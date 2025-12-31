Naye Saal Ka Rashifal 2026: जीत का झंडा फहराएंगे ये लोग, 2026 देगा बड़ी कामयाबी, अपनी राशि और बर्थडेट से जानिए आपके लिए कैसा है नया साल

All Zodiac Horoscope, Numerology 2026: हर नया साल अपने साथ कुछ उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आता है, लेकिन कुछ साल सामान्य से अलग होते हैं. 2026 भी ज्योतिष और अंक शास्त्र में महत्वपूर्ण साल माना जा रहा है, जो लोगों की सोचने, निर्णय लेने और जीवन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है. क्‍योंकि यह सूर्य का वर्ष है. अंक शास्त्र और ग्रहों की स्थिति के अनुसार जानिए 2026 लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है.

सूर्य का साल है 2026

न्‍यूमेरोलॉजी के अनुसार साल 2026 सूर्य का साल है. दरअसल, जब हम 2026 को जाड़ें तो जोड़ आता है, 1 2026 - 2+0+2+6 = 10 (1+0) = 1. अंक 1 का स्वामी सूर्य होता है. इस तरह यह साल मूलांक 1 वालों का है. सूर्य आत्मविश्वास, पहचान, नेतृत्व, आत्मसम्मान के प्रतीक हैं. वहीं ज्‍योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है. सूर्य सिंह राशि के स्‍वामी हैं.

सूर्य का यह वर्ष लोगों के जीवन पर कई तरह से प्रभाव डाल सकता है. कुछ लोग अपने जीवन को लेकर अधिक स्पष्ट और आत्मकेंद्रित निर्णय ले सकते हैं. वहीं कई लोग अपने करियर, रिश्तों और जीवनशैली में नई शुरुआत की ओर बढ़ सकते है. जो लोग लंबे समय से असमंजस में थे वो अब सही दिशा में आगे बढ़ेंगे. साथ ही यह साल लोगों में सेल्‍फ-रिस्‍पेक्‍ट की भावना बढ़ाएगा. 2026 में सूर्य की प्रधानता होने की वजह से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ सकता है. लेकिन इस मामले में संतुलन रखना जरुरी होगा, वरना यह अहंकार में भी बदल सकता है.

बर्थडेट से जानें साल 2026 कैसा रहेगा?

मूलांक 1 (जन्म तारीख - 1, 10, 19, 28)

ये जातक लीडरशिप में आगे रहेंगे और नई पहचान बनाएंगे. करियर में बड़ा निर्णय या नई शुरूआत हो सकती है. कुछ लोग खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं. प्रमोशन या जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

सुझाव - अहंकार और जल्दबाजी से बचें.

मूलांक 2 (जन्म तारीख - 2, 11, 20 29)

रिश्तों में स्पष्टता आएगी. भावनात्‍मक उलझन दूर होगी. शादी या पार्टनरशिप से जुड़े फैसले ले सकते हैं.

सुझाव - दूसरों के लिए खुद को नजरअंदाज न करें.

मूलांक 3 ( जन्म तारीख - 3, 12, 21, 30)

पढ़ाई, टीचिंग, काउंसलिंग से जुड़े लोगों को लाभ होगा. यह साल सम्मान और पहचान दिलाएगा. अध्‍यात्‍म में रुचि बढ़ेगी.

सुझाव - उतना ही वादा करें, जितना निभा सकें.

मूलांक 4 (जन्म तारीख - 4,13, 22, 31)

धीरे लेकिन स्थिर प्रगति होगी. सरकारी या टेक्निकल कामों में लाभ होगा. योजनाबद्ध तरीके से धैर्यपूर्वक काम करना, बड़ा लाभ देगा.

सुझाव - शॉर्टकट से बचें, वरना नुकसान हो सकता है.

मूलांक 5 (जन्म तारीख - 5, 14, 23)

ट्रैवल, मार्केटिंग, ट्रेड और मीडिया से लाभ होगा. नेटवर्क बढ़ेगा. नई स्किल सिखने का मौका मिलेगा.

सुझाव - जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें.

मूलांक 6 ( जन्म तारीख - 6, 15, 24)

रिश्तो में गहराई आएगी. घर-प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. जीवन में लग्‍जरी बढ़ेगी. खुद को प्राथमिकता देना सीखेंगे.

सुझाव - खुद से प्‍यार करें और खुद को महत्‍व दें.

मूलांक 7 (जन्म तारीख - 7, 16, 25)

अकेले रहकर सोचने से समस्‍याओं के समाधान मिलेंगे. रिसर्च फील्ड से लाभ होगा. लक्ष्‍य को पाने का रास्‍ता मिलेगा.

सुझाव - अकेलापन ज्यादा न बढ़ने दें.

मूलांक 8 (जन्म तारीख - 8, 17, 26)

मेहनत का फल देर से लेकिन पक्का मिलेगा. करियर में काम का बोझ बढ़ सकता है. लेकिन अनुशासन और प्‍लानिंग की दम पर बड़ी सफलता पा सकते हैं.

सुझाव - नकारात्मक सोच और चिड़चिड़ेपन से बचें.

मूलांक 9 (जन्म तारीख - 9, 18, 27)

पुराने काम पुरे होंगे. नेतृत्व और साहस बढ़ेगा. सामाजिक तौर पर अहम भूमिका निभा सकते हैं.

सुझाव - गुस्से से बचें.

राशि तत्वों के अनुसार प्रभाव

अग्नि तत्व (मेष, सिंह और धनु राशि) - इन राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास और जोश में बढ़ोतरी होगी. करियर में बड़ा कदम उठा सकते हैं. खुद को साबित करने के लिए यह साल बेहद अहम है.

सुझाव - जल्दबाजी और ईगो से बचें.

पृथ्वी तत्व (वृषभ, कन्या और मकर राशि) - स्थिरता और योजना पर फोकस करें. वर्क लाइफ बैलेंस जरुरी है. लंबे समय के लिए किए गए निवेश अच्छे रहेंगे.

सुझाव - जरुरत से ज्यादा सोचने से बचें.

वायु तत्व (मिथुन, तुला और कुंभ राशि) - विचारों की अधिकता रहेगी. कम्युनिकेशन बेहतर होगा. निर्णय लेने में स्पष्टता आएगी.

सुझाव - कंफ्यूजन में निर्णय न लें.

जल तत्व (कर्क, वृश्चिक और मीन राशि) - भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. पुराने मसलों से मुक्ति मिलेगी. इंट्यूशन बढ़ेगा यानी कि आप अंतरआत्‍मा की आवाज सुनने में सक्षम होंगे.

सुझाव - भावनाओ में बह कर निर्णय न लें.

कुल मिलाकर यह साल लोगों को खुद की पहचान, क्षमता और दिशा पर सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है. जो लोग अनुसाशन, आत्मविश्‍वास के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए 2026 सकारात्मक परिणाम ले कर आएगा.

