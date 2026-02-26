Numerology Horoscope March 2026: इन मूलांक वालों के लिए शुभ है मार्च महीना, अपनी Date of Birth से जानें मार्च 2026 का मासिक अंक राशिफल

Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रोNumerology Horoscope March 2026: इन मूलांक वालों के लिए शुभ है मार्च महीना, अपनी Date of Birth से जानें मार्च 2026 का मासिक अंक राशिफल

March 2026 Numerology (1 to 9 Mulank) : अंक शास्‍त्र के अनुसार मार्च का महीना कुछ खास तारीखों में जन्‍मे लोगों के लिए पैसा, तरक्‍की और खुशियां देने वाला है. अपनी जन्‍म तारीख से जानिए मार्च 2026 का मासिक अंक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:56 AM IST
मार्च 2026 का मासिक अंक राशिफल (फोटो क्रेडिट - AI Image)
Ank Rashifal March 2026: मार्च महीने में चंद्र ग्रहण लग रहा है. ग्रह-नक्षत्र अद्भुत योग बना रहे हैं. मार्च यानी कि साल का तीसरा महीना गुरु के स्‍वामित्‍व वाला है. अंक शास्‍त्र के अनुसार मार्च 4 मूलांक वालों के लिए विशेष शुभ रह सकता है. मूलांक, बर्थडेट का जोड़ होता है. यानी कि किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्‍मे लोगों का मूलांक 1 होगा. अंक शास्‍त्र में मूलांक के आधार पर ही भविष्‍यफल बताया जाता है. आइए जानते हैं न्‍यूमेरोलॉजी के अनुसार मार्च 2026 किन मूलांक वालों के लिए अच्‍छा है और किन मूलांक के लिए कष्‍टदायी. 

मार्च इन बर्थडेट वालों के लिए शुभ 

मूलांक 1 - जिन लोगों को का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होगा. मूलांक 1 के जातक मार्च में अच्‍छा काम करेंगे और उन्‍हें उसके अच्‍छे नतीजे भी प्राप्‍त होंगे. करियर में ग्रोथ होगी. रिश्‍तों में भी प्रेम और अपनापन बढ़ेगा. 

यह भी पढ़ें: एकादशी कब है, 27 फरवरी या 28 फरवरी? सही तारीख के साथ जानिए आमलकी और रंगभरी एकादशी पर क्‍या काम वर्जित

मूलांक 2 - बर्थडेट 2, 11, 20 या 29 वालों को मूलांक 2 होगा. मार्च 2026 में मूलांक 2 के लोग जबरदस्‍त ग्रोथ देखेंगे. आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा. अटका हुआ पैसा मिलेगा. आप नई शुरुआत करेंगे. पार्टनर के साथ रिलेशनशिप मजबूत होगा. 

मूलांक 3 - जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 3 होगा. मार्च भी तीसरा महीना ही है. अंक 3 के स्‍वामी गुरु ग्रह हैं. मार्च में मूलांक 3 वालों का ज्ञान बढ़ेगा और इसकी दम पर वे मान-सम्‍मान व तरक्‍की पाएंगे. यह महीना आपको जबरदस्‍त ग्रोथ दे सकता है. 

यह भी पढ़ें: 28 फरवरी को एक लाइन में आकर परेड करेंगे 6 ग्रह, यह दुर्लभ संयोग 4 राशियों की बढ़ाएगा इनकम, करियर में मिलेंगे सुनहरे मौके

मूलांक 9 - जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 होगा. मार्च में ये जातक ऐसे बड़े फैसले ले सकते हैं, जिनका असर भविष्‍य पर होगा. नए काम की शुरुआत के लिए समय अच्‍छा है. कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है. 

मार्च में ये मूलांक वाले रहें संभलकर 

वहीं साल 2026 के मार्च महीने में मूलांक 4, मूलांक 5 और मूलांक 7 वाले जातकों को संभलकर रहने की जरूरत है. जल्‍दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं, जो नुकसान का कारण बनेंगे. भ्रम में रहेंगे. तनाव परेशान कर सकता है. रिश्‍तों में गलतफहमी बढ़ेगी. 

यह भी पढ़ें: रिच डैड बनते हैं ये मूलांक वाले लोग, बच्‍चों को देते हैं लग्‍जरी लाइफ और छोड़कर जाते हैं भारी संपत्ति

मूलांक 6 और मूलांक 8 वाले लोगों के लिए मार्च महीना औसत रहेगा. धन और करियर में तरक्‍की मिलेगी. लेकिन सेहत परेशान कर सकती है. रिश्‍तों में गलतफहमी हो सकती है. धन खर्च होगा, लेकिन जरूरी कामों पर खर्च होगा.  

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

