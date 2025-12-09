Advertisement
अपनी बर्थडेट से जानिए क्‍या है आपकी असली ताकत, जानेंगे तो जिस काम में हाथ डालेंगे सफल होंगे, सितारों की तरह चमकेंगे

Personality by Date of Birth : बर्थडेट केवल जन्‍म की तारीख या कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह व्‍यक्ति के मूल स्‍वभाव और उसकी असली ताकत के बारे में भी बताती है. आइए जानते हैं कि किस तारीख में जन्‍मे व्‍यक्ति की असली ताकत या मूल स्‍वभाव क्‍या होता है. 

Dec 09, 2025
Charecterstics by Date of Birth : जब व्‍यक्ति अपने मूल स्‍वभाव और असली ताकत, कमजोरियों को जान लेता है तो उसके लिए जीवन को लेकर लक्ष्‍य तय करना, चुनौतियों से निपटना और हर क्षेत्र में सफलता पाना आसान हो जाता है. वह सही निर्णय ले पाता है. इसके लिए अपनी जन्‍मतारीख को जोड़ अपना मूलांक निकालें. जैसे किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख (2+8=10, 1+0=1) को जन्‍मे व्‍यक्ति का मूलांक 1 होगा. 

1. मूलांक 1: लीडर
मूलांक 1 के लोग जन्‍मजात लीडर होते हैं. उन्‍हें साहस और दृढ़ इच्‍छाशक्ति कूट-कूटकर भरी होती है. वे आजाद ख्‍याल वाले और नए प्रयोग करने में माहिर होते हैं. 

2. मूलांक 2: कोऑर्डिनेटर 
मूलांक 2 के लोग बहुत अच्‍छे डिप्‍लोमेट और कोऑर्डिनेटर होने के गुण होते हैं. वे बेहद संवेदनशील होते हैं और चीजों का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर होते हैं. 

3. मूलांक 3: सृजनकर्ता
मूलांक 3 वाले लोगों में सृजन करने की बेहतरीन क्षमता होती है. वे अपने विचारों, कलाकृतियों और रचनात्मक अभिव्यक्ति के जरिए दूसरों को भी प्रेरित करते हैं. 

4. मूलांक 4: निर्माता
मूलांक 4 वाले लोगों में खासा धैर्य होता है, वे मेहनती होते हैं और दूरदर्शी लक्ष्‍य रखकर उन्‍हें पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं. ऐसे लोग अच्‍छे इंटरप्रिन्‍योर बनते हैं. निर्माण से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता पाते हैं. 

5. मूलांक 5: खोजी
मूलांक 5 वाले जातक खोजी किस्‍म के होते हैं. उनमें नई चीजें सीखने, जानने, अनुभव लेने और बदलावों से गुजरने की अच्‍छी क्षमता होती है. वे आजादी पसंद होते हैं.

6. मूलांक 6: केयरिंग नेचर
मूलांक 6 वाले वाले लोगों में दूसरों की देखभाल करने, अपना कर्तव्‍य पूरी जिम्‍मेदारी से निभाने और प्रेम करने की खूबी होती है. वे अपने परिवार से गहरा जुड़ाव रखते हैं. 

7. मूलांक 7: अध्‍यात्मिक 
मूलांक 7 वाले लोग गहराई से सोचने और अत्यधिक विश्लेषण करने वाले होते हैं. इनकी फिलीसफी और अध्‍यात्‍म में गहरी रुचि होती है. उनका ज्ञान ही उनकी शक्ति बनता है. 

8. मूलांक 8: महत्‍वाकांक्षी और सफल 
मूलांक 8 के जातक बेहद महत्‍वाकांक्षी, मेहनती, अनुशासित और हर मुश्किल से लड़कर अपना लक्ष्‍य पाने वाले होते हैं. इनमें बाधाओं को पार करने की कमाल की शक्ति होती है. 

 

9. मूलांक 9: दूसरों के लिए जीने वाले
मूलांक 9 के जातक साहसी होते हैं और उनमें जीवन को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता होती है. वे दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में भरोसा रखते हैं. 

Shraddha Jain

Shraddha Jain

numerology

