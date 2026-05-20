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Hindi Newsऐस्ट्रोNumerology: नंबर 8 शुभ है या अशुभ, किस ग्रह से है इसका संबंध? धैर्यहीन और कामचोर लोगों को इस बारे में जान लेना चाहिए

Numerology: नंबर 8 शुभ है या अशुभ, किस ग्रह से है इसका संबंध? धैर्यहीन और कामचोर लोगों को इस बारे में जान लेना चाहिए

Numerology Number 8 Shubh Ashubh: नंबर 8 कई बार लोगों के लिए अशुभ तो कई बार शुभ सिद्ध होता है. इस नंबर का स्वामी ग्रह क्या है और यह नंबर शुभ या अशुभ है, इस बारे में विस्तार से इस लेख में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: May 20, 2026, 08:37 AM IST
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Numerology Number 8
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Numerology 8 Number Meaning: अंक ज्योतिष में नंबर 8 प्रभावशाली और शक्तिशाली माना गया है लेकिन लोगों के मन में 8 नंबर को लेकर यही भावना है कि यह नंबर अशुभ होता है और असफलता दिलाता है. 8 नंबर शनि देव का है जो कर्म फल, न्याय, अनुशासन, संघर्ष और शुभ-अशुभ परिणामों के कारक ग्रह हैं. इस संख्या को पूरी तरह से अशुभ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि विशेष परिस्थितियों में यही 8 नंबंर मूलांक 8 वालों को बड़ी-बड़ी सफलताएं दिलवाता है. हालांकि यह बात इस पर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति किस तरह का जीवन जीता है. वो लोग जो किसी भी माह के 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे है उनका मूलांक 8 होता है यानी उनका नंबर 8 है. आइए जानें यह 8 नंबर जीवन पर कब शुभ और कब अशुभ प्रभाव डालता है.

क्यों कहा जाता है नंबर 8 को अशुभ?
अंक 8 के स्वामी शनि ग्रह हैं जो धीमी गति से चाल चलते हैं. देरी, रुकावट और संघर्ष व कठोर दृष्टि के लिए शनि ग्रह को जाना जाता है. ऐसे में 8 नंबर को कई बार "अशुभ" मान लिया जाता है. यह अंक व्यक्ति को कर्मों का फल तो दिलाता है लेकिन लेकिन काफी संघर्षों के बाद और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, जिसके कारण इस नंबर को बुरा माना जाता है. अंक 8 के लोग अचानक नुकसान, अचानक लाभ व जीवन में कई उतार–चढ़ाव देखते हैं. अंक 8 का प्रभाव कठिनाई लाता है लेकिन व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मजबूत करता है. 

किन लोगों के लिए नंबर 8 शुभ
ऐसा नहीं है कि शनिदेव हमेशा बुरे फैसले देते हैं, इसी तरह ऐसा नहीं है कि नंबर 8 हमेशा बुरा अशुभ हो. नंबर 8 का प्रभाव उन लोगों के लिए अति शुभ होता है जो धैर्य से जीवन गुजारते हैं और मेहनत में लगे रहते हैं. ऐसे लोगों को यही 8 नंबर और शनि देव बड़ी सफलता दिलाते हैं. नंबर 8 जातक मजबूत व्यक्तित्व वाले होते हैं और धीरे-धीरे ही सही लेकिन जीवन में बड़ी-बड़ी सफलता हासिल करते हैं. अनुशासन से जीवन जीने वाले, मेहनती और धैर्य रखने वाले लोग जो मूलांक 8 के हैं उनके लिए यही 8 नंबर शुभ हो जाता है.

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किन लोगों के लिए नंबर 8 अशुभ
वे लोग जो धैर्य नहीं रखते हैं और उल्टे-सीधे काम करके जल्दी परिणाम हासिल करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते और बहुत बड़े कामचोर है तो ऐसे लोगों के लिए शनि देव और 8 नंबर अशुभ फल का कारक हो जाता है. ऐसा व्यक्ति तो कर्म न करे और अनुशासनहीन हो, ऐसे व्यक्ति जो किसी का सम्मान न करें तो ऐसे लोगों से शनि देव क्रोधित होते हैं और दंड देते हैं. व्यक्ति को नंबर 8 बार-बार असफलता दिलाता है और संघर्षों से भरा जीवन देता है. ऐसे व्यक्तियों के लिए यही 8 नंबर अशुभ सिद्ध होता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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