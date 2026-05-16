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Hindi Newsऐस्ट्रोइन मूलांक वालों की शादी में सबसे ज्यादा देरी कराता है शनि, बनते-बनते टूट जाता है रिश्ता

इन मूलांक वालों की शादी में सबसे ज्यादा देरी कराता है शनि, बनते-बनते टूट जाता है रिश्ता

क्या आपकी शादी भी बार-बार अटक रही है? इसके पीछे वजह शनि हो सकते हैं. अपनी बर्थडेट से जानिए कि क्‍या आपकी लव लाइफ में भी शनि रुकावटें डाल रहे हैं और आपके बनते रिश्‍ते तोड़ रहे हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 16, 2026, 02:54 PM IST
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इन मूलांक वालों की शादी में सबसे ज्यादा देरी कराता है शनि, बनते-बनते टूट जाता है रिश्ता

शनि कर्मफलदाता हैं, वे न्‍याय करते हैं. इसके अलावा शनि सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं और कामों में रुकावट डालते हैं. यही वजह है कि जिन लोगों पर शनि का प्रभाव होता है, उनके काम देरी से बनते हैं, उन्‍हें जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है. 

अंक ज्‍योतिष के अनुसार ऐसे 3 मूलांक है जिनकी शादी में शनि देरी कराते हैं. उनके बार-बार रिश्‍ते टूटते हैं या अन्‍य कोई रुकावट आती है. यूं कहें कि उनकी लव लाइफ में शनि रोढ़े अटकाते हैं. 

इन 3 मूलांक वालों को करते हैं तंग 

शनि खासतौर पर 3 मूलांक वालों की शादी में देरी करते हैं. इनके या तो रिश्‍ते नहीं आते, रिश्‍ते तय होते हैं तो टूट जाते हैं. शादी में कोई न कोई रुकावट आती है. जानिए ये मूलांक कौन-से हैं. 

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मूलांक 4 

जिन लोगों की जन्‍मतारीख 4, 13 या 22 हो, उनका मूलांक 4 होता है. मूलांक 4 पर राहु और शनि दोनों का प्रभाव होता है. राहु उन्‍हें जिद्दी और कन्‍फ्यूज बनाते हैं. वहीं शनि के प्रभाव से वे पार्टनर में जबरदस्‍त परफेक्‍शन ढूंढते हैं, जिससे उन्‍हें पार्टनर मिलने में लंबा समय लग जाता है. पार्टनर मिल जाए तो परिवार की रजामंदी नहीं मिलती. कुल मिलाकर आमतौर पर रुकावटें आती हैं.

(यह भी पढ़ें: दोस्‍त हों, कलीग हों या रिश्‍तेदार...इन मूलांक वालों से सबसे ज्यादा जलते हैं लोग, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

मूलांक 7 

7, 16 और 25 तारीख को जन्‍मे लोगों का मूलांक 7 होता है. वैसे तो अंक 7 के स्‍वामी केतु हैं, लेकिन इन पर भी शनि का प्रभाव होता है. ये लोग जल्‍दी किसी पर भरोसा कर लेते हैं और फिर धोखा खाते हैं. वहीं कई मामलों में पार्टनर भी इन्‍हें धोखा दे देता है. फिर ये इतने निराश हो जाते हैं कि डिप्रेशन तक में जा सकते हैं. वे अकेले रहने लगते हैं. इन लोगों को भी सच्‍चा प्‍यार देर से मिलता है. 

(यह भी पढ़ें: चेहरे से मासूम, लेकिन दिमाग से बेहद खतरनाक होते हैं ये लोग, इन्हें समझना नहीं आसान)

मूलांक 8 

8, 17 और 26 तारीख को जन्‍मे लोगों का मूलांक 8 होता है. अंक 8 के स्‍वामी शनि देव हैं और इन लोगों पर शनि का सबसे ज्यादा असर होता है. इन लोगों को जिंदगी में हर चीज काफी मेहनत और संघर्ष के बाद मिलती है. कई बार पारिवारिक जिम्‍मेदारियों, आर्थिक समस्‍याओं के कारण उनकी शादी में देरी होती है. हालांकि इनकी शादी भले ही देर से हो लेकिन वैवाहिक जीवन अच्‍छा रहता है. इसके अलावा प्‍यार में धोखा मिलने पर भी इनका दिल उचट जाता है और वे शादी न करने का मन बना लेते हैं. 

जल्‍द शादी के उपाय 

शादी में देर हो तो शनि से जुड़े कुछ उपाय मददगार साबित हो सकते हैं. 

- हर शनिवार को शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. 
- काले तिल, काले कपड़े और उड़द दान करें. 
- 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. 
- रोज हनुमान चालीसा पढ़ें. 
- जितना संभव हो गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें. 
- सकारात्‍मक सोचें, रिश्‍तों में अहंकार और जिद से बचें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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