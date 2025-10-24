Numerology: जन्मजात लीडर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मंगल की ऊर्जा बनाती है इन्हें साहसी और ताकतवर, टूटकर करते हैं प्यार!

People Born on 9 18 27: हिंदू धर्म में अंक ज्योतिष का विशेष स्थान है. इस कड़ी में हम मूलांक 9 के बारे में विस्तार से जानेंगे. जानेंगे कि नंबर 9 के लोगों की लव लाइफ कैसी होती है, उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके लिए करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकते हैं. ध्यान दें कि वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है. मूलाक 9 पर रक्त शौर्य और साहस के कारक ग्रह मंगल का का प्रभाव होता है. आइए इस मूलांक के बारे में विस्तार से जानें.

मूलांक 9 लोग कैसे होते हैं

मूलांक 9 वाले लोग साहसी, आत्मविश्वासी, बेहद ईमानदार और ऊर्जावान होते हैं. मंगल की ऊर्जा के कारण ये जातक कठिन समय में भी शांत रहकर स्थिति को काबू में करते हैं. ये जातक पूरा जीवन अनुशासन के साथ बीतते हैं.अपने कहे से और किसी की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं. स्वाभाव से बहुत दयालु और हारते हारते भी जीतने का जज्बा रखने वाले मूलांक 9 के लोग होते हैं.

मूलांक 9 के लिए सही करियर

मूलांक 9 के लोगों को लिए बहुत से करियर ऑफ्शन हैं जैसे ये लोग डीफेंस के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं. ये लोग अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हो सकते हैं. जनहित के कार्य जैसे वकील, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में ये लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं. 9 नंबर के जातकों के लिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काम करना भी सफल करियर का विकल्प हो सकता है. ये धैर्यवान जातक नेतृत्व करने में आगे होते हैं.

मूलांक 9 वालों की लव लाइफ

मूलांक 9 वालों की लव लाइफ वैसे तो उथल पुथल वाली होती है लेकिन ये जातक अपने पार्टनर के प्रति बहुत वफादार होते हैं. अपने प्रेमी के लिए ये 9 नंबर के लोग कुछ भी करने को तैयार होते हैं और समर्पित रहते हैं. इसके रिश्ते में गहरे और स्थायित्व होता हैं. ये लोग अपने रिश्ते को बहुत मजबूत से थामें रहते हैं और प्यार को शादी की मुकाम तक लेकर जाते हैं. वैवाहिक जीवन में भी एक जिम्मेदार पार्टनर होते हैं.

मंगल की कृपा से मिलेगी सफलता

मूलांक 9 के लोगों पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है. ऐसे में ये जातक शौर्यवान और शारीरिक रूप से फिट होते हैं. धैर्यवान और जोशीले होते हैं. लेकिन आलस करने पर इन पर मंगल का बुरा प्रभाव पड़ता है. 9 नंबर वालों का करियर स्थिर होता है और अपनी कड़ी मेहनत से ये लोग जीवन के हर मोड़ पर सफल होते हैं. मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना इस जातकों के लिए शुभ होता है.

