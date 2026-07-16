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सूर्य जैसी चमक के पीछे छिपा है यह 'डार्क साइड', जानें इसे दूर करने के अचूक उपाय

सूर्य के प्रभाव वाले मूलांक 1 के लोगों में लीडरशिप के साथ अहंकार और नियंत्रण की आदत जैसी कमजोरियां भी आ जाती हैं, जिन्हें आसान उपायों और सही नंबरों के चुनाव से दूर किया जा सकता है.

Written ByManya Adalkkha
Published: Jul 16, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:48 PM IST
सूर्य जैसी चमक के पीछे छिपा है यह 'डार्क साइड', जानें इसे दूर करने के अचूक उपाय

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Manya Adalkkha

Manya Adalkkha

मान्या अडलक्खा, जिन्हें विश्वभर में वास्तुगुरु मान्या के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य (Astrologer), न्यूमेरोलॉजिस्ट, NLP विशेषज्ञ एवं ऊर्जा मार्गदर्शक (Energy Consultant) हैं। अपने गहन ज्ञान, वर्षों के अनुभव और परिणाम-आधारित परामर्श के माध्यम से उन्होंने भारत और विदेशों में हजारों उद्यमियों, कॉर्पोरेट लीडर्स, उद्योगपतियों एवं परिवारों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता, समृद्धि और स्पष्ट दिशा प्रदान की है।

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