Advertisement
trendingNow12992411
Hindi Newsऐस्ट्रो

Numerology Mulank 2 Name: मूलांक 2 के बच्चों का नाम रखते समय रहें सतर्क, इन अक्षरों से करें परहेज, जानें कौन सा लेटर शुभ!

Numerology Moolank 2 Name: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है वो मूलांक 2 वाले लोग है. जिन पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है. मूलांक दो वाले बच्चों का नाम किस अक्षर से रखें और किस अक्षर से न रखें, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 07, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Numerology Number 2
Numerology Number 2

Numerology Number 2 Name: अंक ज्योतिष में मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है, जिसके प्रभाव से ये लोग बहुत भावुक होते हैं. ध्यान दें कि अगर किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका मूलांक 2 हुआ और इस मूलांक के लोगों का नाम रखते समय बहुत सावधानीं बरतनी चाहिए. दरअसल, हर मूलांक के लिए  कुछ अक्षर शुभ होते हैं तो कुछ अक्षर अशुभ होते हैं. आइए जानें कि मूलांक 2 के बच्चों का नाम किन अक्षरों से न रखें और किन अक्षरों से रखें.

मूलांक 2
चंद्रमा के स्वामित्व वाले मूलांक 2 के जातकों का पहला अक्षर चंद्रमा के मित्र ग्रहों के अंक वाले होने चाहिए. चंद्रमा के शत्रु या विपरीत गुणों वाले अक्षरों से इन बच्चों का नाम न रखें नहीं तो जीवन मे हर से समस्याएं आएंगी.

मूलांक 2 वाले लोग कैसे होते हैं
मूलांक 2 वाले लोग मन से कोमल होते हैं. 
मन की भावनाओं के हिसाब से ही जीवन जीते हैं.
हमेशा दिल से काम लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मूलांक 2 के शत्रु मूलांक
मूलांक 2 के शत्रु मूलांक अंक ज्योतिष के अनुसार कौन कौन से हैं आइए जानें-
छाया ग्रह राहु का मूलांक मूलांक 4 है.
शनि ग्रह का मूलांक 8 है.
मंगल ग्रह का मूलांक 9 है.
मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु है, मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि है और मूलांक 9 का स्वामी ग्रह मंगल है. यदि मूलांक 2 वालों के नाम का पहला अक्षर 4, 8 या 9 के वैल्यू का होगा तो वह अशुभ या परेशानी पैदा करने वाला हो सकता है.

मूलांक 2 के नाम के अशुभ अक्षर
अंक ज्योतिष में हर अक्षर का ए​क वैल्यू है. इस आधार पर D, M, T, F और P से अक्षर से शुरू होने वाले नाम मूलांक 2 वालों का नहीं रखन चाहिए. D, M और T का वैल्यू 4 है, जबकि F और P का वैल्यू 8 है. वहीं दूसरी चार्ट में I और R की वैल्यू 9 मानी गई है. ये सभी अक्षर मूलांक 2 के विपरीत स्वभाव और गुण वाले होते हैं.

मूलांक 2 के नाम के शुभ अक्षर
अंक ज्योतिष के अनुसार नंबर 2 के जातकों के मित्र मूलांक 1, 3, 5, 6 और 7 हैं. सूर्य का अंक 1 है, गुरु बृहस्पति का अंक 3 है. बुध ग्रह का अंक 5 है. शुक्र का अंक 6 है और  केतु का अंक 7 है. मूलांक 2 के लिए इन नंबर से जुड़े अक्षर का नाम रखना अति शुभ होता है. ये अक्षर हो सकते हैं- 
A, I, J, Q, Y
B, K, R, C, G
L, S, E, H, N
X, U, V, W, O और Z.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Ratna Shastra: ऑफिस में पैर रखते ही महसूस होता है तनाव, इन 4 में से कोई एक रत्न धारण करते ही बनने लगेंगे सारे काम!

और पढ़ें-Lucky Moles: बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके शरीर पर इस जगह होता है तिल, आप भी चेक करें!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

numerology number 2

Trending news

'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
Supreme Court
'जहां से पकड़ें फिर वहीं ना छोड़ें आवारा कुत्ते', SC ने राज्यों के दिए ये 5 आदेश
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
Vande Mataram
वंदे मातरम की आत्मा को अलग कर विभाजन के बीज बोए... PM मोदी ने किस पर साधा निशाना?
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
kanker
फिर सुलगी गुलजार की कहानी 'धुआं'! धर्म के नाम पर बंट गए लोग, थाने में पड़ी रह गई लाश
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
good story
पहली बार गन्ने को मिला 'अन्ना', गाय-भैंस का चारा बनने वाले डंठल से बनाई कमाल की चीज
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
SIR row
कांग्रेस के विधायक खुद करते हैं वोट चोरी? BJP नेता ने सबूत दिखाकर लगाया आरोप
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
best vande mataram
अल्लाह के सिवाय वंदना नहीं, वंदे मातरम नहीं बोल सकते मुस्लिम... अबू आजमी ने साफ कहा
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा