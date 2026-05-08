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नौतपा के 9 दिन न करें ये 5 काम, कुंडली में बढ़ेगा सूर्य दोष, कैंसल हो जाएगा हाथ आया प्रमोशन

Nautapa 2026: मेहनत के बाद भी प्रमोशन रुकना, बार-बार सेहत बिगड़ना, पिता से रिश्‍ते खराब होना ये सूर्य दोष के लक्षण हैं. नौतपा के 9 दिनों में ऐसी कोई गलती न करें, जो कुंडली में सूर्य दोष बढ़ाए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 08, 2026, 08:46 AM IST
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नौतपा के 9 दिन न करें ये 5 काम, कुंडली में बढ़ेगा सूर्य दोष, कैंसल हो जाएगा हाथ आया प्रमोशन

Nautapa kab se hain: जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो नौपता प्रारंभ होते हैं. इस दौरान सूर्य की सीधी किरणें धरती को तपाती हैं. भीषण गर्मी के इन 9 दिनों को ज्‍योतिष में भी बहुत अहम माना गया है. इस दौरान की गईं कुछ गलतियां कुंडली में सूर्य दोष बढ़ाती हैं, जिससे तरक्‍की में रुकावट आती है. 

नौतपा 2026 कब से लग रहे हैं? 

साल 2026 में नौतपा 25 मई से प्रारंभ होकर 2 जून तक चलेंगे. हालांकि सूर्य 15 दिनों तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे लेकिन शुरुआती 9 दिन बहुत ज्‍यादा गर्म होते हैं, जिन्‍हें नौतपा कहा जाता है. नौतपा में वो काम न करें जो सफलता, यश, आत्‍मसम्‍मान और नेतृत्‍व क्षमता देने वाले सूर्यदेव को नाराज करें. 
 
तामसिक चीजों का सेवन: नौतपा के दौरान तामसिक चीजों जैसे- मांसाहार, नशीली चीजों का सेवन न करें. इससे सेहत पर बुरा असर पड़ता है. साथ ही कुंडली में सूर्य दोष बढ़ता है, जो नौकरी-व्‍यापार में तरक्‍की रोकता है. हाथ आए मौके छीन लेता है. 

(यह भी पढ़ें: शनि जयंती पर तेल चढ़ाते समय न करें ये गलतियां, वरना नहीं मिलेगा शनिदेव का आशीर्वाद, तेल दान का नियम भी जानें

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लंबी यात्रा: नौतपा के दौरान लंबी यात्रा से बचें. यह यात्रा में कष्‍ट और बीमारियां देती है. 

मांगलिक कार्य : नौतपा के दौरान सूर्य का तेज अत्‍यधिक रहता है. इस समय में शादी, गृह प्रवेश, नए व्‍यापार की शुरुआत नहीं करना चाहिए. इससे जीवन में कलह बढ़ती है.

देर तक सोना : नौपता के दौरान देर तक न सोएं, बल्कि सुबह जल्‍दी उठकर स्‍नान करें और सूर्य देव को जल का अर्घ्‍य दें. वरना सूर्य दोष के दुष्‍प्रभाव झेलने पड़ेंगे. 

पिता और बुजुर्गों का अपमान : सूर्य पिता के कारक हैं. वैसे तो कभी भी अपने पिता और उनकी उम्र के लोगों, बड़े-बुजुर्गों का अपमान न करें. इससे कुंडली में सूर्य दोष बढ़ता है और जीवन में कई मुसीबतें आती हैं. वहीं नौतपा में की गई ये गलती भारी नुकसान देगी. 

(यह भी पढ़ें: शुक्र का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 8 मई से खुलेंगे 4 राशियों के लिए धन कमाने के नए रास्‍ते, पार्टनर आएगा करीब)

नौपता में क्‍या करें? 

नौतपा का समय सूर्य देव की कृपा पाने का समय होता है. इस समय में पानी, सत्तू, छाछ, शरबत, या मिट्टी के घड़े का दान करें. इससे कुंडली में सूर्य प्रबल होगा. जिससे भाग्‍य का साथ मिलेगा, करियर में तरक्‍की होगी. आपका आत्‍मविश्‍वास बढ़ेगा. साथ ही रोजाना 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. अच्‍छी सेहत के लिए सात्विक भोजन, ताजे फल, छाछ, सत्‍तू का सेवन करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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