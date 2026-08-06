क्या आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो अक्सर इनसिक्योरिटी के शिकार हो जाते हैं. फिर चाहे वह मामला करियर से जुड़ा हो या पर्सनल लाइफ से. यह समस्या उनका केवल चैन-सुकून ही नहीं छीनती बल्कि धीरे-धीरे आत्मविश्वास भी खत्म कर देती है. न्यूमेरालॉजी में ऐसे 4 मूलांकों के बारे में बताया गया है, जिनके लोग इस समस्या से जूझते हैं और इसके पीछे उनकी एक बुरी आदत जिम्मेदार होती है, वो है हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करना. कई बार आगे बढ़ने के लिए की गई तुलना उन्हें जिंदगी में बहुत पीछे कर देती है.
बर्थडेट के जोड़ से मूलांक बनता है, जैसे- 6, 15, 24 तारीख वालों का मूलांक 6 होता है. जानिए किन 4 मूलांक वाले लोगों में दूसरों से तुलना करने की बुरी आदत होती है, जो उन्हें इनसिक्योरिटी भी देती है.
मूलांक 2 के स्वामी चंद्रमा हैं, जो व्यक्ति को संवेदनशीलता और भावुकता देते हैं. ये लोग दूसरों की छोटी बात भी गंभीरता से लेते हैं. साथ ही जल्द दिल भी दुखा लेते हैं. इस कारण ये दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर असुरक्षा में घिर जाते हैं, इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है. वे बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं.
उपाय : इन लोगों को ज्योतिष में बताए गए चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय करना लाभ दे सकता है.
मूलांक 4 के स्वामी राहु हैं, जो व्यक्ति को महत्वाकांक्षा, भटकाव, दुविधा और अचानक उतार-चढ़ाव देते हैं. ये लोग अक्सर उलझन में रहते हैं और तेजी से आगे बढ़ने की चाहत में दूसरों से तुलना करते हैं. यदि उन्हें कोई अपने से आगे बढ़ता दिखे तो असुरक्षा से घिर जाते हैं. यह बुरी आदत उन्हें चैन से नहीं जीने देती है.
उपाय : पक्षियों को दाना डालें. फैसले हमेशा सोच-समझकर लें और सकारात्मक सोचें.
मूलांक 5 के स्वामी बुध ग्रह हैं. इन लोगों में अक्सर दूसरों से जलन करने की प्रवृत्ति होती है. कोई उनसे आगे निकले ये उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है. इस कारण वे अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं. जब वे आगे न बढ़ पाएं तो इनसिक्योरिटी के शिकार हो जाते हैं.
उपाय : गणेश जी की पूजा करें और हरे रंग का ज्यादा इस्तेमाल करने से लाभ हो सकता है.
मूलांक 8 के स्वामी शनि हैं जो संघर्ष देते हैं और कामों में देरी करते हैं. ये लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं. लेकिन जब मेहनत का फल समय पर नहीं मिलता तो हताश होकर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं. इसके चलते कभी-कभार वे हीन भावना या असुरक्षा की भावना के शिकार हो जाते हैं.
उपाय : शनिवार के दिन जरूरतमंदों की मदद करें. ध्यान रखें कि आपका संघर्ष और सफलता आपकी है. देर से ही सही लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा.
(Disclaimer- यह लेख अंक ज्योतिष में वर्णित मान्यताओं और व्यक्तित्व संबंधी व्याख्याओं पर आधारित है. किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार और निर्णय केवल जन्मतिथि या मूलांक से तय नहीं होते. इसे सामान्य जानकारी के रूप में पढ़ें.)