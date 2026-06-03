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नौतपा खत्म, सूर्य बदलेंगे नक्षत्र; 4 राशियों के बुरे दिनों का होगा अंत, धन-सफलता के बनेंगे योग

सूर्य अपनी चाल में बदलाव करने जा रहे हैं, जिससे गर्मी में तो कमी आएगी ही 4 राशि वालों की परेशानियां भी दूर होंगी. ये लोग उस धन-समृद्धि और सफलता का स्‍वाद चखेंगे, जिसका उन्‍हें लंबे समय से इंतजार था. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:00 AM IST
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सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का राशियों पर असर.
सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन का राशियों पर असर.

2 जून को नौतपा खत्म हो गए हैं और अब सूर्य की किरणों का तीखापन भी कुछ कम होगा. वहीं 8 जून 2026 को सूर्य के रोहिणी नक्षत्र से निकलकर मृगशिरा में जाते ही गर्मी कम होने के साथ-साथ 4 राशि वालों की जिंदगी में धन-दौलत और खुशियों की बहार आ सकती है. 

इन राशि वालों को धन, करियर व परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. सूर्य 8 जून 2026 को मृगशिरा नक्षत्र में आएंगे और 22 जून 2026 तक रहेंगे. इस नक्षत्र के स्‍वामी मंगल हैं, जो लोगों में ऊर्जा, पराक्रम और खोज की प्रवृत्ति बढ़ाएंगे. चूंकि सूर्य और मंगल के बीच मित्रता का भाव है, जिससे सूर्य का मंगल के नक्षत्र में आना विशेष है.  

4 राशि वालों को लाभ ही लाभ 

1. मेष (Aries): मिलेगा भाग्‍य का साथ 

सूर्य मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में आ रहे हैं और मेष राशि के स्‍वामी भी मंगल ग्रह हैं. ऐसे में सूर्य का शुभ प्रभाव मेष राशि पर होगा. इन लोगों का साहस और पराक्रम बढ़ेगा. नौकरी-व्‍यापारी में लाभ होगा. बड़ा मौका मिल सकता है. भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

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2. वृषभ (Taurus) : आएगा बड़ा पॉजिटिव चेंज 

यह समय वृषभ राशि की जिंदगी में बड़ा सकारात्‍मक बदलाव ला सकते हैं. कारोबारियों को विदेश से लाभ होगा. वहीं नौकरी करने वालों को प्रमोशन, बड़ी कंपनी से नई नौकरी के ऑफर की सौगात मिल सकती है. पूर्व में की गई मेहनत का फल मिलेगा. धन बढ़ेगा. 

(यह भी पढ़ें: खत्‍म हुआ शादी के लिए इंतजार! गुरु बना रहे इन 5 राशि वालों के लिए विवाह के प्रबल योग

3. सिंह (Leo): मिलेगा प्रमोशन और पैसा 

सिंह राशि के स्‍वामी सूर्य हैं और सूर्य की स्थिति में परिवर्तन इस राशि वालों को लाभ देगा. नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं. साथ ही इनकम में भी बढ़ोतरी होगी. मान-सम्‍मान बढ़ेगा. 

4. धनु (Sagittarius): धन कमाने के नए मौके 

धनु राशि वालों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन उन्‍नति के रास्‍ते खोलेगा. साथ ही धन कमाने के नए मौके देगा. इनकम बढ़ेगी. निजी जीवन में भी खुशियां आएंगी. आप सुखी दांपत्‍य जीवन का आनंद लेंगे. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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