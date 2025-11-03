Advertisement
सुबह जागते ही आप भी तो नहीं करते ये गलती, पूरा दिन हो जाता है बर्बाद, एक के बाद एक होती हैं बुरी घटनाएं

Morning Good Luck Tips: सुबह का समय धर्म-शास्‍त्रों के साथ-साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत अहम माना गया है. इसका सेहत, मन-मस्तिष्‍क से लेकर जीवन के हर पहलू पर असर पड़ता है. इसलिए सुबह की सही शुरुआत करने के लिए कहा जाता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 03, 2025, 02:45 PM IST
Morning Astro Tips: सुबह की शुरुआत अच्‍छी हो तो पूरा दिन अच्‍छा गुजरता है, ये बात मोटिवेशनल स्‍पीकर से लेकर डॉक्‍टर और धार्मिक-अ‍ध्‍यात्मिक गुरु भी कहते हैं. सुबह जल्‍दी उठना और दिन की सकारात्‍मक शुरुआत करना शरीर और मन-मस्तिष्‍क दोनों के लिए अच्‍छा होता है. साथ ही दिन की शुरुआत भगवान के स्‍मरण से करना उनका विशेष आशीर्वाद दिलाता है. जिससे भाग्‍य साथ देता है. जीवन में धन, समृद्धि और सफलता मिलती है. वहीं सुबह जागते ही की गई कुछ गलतियां भारी नुकसान देती हैं. नकारात्‍मकता बढ़ाती हैं, असफलता देती हैं. 

सुबह उठते ही ना करें ये काम 

अपना दिन बेहतर करना चाहते हैं तो सुबह उठते ही कुछ गलतियां ना करें. विशेष तौर पर जागते ही ये अशुभ चीजें ना देखें जो आपका दिन बिगाड़ दें.
 
झूठे बर्तन - पहली बात तो रात में सारे बर्तन और किचन साफ करके ही सोएं. रात में जूठे बर्तन या गंदा किचन छोड़ना मां अन्‍नपूर्णा और मां लक्ष्‍मी को नाराज कर देती है. ऐसे घर में लक्ष्‍मी जी वास नहीं करतीं और कई समस्‍याएं बनी रहती हैं. उस पर सुबह जागते ही जूठे बर्तन देखना बेहद ही अशुभ होता है. यह सौभाग्‍य को भी दुर्भाग्‍य में बदल देता है. 

जंगली जानवरों की तस्वीरें - घर में जंगली जानवरों की तस्‍वीरें लगाना वास्‍तु दोष पैदा करता है. बेडरूम में यदि ऐसी पेंटिंग या तस्‍वीरें हैं तो रिश्‍तों में तनाव बढ़ता है. सुबह जागते ही हिंसक या जंगली जानवरों की पेंटिंग ना देखें, ये जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती हैं. 

आइना - सुबह उठते ही आइना देखने की मनाही की गई है. इससे नकारात्‍मकता बढ़ती है. दिन खराब जाता है. अशुभ घटनाएं होती हैं. हालांकि कई मोटिवेशनल स्‍पीकर मिरर में खुद को देखकर कुछ अफर्मेशन दोहराने की बात करते हैं, लेकिन यह मुंह धोने और बाल बनाने के बाद ही करें. 

सुबह उठते ही करें हथेली के दर्शन 

दिन की अच्‍छी शुरुआत के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें. हथेलियों में भगवान विष्णु, सरस्वती और माता लक्ष्मी का वास होता है. हथेलियों के दर्शन करने के बाद उन्‍हें चेहरे पर मलें और फिर भगवान को जीवन देने के लिए धन्‍यवाद देते हुए दिन की शुरुआत करें. बेहतर होगा कि कुछ देर योग-मेडिटेशन भी करें. स्‍नान के बाद सूर्य को अर्घ्‍य दें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

vastu tips

