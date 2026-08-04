/भगवान शिव हैं इस दिशा के देवता, भूलकर भी न रखें यहां ये चीजें; जानें ईशान कोण के वास्तु नियम

4 दिशाओं और कोण यानी कि 2 दिशाओं के बीच के हिस्सा, इन सभी की अपनी अलग ऊर्जा और महत्व होता है. वास्तु शास्त्र में इस बारे में विस्तार से बताया गया है. आज हम उत्तर-पूर्व हिस्से यानी कि ईशान कोण की बात करेंगे, जिसके अधिष्ठाता भगवान शिव माने गए हैं. इस कोण में रखी चीजें पूरे घर की ऊर्जा पर असर डालती हैं.
मशूहर ज्योतिषाचार्य और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. अजय भाम्बी के अनुसार ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को भवन का सर्वाधिक पवित्र, शुभ और संवेदनशील भाग माना गया है. इस कोण के अधिष्ठाता भगवान शिव हैं और ग्रह बृहस्पति है. जानते हैं इस दिशा से जुड़े जरूरी नियम.
वास्तु शास्त्र के अनुसार ईशान कोण में रखी कुछ चीजें शुभ ऊर्जा को प्रभावित कर सकती हैं. इसलिए इस कोण को लेकर जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि जिस घर का ईशान कोण संतुलित और पवित्र होता है, वहां रहने वाले लोगों में सकारात्मक सोच, मानसिक शांति और धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होता है.
- ईशान भाग सदैव हल्का, खुला, स्वच्छ और प्रकाशयुक्त रखना चाहिए.
- इस दिशा में भारी निर्माण, ऊंची दीवार, स्टोर रूम, सीढ़ियां या अत्यधिक वजन रखने से सामान्यतः बचने की सलाह दी जाती है.
- साथ ही यहां गंदगी, टूटा-फूटा सामान या अनावश्यक कबाड़ भी नहीं रखना चाहिए. स्वच्छता, पर्याप्त प्रकाश और खुलापन इस दिशा की विशेषता माने गए हैं.
- घर का पूजा कक्ष बनाने के लिए ईशान कोण सर्वोत्तम माना गया है.
- ईशान कोण में शौचालय, सेप्टिक टैंक, रसोईघर या अग्नि संबंधी कार्यों का स्थान उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह दिशा सात्विक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है.
वैज्ञानिक दृष्टि से भी ईशान कोण का महत्व समझा जा सकता है. भारत जैसे देशों में सुबह सूर्य का प्रकाश प्रायः पूर्व और उत्तर-पूर्व की ओर से घर में प्रवेश करता है. इसलिए भी इस दिशा को हल्का और खुला रखा जाता है ताकि घर को प्राकृतिक ऊर्जा भी मिले. यदि इस घर के इस हिस्से को बंद रखा जाए या यहां भारी चीजें रख दी जाएं तो सूर्य का प्रकाश घर में नहीं आ पाएगा. जबकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्य की रोशनी मिलनी जरूरी है.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें)