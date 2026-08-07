जन्मतारीख के जोड़ से मूलांक बनता है और इस मूलांक के आधार पर जाना जा सकता है कि व्यक्ति का जीवन कैसा गुजरेगा. आज हम ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिनके लिए प्यार और रिश्ते बड़ी परीक्षा साबित होते हैं. न्यूमेरोलॉजी के मुताबिक इन लोगों की लव लाइफ में अक्सर उतार-चढ़ाव आते हैं, लिहाजा इन्हें सतर्क रहना चाहिए. ताकि बेवजह के दर्द, परेशानियों और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचा जा सके. आइए इन मूलांकों के बारे में जानते हैं.
जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ हो, उनका मूलांक 2 होता है. ये लोग बेहद सेंसेटिव और केयरिंग होते हैं. ये अपने पार्टनर से बेहद अटेंशन चाहते हैं और उससे बहुत उम्मीदें रखते हैं. उस पर अंधा ऐतबार करते हैं. ये उम्मीदें पूरी न हों गहरी निराशा में डूब जाते हैं. इस कारण इनका दिल बार-बार टूटता है.
किसी भी महीने की 4, 13, 22 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है. इनके स्वामी राहु हैं. राहु के प्रभाव से ये लोग बेहद मूडी होते हैं, साथ ही विद्रोही स्वभाव वाले होते हैं. इस कारण लव पार्टनर इनको समझ ही नहीं पाता और दूर चला जाता है. इनकी लव लाइफ खासी चैलेंजिंग होती है.
किसी भी महीने 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 7 होता है. इस मूलांक के स्वामी केतु हैं. केतु के प्रभाव से ये लोग अपने रिश्ते को खुद ही मुश्किल बना लेते हैं. ये अक्सर पार्टनर के साथ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं. इसके अलावा ये रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं, अपनी भावनाएं सही तरीके से नहीं जता पाते हैं. फिर पार्टनर पर शक भी करते हैं.
किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होता है, इनके स्वामी शनि देव हैं. इन लोगों को जीवन के अन्य क्षेत्रों की तरह प्यार के मामले में भी कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है. इन्हें सच्चा प्यार देर से मिलता है या प्यार में धोखा मिलता है.
इन लोगों से मुश्किल होता है रिश्ता निभाना
मूलांक 2, 4, 7 और 8 वालों के लिए रिश्ते तब और चुनौती बन जाते हैं जब इनका पार्टनर मूलांक 1, मूलांक 5 या मूलांक 9 वाला हो. क्योंकि मूलांक 1 का कंट्रोलिंग नेचर (हमेशा अपनी चलाना), मूलांक 5 का मनमौजी स्वभाव (आजादी पसंद) और मूलांक 9 का दबदबे वाला व्यक्ति झेलना इनके लिए मुश्किल हो जाता है.
(Disclaimer- यह लेख अंक ज्योतिष में वर्णित मान्यताओं और व्यक्तित्व संबंधी व्याख्याओं पर आधारित है. किसी भी व्यक्ति का स्वभाव, व्यवहार और निर्णय केवल जन्मतिथि या मूलांक से तय नहीं होते. इसे सामान्य जानकारी के रूप में पढ़ें.)