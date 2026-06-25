25 जून 2026, गुरुवार 5 राशियों के लिए कई सकारात्मक बदलाव ला सकता है. इन राशि वालों को प्रमोशन, वेतनवृद्धि, तरक्की मिल सकती है. जीवन में खुशियों की एंट्री हो सकती है. इसके पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय कारण हैं. आज निर्जला एकादशी पर कई शुभ योग का संयोग बन रहे हैं. एकादशी और गुरुवार दोनों भगवान विष्णु को समर्पित हैं और आज ये दोनों एकसाथ पड़ रहे हैं.
इसके अलावा चंद्रमा की राशि कर्क में बुध, गुरु और शुक्र 3 ग्रह मिलकर त्रिग्रही राजयोग बना रहे हैं. रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग भी बन रहे हैं. ये सभी शुभ योग कुछ राशि वालों की जिंदगी में समृद्धि, पैसा और सौभाग्य ला सकते हैं.
वृषभ राशि : वृष राशि वालों को शुभ सूचना मिल सकती है, जो दिल खुश कर देगी. रुका हुआ पैसा मिलने से बैंक बैलेंस मिलेगा. करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं, जो आपका पद-प्रतिष्ठा बढ़ाएगा. लोग आपकी तारीफ करेंगे. घर में खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी से मनमुटाव था तो अब दूर हो सकता है. (संबंधित खबर: निर्जला एकादशी पर शुक्र-शनि का नवपंचम योग, 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, अचानक बढ़ेगी इनकम)
मिथुन राशि : करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. सकारात्मक बदलाव आ सकता है. कुछ लोगों को नई नौकरी मिल सकती है. कारोबारी लोगों के लिए भी समय मुनाफा देने वाला है. काम वक्त पर पूरा होगा. आप महंगी चीज खरीदने पर मोटी रकम खर्च कर सकते हैं. पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी.
कर्क राशि : कर्क राशि में ही त्रिग्रही योग बन रहा है, जो तरक्की और खुशियां देगा. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. जिससे आर्थिक मजबूती आएगी. रिश्तों में गलतफहमियां थीं तो अब वे दूर होने लगेंगी. तनाव रह सकता है, उससे निजात पाने के लिए योग का सहारा लें.
तुला राशि : तुला राशि वालों के लिए यह समय वरदान की तरह है. आपको बड़ी तरक्की या उपलब्धि हासिल हो सकती है. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. कोई महंगी चीज खरीद सकते हैं या रहन-सहन बेहतर बनाने के लिए खर्च करेंगे. ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा.
कुंभ राशि : कुंभ राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारी वर्ग महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं, जो आपको लाभ देंगे. इनकम बढ़ सकती है. हालांकि आप उस पैसे को जरूरी कामों में खर्च कर देंगे. तनाव दूर होगा. खान-पान अच्छा रखें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)