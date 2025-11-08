Advertisement
Numerology Mulank 1 Name: इन अक्षरों से न रखें मूलांक 1 वाले बच्चों का नाम, जानें कौन सा लेटर खोलता है जातकों का भाग्य!

Number 1 Name Numerology: आपके घर में अगर किसी बच्चे का जन्म किसी भी माह के 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ है तो आपको उसका नाम रखने से पहले जान लेना चाहिए कि किस अक्षर से बच्चे का नाम रखें और किसी अक्षर से परहेज करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 08, 2025, 09:48 AM IST
Numerology Number 1
Numerology Number 1

Name For Mulank 1 Numerology: अंक ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति का मूलांक उसके जीवन को नया मोड़ दे सकता है अगर मूलांक को लेकर कुछ विशेष बातों को जान लें. जैसे किस मूलांक के लोगों के लिए कौन से अक्षर से नाम रखना चाहिए और किस मूलांक के लिए कौन से अक्षर से शुरू होने वाला नाम जीवन पर बूरा प्रभाव डाल सकता है या उसका भाग्य खराब कर सकता है. आज की इस कड़ी में जानेंगे कि आखिर मूलांक 1 वालों के लिए कौन से अक्षर से शुरू हुआ नाम अशुभ है और कौन से अक्षर से शुरू हुआ नाम शुभ है. 

कैसे होते हैं मूलांक 1 वाले लोग
अंक ज्योतिष अनुसार जिन जातकों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 1 हुआ और 1 नंबर के स्वामी सूर्य हैं. ऐसे इन जातकों पर सूर्य का गहरा प्रभाव होता है. जातकों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है और नेतृत्व क्षमता बहुत अधिक होती है. समाज में सम्मान मिलता है और ये जातक ऊर्जावान बने रहते हैं. अगर आपके घर में मूलांक 1 के बच्चे हैं तो आइए जानें उनके लिए लकी अनलकी अक्षर क्या हैं.

सफलता और असफलता
नंबर 1 वाले जातकों का नाम सूर्य की ऊर्जा को बैलेंस करने वाले अक्षर से शुरू करें तो ऐसे लोग सफल होते हैं खूब सम्मान पाते हैं. शत्रु अक्षर से शुरू होने वाले अक्षर के नाम से जातक जीवनभर बाधाओं से घिरा रहता है और रुक रुक कर सफलता मिलती है. संघर्ष बना रहता है और मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है.

मूलांक 1 वालों के लिए अशुभ अक्षर
अंक ज्योतिष में हर  मूलांक 1 के शत्रु मूलांक 4, 6 और 8 हैं. मूलांक 4 का स्वामी छाया ग्रह राहु है, मूलांक 6 का स्वामी ग्रह प्रेम का कारक ग्रह शुक्र है. मूलांक 8 का स्वामी ग्रह कर्मफल के कारक शनि है. इन ग्रहों के प्रभाव से सूर्यदेव के मूलांक 1 की ऊर्जा कम होती है. इन शत्रु मूलांक के अक्षर से मूलांक एक का जातकों का नाम न रखें. मूलांक 1 वालों के लिए शत्रु मूलांक के अक्षर हैं- मूलांक 4 का अक्षर D, M, T,  मूलांक 6 का अक्षर U, V, W, मूलांक 8 का अक्षर F और P. ये अक्षर मूलांक 1 वालों के लिए अशुभ माने गए हैं.

मूलांक 1 वालों के लिए अति शुभ अक्षर
आपके बच्चे का मूलांक 1 है तो उस पर सूर्य का गहरा प्रभाव है. उसके नाम को शुभ अक्षर शुरू करें. मूलांक एक के लिए शुभ अक्षर है- A, I, J, Q, B, K, R, C, G, L, S, E, H, N और X. इन लेटर से सूर्य की अनुकूल और सकारात्मक ऊर्जा बच्चे पर पड़ेगा और जीवन में अनेक सफलताएं हासिल होंगे. सम्मान और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगा

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

