शनि भी गर्मी को सामान्‍य से ज्‍यादा उग्र बनाने में भूमिका निभाएंगे, साथ ही धूल भरी आंधियां ला सकते हैं. इसका असर उत्तर भारत समेत कई राज्यों में प्रचंड लू और आंधी-तूफान के रूप में देखने को मिल सकता है.

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नौतपा के बाद भी नहीं मिलेगी राहत!

ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता के अनुसार ज्योतिषीय दृष्टि से इस बार नौतपा का असर सामान्य से ज्यादा तीखा महसूस हो सकता है. जब सूर्य रोहिणी में आता है तो गर्मी अपने चरम की ओर बढ़ती है. साथ ही मंगल का अपनी ही राशि मेष में होने ताप, लू, सूखापन और तेज गर्म हवाओं का प्रभाव और बढ़ सकता है.

सूर्य और मंगल दोनों अग्नि प्रधान ग्रहों के प्रभाव के चलते नौतपा की तपिश अधिक तीखी महसूस हो सकती है. चूंकि शनि लंबे समय तक प्रभाव देने वाले ग्रह हैं. लिहाजा यह संकेत बताते हैं कि मौसम का यह प्रभाव कुछ इलाकों में लगातार बना रह सकता है. इसका मतलब है कि 2 जून 2026 को नौतपा खत्‍म होने के बाद भी कई राज्‍यों में तेज गर्मी और लू का दौर जारी रह सकता है.

हालांकि बीच-बीच में आंधी, धूलभरी हवाएं या कहीं-कहीं प्री-मानसून की हलचल भी मौसम का मिजाज बदल सकती है. इससे कुछ इलाकों में तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिल सकती है.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)