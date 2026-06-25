House vastu tips: कई बार लोग बहुत चाव से नया घर बनाते हैं या नए मकान में शिफ्ट होते हैं. लेकिन वहां जाते ही उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगती है या रात में डरावने सपने आने लगते हैं. ज्योतिष और वास्तु शास्त्र की पुरानी प्रामाणिक किताबों, जैसे वराहमिहिर की बृहत् संहिता और मयमतम् वास्तु शास्त्र में इसके पीछे की एक बड़ी वजह बताई गई है.
इन ग्रंथों के अनुसार, जब हम बिना सोचे समझे किसी जमीन पर मकान खड़ा कर देते हैं, तो जमीन के अंदर दबी पुरानी चीजें हमारे जीवन पर बुरा असर डालती हैं. वास्तु विज्ञान में जमीन के नीचे छिपी इन अनचाही और नुकसानदेह चीजों को शल्य कहा गया है. अगर घर बनाने से पहले इस शल्य को बाहर न निकाला जाए, तो उस जगह पर रहने वालों को मानसिक अशांति झेलनी ही पड़ती है.
प्राचीन वास्तु ग्रंथों के नियम के मुताबिक, किसी भी जमीन पर घर बनाने से पहले उस प्लॉट को नौ बराबर हिस्सों या कोष्ठकों में बांट दिया जाता है. इन नौ खानों की पहचान के लिए पुराने समय के विद्वान उन पर व, क, च, त, ए, ह, स, य, प जैसे नौ खास अक्षर लिख देते थे. इसके बाद जमीन के नीचे क्या दबा है, यह जानने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका अपनाया जाता था.
मकान बनाने वाले व्यक्ति की प्रकृति के हिसाब से उसे किसी फूल, नदी, देवता या फल का नाम लेने को कहा जाता था. उस नाम का पहला अक्षर प्लॉट के जिस खाने वाले अक्षर से मैच करता था, विद्वान समझ जाते थे कि ठीक इसी जगह के नीचे कोई शल्य यानी पुरानी चीज दबी हुई है.
वास्तु शास्त्र के इन प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा है कि जमीन के किस कोने में क्या दबा है, उसका हमारे जीवन पर सीधा असर पड़ता है. जैसे, अगर प्लॉट की पूर्व दिशा में किसी मनुष्य की पुरानी हड्डी दबी हो, तो घर के लोगों को जानलेवा कष्ट मिलता है. दक्षिण दिशा में अगर किसी वानर का कंकाल छिपा हो, तो यह गृहस्वामी के लिए बेहद अशुभ माना जाता है.
इसी तरह, अगर किसी को नए घर में जाते ही बहुत गंदे और डरावने सपने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि घर के वायव्य कोण (उत्तर पश्चिम दिशा) की जमीन के नीचे किसी पुरुष का शल्य दबा हुआ है. वहीं, घर के ठीक बीचोबीच यानी ब्रह्मस्थान में अगर राख या इंसानी खोपड़ी दबी रह जाए, तो इससे पूरे कुल का नाश हो सकता है.
इस गंभीर दोष से बचने के लिए हमारे शास्त्रों में शल्योद्धार यानी जमीन की सफाई की बेहद सटीक विधि बताई गई है. 'बृहत् संहिता' के जानकारों के मुताबिक, अगर घर बनाने से पहले शल्य का पता लगाना हो, तो एक विशेष मंत्र ओम् धरणी विदारणा भूत्यै स्वाहा का सहारा लिया जाता है.
इसके लिए विद्वान आचार्य पांच योग्य ब्राह्मणों के जरिए इस मंत्र का कम से कम 15,000 बार जप करवाते हैं. इसके बाद पूजा के पूजित अक्षत को जमीन पर छिड़क कर भूमि का शुद्धिकरण किया जाता है. इसके अलावा ज्योतिष विज्ञान में अहिबल चक्र और मकान मालिक की कुंडली के ग्रहों की स्थिति को देखकर भी जमीन के नीचे दबे मलबे या दोष का सटीक अंदाजा लगा लिया जाता है.
सीधी सी बात यह है कि एक बार अगर जमीन की अच्छे से जांच हो जाए और उसका दोष दूर करके मकान बनाया जाए, तो उसमें रहने वालों को कभी कोई दिक्कत नहीं आती. लेकिन अगर कोई इंसान बिना सोचे समझे या बिना पूजा पाठ के सीधे ही लेंटर डाल देता है, तो बाद में तोड़ फोड़ करना नामुमकिन हो जाता है.
ऐसे बने बनाए मकान का वास्तु दोष दूर करना बहुत टेढ़ी खीर बन जाता है, जिसके कारण परिवार में हमेशा कलह, धनहानि और बुरे सपनों का दौर चलता रहता है. इसलिए बुजुर्ग हमेशा कह गए हैं कि नया आशियाना बनाने से पहले धरती मां की पूजा और उसकी शुद्धता का ख्याल रखना सबसे जरूरी काम है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)