Navpancham Rajyog 2026: शुक्र धन, भौतिक सुखों के दाता हैं और कर्मफलदाता शनि के परम मित्र ग्रह हैं. 25 जून 2026 को शुक्र और शनि एक-दूसरे से 120 डिग्री पर रहकर नवपंचम योग बना रहे हैं. ज्योतिष में नवपंचम योग को बहुत शुभ माना गया है.
कमाल की बात यह है कि यह योग 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी के पवित्र दिन बन रहा है. ऐसे में भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा. यह समय वृष समेत 5 राशि वालों के लिए किस्मत खोलने वाला साबित हो सकता है.
द्रिक पंचांग के अनुसार, 25 जून 2026 की शामशाम 05:29 बजे शुक्र और शनि एक-दूसरे से 120 डिग्री की दूरी पर आएंगे. जिससे बना नवपंचम योग कुछ घंटे सक्रिय रहेगा और करीब 2 से 3 दिन तक इसका शुभ प्रभाव रह सकता है. जानिए यह समय किन 5 राशियों के लिए बेहद शुभ है.
वृषभ राशि वालों के लिए छोटा सा समय जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकता है. रुके हुए काम तेजी से बनेंगे. कोई महत्वपूर्ण काम संपन्न हो सकता है, जो आप लंबे समय से करना चाहते थे. बड़ा आर्थिक लाभ होने के योग हैं. अटका हुआ धन मिल सकता है, जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा. नया काम, बिजनेस शुरू करने के लिए समय बहुत शुभ है.
नवपंचम राजयोग मिथुन राशि वालों का भाग्य मजबूत करेगा, जिससे आपके काम पूरे होंगे. करियर के लिए समय सकारात्मक है. महत्वपूर्ण पद, जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट मिल सकता है. इनकम बढ़ेगी या नए सोर्स से पैसा मिल सकता है. जिससे आपकी जमापूंजी बढ़ेगी. लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं.
नवपंचम राजयोग कन्या राशि वालों के लिए करियर में महत्वपूर्ण बदलाव के योग बना रहा है. जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे थे, उन्हें अब ऑफर मिल सकता है. कारोबारी जातकों को भी बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं. निवेश के लिए समय अच्छा है. रिश्ते मजबूत होंगे. परिवार के साथ सुखद समय बिताएंगे.
तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शनि इस राशि में उच्च के होते हैं. लिहाजा तुला राशि पर शुक्र-शनि का नवपंचम योग डबल बेनिफिट दे सकता है. जिंदगी में सफलता के नए दौर की शुरुआत होगी. रुके हुए महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे. बड़ा धन लाभ होगा. आपकी शोहरत और आकर्षण बढ़ेगा.
कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और इस राशि पर विशेष मेहरबान रहते हैं. शुक्र-शनि का यह नवपंचम राजयोग भी कुंभ राशि वालों को बंपर लाभ देगा. आपके जीवन में भौतिक सुख-सुविधाएं तेजी से बढ़ेंगी. आप नया घर, गाड़ी खरीद सकते हैं. कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है. मान-सम्मान बढ़ेगा. समस्याएं और तनाव दूर होगा.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)