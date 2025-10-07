Vastu Tips : वास्‍तु शास्‍त्र में धन को लेकर कई नियम बताए गए हैं. इन नियमों का पालन करें तो घर में बरकत रहती है, जीवन सुख-समृद्धि में गुजरता है. वहीं वास्‍तु शास्‍त्र में कुछ कामों से दूरी रखने के लिए भी कहा गया है. यदि ये काम किए जाएं तो भारी नुकसान उठाना पड़ता है. ये जीवन में निगेटिविटी लाते हैं. ऐसा ही एक काम बिस्‍तर पर बैठकर खाना. बेड पर बैठकर खाना आम बात है लेकिन यह आदत भारी नुकसान पहुंचाती है. यूं कहें कि बिस्‍तर पर बैठकर खाना अपने दुर्भाग्‍य को अपने हाथों बुलावा देना है.

यह भी पढ़ें: सबसे बुरे कपल साबित होते हैं ये मूलांक वाले जोड़े, इनके बीच हमेशा रहता है 36 का आंकड़ा

बर्बाद कर देती है ये आदत

Add Zee News as a Preferred Source

अब आपके मन में सवाल होगा कि बिस्‍तर पर बैठकर क्‍यों नहीं खाना चाहिए? वास्‍तु शास्‍त्र में इसके कई कारण बताए गए हैं.

- वास्तु के अनुसार, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से घर में दरिद्रता बढ़ती है. मां अन्‍नपूर्णा नाराज होती हैं. मां अन्‍नपूर्णा, मां लक्ष्‍मी का ही रूप हैं और उनकी नाराजगी घर से बरकत खत्‍म कर देती है. घर में पैसा नहीं टिकता है.

- बिस्‍तर पर बैठकर भोजन करने से घर में नकारात्‍मकता बढ़ती है. जिससे बीमारियां, झगड़े-कलह बढ़ते हैं. वास्‍तु दोष पैदा होता है. इससे कामों में रुकावट आती है. बनते हुए काम रुक जाते हैं. मेहनत और योग्‍यता के बाद भी तरक्‍की नहीं मिलती है.

- बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से राहु अशुभ फल देने लगता है. जिससे अच्‍छा-भला जीवन भी नरक बन जाता है.

यह भी पढ़ें: आमने-सामने आए 2 दुश्‍मन ग्रह, बना शक्तिशाली समसप्‍तक योग, 3 राशि वालों की पांचों उंगलियां होंगी घी में और सिर कढाई में

इन बातों का भी रखें ध्‍यान

हमेशा भोजन किचन या डाइनिंग टेबल पर बैठकर ही करें. खाना खाने से पहले मां अन्‍नपूर्णा को धन्‍यवाद दें. रात को कभी किचन गंदा ना छोड़ें. ना ही जूठे बर्तन छोड़ें. साथ ही भोजन करते समय हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए.

यह भी पढ़ें: मेष समेत 3 राशियों को तड़पा रही है शनि की साढ़ेसाती, कब मिलेगी मुक्ति? कैसे होगा बचाव

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)