Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /निर्जला एकादशी पर शुक्र-शनि का नवपंचम योग, 5 राशियों की खुलेगी किस्‍मत, अचानक बढ़ेगी इनकम

निर्जला एकादशी पर शुक्र-शनि का नवपंचम योग, 5 राशियों की खुलेगी किस्‍मत, अचानक बढ़ेगी इनकम

Navpancham Rajyog 2026: 25 जून 2026, गुरुवार का दिन धार्मिक और ज्‍योतिष की नजर से बहुत खास है. इस दिन साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, साथ ही शनि और शुक्र ग्रह नवपंचम राजयोग बना रहे हैं, जो 5 राशियों की तकदीर बदल सकता है.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 23, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:36 AM IST
निर्जला एकादशी पर शुक्र-शनि का नवपंचम योग, 5 राशियों की खुलेगी किस्‍मत, अचानक बढ़ेगी इनकम

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहले वाली स्थिति में नहीं रहेगा होर्मुज, US-ईरान में हुई हॉटलाइन डील
US-Iran Talks42 min ago
2
General Motors42 min ago
3
Delhi Monsoon44 min ago
4
RRB JE CBT 2 City Slip 202650 min ago
5
Tamil Nadu55 min ago