Numerology Mulank 2 Name: मूलांक 2 के बच्चों का नाम रखते समय रहें सतर्क, इन अक्षरों से करें परहेज, जानें कौन सा लेटर शुभ!

Numerology Number 2 Name: अंक ज्योतिष में मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है, जिसके प्रभाव से ये लोग बहुत भावुक होते हैं. ध्यान दें कि अगर किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका मूलांक 2 हुआ और इस मूलांक के लोगों का नाम रखते समय बहुत सावधानीं बरतनी चाहिए. दरअसल, हर मूलांक के लिए कुछ अक्षर शुभ होते हैं तो कुछ अक्षर अशुभ होते हैं. आइए जानें कि मूलांक 2 के बच्चों का नाम किन अक्षरों से न रखें और किन अक्षरों से रखें.

मूलांक 2

चंद्रमा के स्वामित्व वाले मूलांक 2 के जातकों का पहला अक्षर चंद्रमा के मित्र ग्रहों के अंक वाले होने चाहिए. चंद्रमा के शत्रु या विपरीत गुणों वाले अक्षरों से इन बच्चों का नाम न रखें नहीं तो जीवन मे हर से समस्याएं आएंगी.

मूलांक 2 वाले लोग कैसे होते हैं

मूलांक 2 वाले लोग मन से कोमल होते हैं.

मन की भावनाओं के हिसाब से ही जीवन जीते हैं.

हमेशा दिल से काम लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 2 के शत्रु मूलांक

मूलांक 2 के शत्रु मूलांक अंक ज्योतिष के अनुसार कौन कौन से हैं आइए जानें-

छाया ग्रह राहु का मूलांक मूलांक 4 है.

शनि ग्रह का मूलांक 8 है.

मंगल ग्रह का मूलांक 9 है.

मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है, मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि है और मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है. यदि मूलांक 2 वालों के नाम का पहला अक्षर 4, 8 या 9 के वैल्यू का होगा तो वह अशुभ या परेशानी पैदा करने वाला हो सकता है.

मूलांक 2 के नाम के अशुभ अक्षर

अंक ज्योतिष में हर अक्षर का ए​क वैल्यू है. इस आधार पर D, M, T, F और P से अक्षर से शुरू होने वाले नाम मूलांक 2 वालों का नहीं रखन चाहिए. D, M और T का वैल्यू 4 है, जबकि F और P का वैल्यू 8 है. वहीं दूसरी चार्ट में I और R की वैल्यू 9 मानी गई है. ये सभी अक्षर मूलांक 2 के विपरीत स्वभाव और गुण वाले होते हैं.

मूलांक 2 के नाम के शुभ अक्षर

अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर 2 के जातकों के मित्र मूलांक 1, 3, 5, 6 और 7 हैं. सूर्य का अंक 1 है, गुरु बृहस्पति का अंक 3 है. बुध ग्रह का अंक 5 है. शुक्र का अंक 6 है और केतु का अंक 7 है. मूलांक 2 के लिए इन नंबर से जुड़े अक्षर का नाम रखना अति शुभ होता है. ये अक्षर हो सकते हैं-

A, I, J, Q, Y

B, K, R, C, G

L, S, E, H, N

X, U, V, W, O और Z.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Ratna Shastra: ऑफिस में पैर रखते ही महसूस होता है तनाव, इन 4 में से कोई एक रत्न धारण करते ही बनने लगेंगे सारे काम!

और पढ़ें-Lucky Moles: बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके शरीर पर इस जगह होता है तिल, आप भी चेक करें!