नवरात्रि में ये चीजें खरीदने से घर में आती है सुख-समृद्धि, मां दुर्गा भी बरसाती हैं कृपा
नवरात्रि में ये चीजें खरीदने से घर में आती है सुख-समृद्धि, मां दुर्गा भी बरसाती हैं कृपा

Navratri 2025: नवरात्रि के 9 दिन बहुत पवित्र और सुख-समृद्धिदायक होते हैं. इन 9 दिनों में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करने के साथ कुछ खास चीजों की खरीदारी करना बहुत शुभ फल देता है. ऐसा करने से घर में धन-समृद्धि बढ़ती है.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 23, 2025, 10:57 AM IST
नवरात्रि में ये चीजें खरीदने से घर में आती है सुख-समृद्धि, मां दुर्गा भी बरसाती हैं कृपा

Navratri Shopping 2025: शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है, लोग मां दुर्गा की पूजा-आराधना और उत्‍सव में डूब गए हैं. जगह-जगह पंडाल सज गए हैं. देवी मंदिरों में भक्‍तों की भीड़ है. गरबा उत्‍सव की तैयारियां जोरों पर हैं. हर दिन के रंग के हिसाब से लोग नए-नए कपड़े पहन रहे हैं. यूं कहें कि शारदीय नवरात्रि का उत्‍सव जबरदस्‍त उल्‍लास और भक्ति में डूबने का पर्व है. नवरात्रि के इन 9 शुभ दिनों में पूजा-भक्ति करने के साथ-साथ खरीदारी भी की जाती है. नवरात्रि में क्‍या-क्‍या चीजें खरीदना शुभ होता है, जानिए.  

यह भी पढ़ें: महागोचर है मंगल का तुला राशि में प्रवेश, 36 दिन में धन से लद जाएंगे 5 र‍ाशि वाले लोग, झट से बदल जाएगी जिंदगी

नवरात्रि में खरीदें ये शुभ चीजें 

नवरात्रि के दौरान कुछ शुभ चीजें खरीदकर घर में लाना धन-समृद्धि, खुशहाली बढ़ाता है. साथ ही मां दुर्गा भी प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देती हैं. 

देवी-देवताओं की मूर्ति या तस्वीर- यदि आप अपने घर के लिए देवी-देवताओं की नई तस्‍वीर या मूर्ति लाना चाहते हैं तो नवरात्रि का समय इसके लिए बेहद शुभ है. इससे घर में सकारात्‍मकता और शांति बढ़ेगी. देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्‍त होगा. 

रत्‍न - जो लोग कुंडली के ग्रह को मजबूत करने के लिए रत्‍न धारण करना चाहते हैं, उनके लिए नवरात्रि सबसे शुभ समय है. नवरात्रि के दौरान विधि-विधान से रत्‍न धारण करने से उसका कई गुना फल मिलता है, साथ ही रत्‍न जल्‍दी प्रभाव दिखाता है. 

यह भी पढ़ें: गुरु के नक्षत्र में राहु का प्रवेश पलटेगा 3 राशियों की तकदीर, आज से दोगुनी हो जाएगी इनकम, मिलेगी ताबड़तोड़ तरक्‍की

श्रृंगार का सामान- नवरात्रि में श्रृंगार सामग्री खरीदना और मां दुर्गा को अर्पित करना बहुत शुभ फल देता है. मां दुर्गा को श्रृंगार अर्पित करने से सुख-सौभाग्‍य और मातारानी का आशीर्वाद मिलता है. साथ ही अपने लिए भी श्रृंगार से जुड़ी चीजें खरीद सकते हैं. 

शनि दोष दूर करने पौधे- जिन लोगों को शनि दोष परेशान कर रहा है वे नवरात्रि में घर में शमी का पौधा लगाएं. इसके अलावा तुलसी और मनी प्‍लांट लगाने के लिए भी नवरात्रि का समय बहुत शुभ होता है. 

घर-जमीन - घर या जमीन खरीदने के लिए, घर का निर्माण शुरू करने के लिए भी नवरात्रि का समय अत्‍यंत शुभ है. ऐसा करने से धन-संपत्ति बढ़ती जाती है. 

सोना-चांदी - नवरात्रि में सोना-चांदी और गाड़ी जैसी समृद्धि देने वाली चीजें खरीदना भी बहुत अच्‍छा माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: हर किसी से दिल लगा बैठते हैं इस मूलांक के लोग, कोई काम नहीं करते हैं पूरा, गंवा देते हैं हाथ आए मौके

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

