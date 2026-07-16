सूर्य जैसी चमक के पीछे छिपा है यह 'डार्क साइड', जानें इसे दूर करने के अचूक उपाय

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका संबंध सूर्य से माना जाता है. ऐसे लोग स्वभाव से आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व करने वाले होते हैं. लेकिन हर व्यक्ति की तरह इनके व्यक्तित्व का एक निगेटिव पक्ष भी हो सकता है. यदि इन प्रवृत्तियों पर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो करियर और रिश्तों पर असर पड़ सकता है.
अत्यधिक अहंकार और घमंड: सूर्य के प्रभाव के कारण इनमें "मैं सबसे बेहतर हूं" जैसी भावना जल्दी आ सकती है. कई बार ये दूसरों की राय या सलाह को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं.
हर चीज पर नियंत्रण रखने की आदत: ये लोग चाहते हैं कि फैसले उनकी इच्छा के अनुसार हों. चाहे पार्टनर हो, परिवार या सहकर्मी, कई बार ये अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं.
असफलता को स्वीकार करने में कठिनाई: जब योजना के अनुसार काम नहीं होता या उनकी बात नहीं मानी जाती, तो वे निराश, क्रोधित या हताश महसूस कर सकते हैं.
छिपी हुई असुरक्षा: बाहर से ये बेहद आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उन्हें अपनी स्थिति, सम्मान या अधिकार खोने का डर बना रह सकता है.
दूसरों की बात ध्यान से सुनने की आदत डालें: किसी भी चर्चा में अपनी बात रखने से पहले सामने वाले की बात पूरी सुनें. यह स्वीकार करें कि हर बार केवल आपकी राय ही सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है.
सूर्य को अर्घ्य दें: परंपरागत मान्यताओं के अनुसार, प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है. कई लोग मानते हैं कि इससे मन में सकारात्मकता और संतुलन बढ़ता है.
निर्णय लेते समय विनम्रता अपनाएं: नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि दूसरों का सम्मान करना और उनकी राय को महत्व देना भी है. जब अधिकार के साथ विनम्रता जुड़ती है, तब सफलता और रिश्ते दोनों मजबूत होते हैं.
कुछ अंक ज्योतिष परंपराओं में यह भी माना जाता है कि अंक 1 वाले लोगों को अपने नाम या मोबाइल नंबर के कुल योग को 8 से बचाकर रखना चाहिए. हालांकि, इस दावे के समर्थन में वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इसे व्यक्तिगत आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
अंक ज्योतिष के अनुसार, जब अंक 1 वाले लोग अपने आत्मविश्वास के साथ विनम्रता और धैर्य को भी अपनाते हैं, तब उनका व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली बनता है तथा सफलता के नए अवसर खुलते हैं.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)