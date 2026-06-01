01 June 2026 Ank Jyotish: आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें मूलांक 4 के लोग, इन मूलांक वालों को मिलेगी सफलता!

अंक ज्योतिष में मूलांक का विशेष महत्व है. मूलांक यानी किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का मूल अंक जो उसके स्वभाव, सोच और भाग्य के बारे में गहरी जानकारी देता है. अपनी जन्मतिथि को जोड़ने के बाद जो एक अंक मिलता है वो आपका मूलांक है जो 1 से 9 तक कोई भी अंक हो सकता है. उदाहरण के लिए मूलांक अगर किसी व्यक्ति का जन्म 17 तारीख को हुआ है तो 1+7=8, इस तरह उसका मूलांक 8 होगा. मूलांक 1 से 9 तक हर मूलांक के लिए आज का दिन क्या संदेश लेकर आया है. धन लाभ, करियर में प्रमोशन से लेकर रिश्तों के लिए आज का दिन किन मूलांक के लिए आज का दिन शुभ और किनके लिए अशुभ रहने वाला है? इस बारे में हम अंक ज्योतिष भविष्यफल की इस कड़ी में जानेंगे.

1 जून 2026 मूलांक के अनुसार ज्योतिष भविष्यफल

01-06-2026 की तारीख का कुल योग इस प्रकार है:

0+1+0+6+2+0+2+6 = 17

1+7 = 8

आज 1 जून 2026, सोमवार दिन की कुल ऊर्जा अंक 8 बना रही है. अंक 8 को शनि का अंक माना जाता है और शनि का संबंध कर्म, मेहनत, जिम्मेदारी, अनुशासन और जीवन के वास्तविक अनुभवों से जोड़ा जाता है. इसलिए 01 जून 2026 का दिन लोगों को उनके कर्मों के अनुसार परिणाम देने वाला माना जा सकता है. आज भाग्य से ज्यादा मेहनत असर दिखाएगी. जो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. आज कई लोगों का ध्यान करियर, पैसों और भविष्य की योजनाओं पर ज्यादा रहेगा. कुछ लोग अपने पुराने फैसलों को लेकर गंभीरता से सोच सकते हैं. दिन थोड़ा जिम्मेदारियों वाला रहेगा लेकिन सही सोच और धैर्य के साथ काम करने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना भी बनी रहेगी.

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किन लोगों के लिए दिन ज्यादा शुभ रहेगा?

अंक 1, 5, 6 और 8 वालों के लिए यह दिन विशेष रूप से लाभदायक माना जा सकता है. इन लोगों को करियर, धन, सम्मान और रिश्तों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं.

01 से 09 तक सभी मूलांक का विस्तार से वर्णन

मूलांक 1 (बर्थडेट- 1, 10, 19, 28)

आज के दिन मूलांक एक वाले लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस और लीडरशिप दोनों काफी मजबूत रहेगा. लंबे समय से रुका हुआ कोई काम आज होने की संभावना है. करियर की बात करें तो आज के दिन कार्यक्षेत्र पर आपके निर्णयों की सराहना होगी. आज ऑफिस या कारोबार में लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसके अनुसार काम करेंगे. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन किसी भी बड़े निवेश में जल्दबाज़ी करने से बचें और पैसों के लेन-देन के मामले में सावधानी बरतें क्योंकि आज का दिन इस मामले में आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है. रिलेशनशिप या लव लाइफ की बात करें तो आज प्रेम संबंधों में थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है क्योंकि आपका जो स्वभाव है वो छोटी बात को बड़ा बना सकता है. वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज का दिन आप लोगों के लिए अच्छा है, जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. किसी पुराने मित्र से अच्छी खबर मिलेगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आज आपको मानसिक तनाव, सिरदर्द, थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए शरीर को आराम दें और काम के बीच में थोड़ा ब्रेक लें जिससे आपका स्ट्रेस कम होगा.

लकी रंग: सुनहरा और लाल

लकी नंबर: 1 और 9

शुभ समय: सुबह 9:15 से 11 बजे सुबह तक

उपाय

ताम्बे के लोटे से भगवान सूर्य को अर्घ दें साथ ही ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

किसी जरूरतमंद या निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करें.

मूलांक 2 (बर्थडेट 2, 11, 20, 19)

आज मूलांक 2 वाले लोगों का मन थोड़ा भावुक रह सकता है और आज आपको छोटी-छोटी बातों का बुरा लगेगा जिससे आप लोगों की छोटी बातों को भी दिल से लगाएंगे. घर-परिवार और रिश्तों में प्यार बना रहेगा तथा किसी करीबी व्यक्ति से खास सहयोग मिलेगा. पति-पत्नी के संबंध में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ बिताया हुआ समय काफी अच्छा होगा. शादीशुदा लोगों की बात करें तो उनके लिए यह दिन काफी सुखद रहेगा लेकिन अपने पार्टनर पर बेवजह की शंका न करें अगर कोई गलतफहमी होती है तो उनसे सीधे बात करना अच्छा रहेगा. करियर की बात करें तो 2 मूलांक के लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में टीम के साथ मिलकर काम करना लाभप्रद रहेगा साथ ही इसमें आपके सहकर्मी भी आपका साथ देंगे. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार आता नजर आ रहा है, लेकिन फिजूल खर्च से बचना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपका स्वस्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है आपको कमजोरी, नींद की कमी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है.

लकी रंग: सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 2 और 7

शुभ समय: शाम 4 से शाम 6 बजे तक

उपाय

शिवालय जाकर शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें.

शिव जी पर चावल चढ़ाएं तथा “ॐ सोम सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें.

मूलांक 3 (बर्थडेट)

इस मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन क्रिएटिव कामों और नई योजनाओं के लिए बेहद ख़ास रहने वाला है. आज के दिन विद्यार्थियों के साथ-साथ, शिक्षा क्षेत्र, मीडिया और मार्केटिंग में अपना करियर बनाने वाले लोगों को विशेष सफलता मलेगी. आपकी बातचीत की कला लोगों को प्रभावित करेगी और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं. आर्थिक मामलों की बात करें तो आज आपके आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा तथा धन लाभ के अच्छे योग हैं. वहीं रिलेशनशिप या लव लाइफ में खुशी और रोमांस बना रहेगा. आज के दिन आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो समय अनुकूल है. पति-पत्नी के बीच संबंध अच्छा रहेगा और परिवार में खुशियां भी बनी रहेंगी. आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मीठा और तला हुआ खाना खाने से परहेज करें.

लकी रंग: पीला और नारंगी

लकी नंबर: 3 और 6

शुभ समय: दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक

उपाय

भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू अर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं

किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन करवाएं.

मूलांक 4 (बर्थडेट- 4, 13, 22, 31)

इस मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा होगा. आज के दिन आप पर काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रहेगा लेकिन आपकी काम में लगन आपको सफलता देगी. करियर के लिहाज से आज का दिन काफी अच्छा है क्योंकि आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट या नयी जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें क्योंकि अचानक खर्च बढ़ने के योग हैं. रिश्तों में आज आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है क्योंकि प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो सकती है. अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें और गुस्से में कोई निर्णय न लें. वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो आज के दिन विवाहित लोगों को भी बहुत ही धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. स्वास्थ्य थोड़ी बिगड़ सकती है. आपको कमर दर्द, थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. आज आपके लिए मानसिक तनाव से बचना भी जरूरी है.

लकी रंग: ग्रे और ब्लू

लकी नंबर : 4 और 8

शुभ समय : सुबह 8 बजे से सुबह 10 बजे तक

उपाय

काले कुत्ते को रोटी खिलाएं.

नारियल का दान करें.

राहु मंत्र “ॐ रां राहवे नमः” का जाप करें.

मूलांक 5 (बर्थडेट 5, 14, 23)

इस मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह और नई ऊर्जा से भरा रहेगा. आज आपके अचानक यात्रा के योग हैं, साथ ही नए लोगों से मुलाकात या किसी नई योजना की शुरुआत भी हो सकती है. व्यापार और नौकरी दोनों में नए अवसर मिलने के संकेत हैं. आपकी बातचीत और समझदारी लोगों को प्रभावित करेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और धन लाभ के योग बन रहे हैं. प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. विवाहित लोगों को एक-दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए, इससे रिश्ते और मजबूत होंगे. स्वास्थ्य में पेट और पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है इसलिए बाहर का खाना कम खाएं. आज का दिन नए निर्णय लेने के लिए अनुकूल रहेगा.

लकी रंग: हरा

लकी नंबर: 5

शुभ समय: दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक

उपाय

गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

हरी मूंग दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

मूलांक 6 (बर्थडेट 6,15, 24)

आज के दिन आप अपना पूरा ध्यान परिवार, प्रेम और सुख-सुविधाओं पर रखेंगे. घर-परिवार में मेल-जोल बढ़ेगा घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा. आज आपकी अपने किसी बहुत पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, प्रेम और रिलेशनशिप की बात करें तो आज संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट मिलेगा. वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो विवाहित जोड़ों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा होगा, जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. आज का दिन आपके करियर के हिसाब से भी अच्छा है, क्रिएटिव कामों से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है. आज आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा लेकिन शौक और गैरजरूरी चीजों पर फिजूल खर्च करने से बचें. आज आपको स्किन, गले या शुगर से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए अपने लाइफस्टाइल और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

लकी रंग: गुलाबी और क्रीम

लकी नंबर: 6 और 9

शुभ समय शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक

उपाय

कुमारी कन्याओं को मिठाई या सफेद वस्त्र दान करें.

माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें और घर के मंदिर में कपूर जलाएं.

मूलांक 7 (बर्थडेट- 7, 16, 25)

आज आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगा रहेगा. आज आप अकेला महसूस कर सकते हैं और लोगों से दूरी बनाकर चलना आपको मानसिक तनाव में रखेगा. करियर की बात करें तो आज आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले ज्यादा से ज्यादा सोच-विचार करना चाहिए और जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचना चाहिए. आज आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन फिजूल के खर्चों से बचना आपके लिए अच्छा होगा. रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा कठिन है क्योंकि आज आपको बेवजह की उलझन परेशान कर सकती है. इसलिए अपने पार्टनर से दिल की बात शेयर करें जिससे आपके रिश्ता अच्छा होगा. विवाहित लोगों के लिए भी आज का दिन कोई खास अच्छा नहीं है क्योंकि पति-पत्नी के संबंध में छोटी-मोटी नोकझोक हो सकती है. स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपको स्ट्रेस, सिर में दर्द या नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है.

लकी रंग: आसमानी नीला और सफ़ेद

लकी नंबर : 7

शुभ समय शाम 7:39 से रात 9 बजे तक

उपाय:

तांबे के लोटे में जल और थोड़ा गुड़ डालकर शिव जी का अभिषेक करें.

शिव जी को सफेद चंदन का तिलक लगाएं और “नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें.

मूलांक 8

इस मूलांक के लोगों को आज के दिन ज्यादा मेहनत और धैर्य के साथ काम करने की जरूरत है तभी किसी कार्य में सफलता मिलेगी. बहुत पुराने या रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं. करियर की बात करें तो कार्यक्षेत्र में आज आपका दिन सामान्य रहेगा. नौकरी और कारोबार दोनों में स्थिरता रहेगी. आर्थिक मामलों में सुधार के योग हैं लेकिन पैसों की चिंता आपको परेशान कर सकती है. रिलेशनशिप की बात करें तो प्रेम संबंधों में सुधार के आसार हैं. लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा संभल कर चलना अच्छा होगा क्योंकि आज पति पत्नी के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं इसीलिए अपने जीवनसाथी के दिल की बात और उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करें तो आपके रिश्ते में सुधार होगा. आज आपका स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रहेगा, मर और घुटनों का पुराना दर्द परेशान कर सकता है.

लकी रंग: रॉयल ब्लू और काला

लकी नंबर : 8

शुभ समय: शाम 6 से रात 8 बजे तक

उपाय

शनिदेव के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

निर्धन व्यक्ति को काला वस्त्र दान करें .

मूलांक 9

आज का दिन इस मूलांक के लोगों के लिए साहस और ऊर्जा से भरा होगा. आज आप अपने कामों को पूरे जोश और लगन के साथ पूरा करेंगे. करियर में नए अवसर मिलने के पूरे योग हैं और कार्यक्षेत्र में आज आपके कार्य की सराहना होगी. आर्थिक मामलों के लिए भी आज का दिन शुभ है. आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी और कहीं से आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं. लेकिन आज आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा साथ ही जल्दबाजी में कोई लेन-देन करने से बचें क्योंकि फिजूल खर्च के भी संकेत हैं. रिलेशनशिप या लव लाइफ की बात करें तो आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन छोटी बातों पर बहस से बचें. विवाहित लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा. आज आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खास कर ब्लड प्रेशर या ह्रदय रोग वाले लोग आज के दिन अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

लकी रंग: लाल और मैरून

लकी नंबर: 9 और 1

शुभ समय: दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक

उपाय

हनुमान जी को पीला सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें.

पंडित जी को लाल मसूर दाल दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

सामूहिक मूलांक के संकेत क्या हैं?

कुल मिलाकर 1 जून 2026 का दिन थोड़ा भावुक लेकिन अच्छा रहने वाला है. सुबह के समय मन में कई बातें चल सकती हैं, कुछ लोग अपने काम को लेकर परेशान रहेंगे तो कुछ रिश्तों को लेकर सोच में डूबे रह सकते हैं. लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, चीजें धीरे-धीरे बेहतर होती दिखाई देंगी. आज लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा परिवार, पैसों और भविष्य की तरफ रहेगा. कई लोगों को अपने पुराने रुके काम पूरे करने का मौका मिल सकता है.

आज किसी से बहस करने या जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. छोटी बातों को दिल पर लेने से मन खराब हो सकता है. अगर शांति से काम लिया जाए तो दिन अच्छा निकल जाएगा. नौकरी और बिजनेस वालों के लिए दिन ठीक रहेगा, बस अपने काम में लापरवाही न करें. पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन फिजूल खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों के मामले में आज प्यार और अपनापन महसूस होगा. कई लोगों को अपने साथी या परिवार से इमोशनल सपोर्ट मिलेगा. जिन लोगों के रिश्तों में दूरी चल रही है, उनके लिए बातचीत से गलतफहमियां कम हो सकती हैं.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की बात करें तो थकान, सिरदर्द, नींद की कमी और पेट से जुड़ी दिक्कतें कुछ लोगों को परेशान कर सकती हैं. ज्यादा तनाव लेने से बचें और पानी भरपूर पिएं.

आज के शुभ रंग – हल्का पीला, सफेद और हरा

आज के शुभ अंक – 1, 3 और 5

शुभ समय – सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे के बाद

सामूहिक उपाय

सुबह नहाने के बाद घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. भगवान गणेश जी को थोड़ा सा गुड़ और दूर्वा अर्पित करें. उसके बाद “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र 21 बार बोलें. अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल, पानी या हरी सब्जी दान करें. इससे पूरे दिन मन शांत रहेगा और कामों में रुकावट कम होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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