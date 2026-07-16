सूर्य जैसी चमक के पीछे छिपा है यह 'डार्क साइड', जानें इसे दूर करने के अचूक उपाय

अंक ज्योतिष के अनुसार, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका संबंध सूर्य से माना जाता है. ऐसे लोग स्वभाव से आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और नेतृत्व करने वाले होते हैं. लेकिन हर व्यक्ति की तरह इनके व्यक्तित्व का एक निगेटिव पक्ष भी हो सकता है. यदि इन प्रवृत्तियों पर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो करियर और रिश्तों पर असर पड़ सकता है.