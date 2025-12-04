Numerology Tips: किस मूलांक का व्यक्ति रातोंरात बन जाता है स्टार, होती है जातक पर झमाझम पैसों की बारिश!

Numerology 4 Mulank: हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी महीने की किसी न किसी तिथि पर होती ही है. लेकिन क्या आप जानते हैं किसी जातक के ऊपर उसके जन्म तारीख का कितना गहरा प्रभाव होता है. अंक ज्योतिष में मूलांक का बहुत महत्व है. किसी भी महीने के 4, 13, 22 तारीख को जन्में लोग मूलांक 4 वाले लोग होते हैं. आइए जानें मूलांक 4 के लोग कैसे रातों रात स्टार बन जाते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं.

मूलांक 4 के लोग महत्वाकांक्षी होते हैं

अंक ज्योतिष की मानें तो मूलांक 4 के लोगों पर राहु का गहरा प्रभाव है. ऐसे में राहु के प्रभाव के कारण जातक रातों रात शोहरत पा लेते हैं और बड़े स्टार बन जाते हैं. ध्यान दें कि इसके पीछे राहु का गहरा प्रभाव होता है कि व्यक्ति का जीवन रातोंरात बदल जाता है. हालांकि राहु का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है. अंक ज्योतिष की मानें तो मूलांक 4 का स्वामी राहु हैं जो जिसके प्रभाव से जातक का दिमाग काफी तेज होता है, ये जातक महत्वाकांक्षी होते हैं.

मूलांक 4 के लोग काफी संवेदनशील होता है

माना जाता है कि मूलांक 4 के लोग बहुत मेहनती होते हैं और संवेदनशील के साथ ही तुरंत निर्णय लेती हैं. ये लोग मीडिया, कानून, मनोरंजन से लेकर राजनीति आदि क्षेत्रों में खूब नाम बनाते हैं. हालांकि राहु का नंबर होने के कारण मूलांक 4 के लोगों के जीवन में लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है. इनके जीवन में कोई भी घटना अचानक होती है.

मूलांक 4 के लोग खाते हैं धोखा

मूलांक 4 के लोग रिश्ते में काफी धोखा खाते हैं. ये जातक बहुत संवेदनशील होते हैं. हालांकि, मूलांक 4 के लोग रिस्क लेने में डरते नहीं हैं और तुरंत फैसले लेते हैं जिससे बड़े अवसरों से तुरंत लाभ प्राप्त कर लेते हैं. 4 मूलांक के लोगों रातों रात अमीर और स्टार बन जाते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

