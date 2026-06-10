Aaj Ka Ank Jyotish: मूलांक 1 से 9 तक के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें दैनिक अंक राशिफल

Aaj Ka Ank Jyotish: अंक ज्योतिष में मूलांक के अनुसार पूरे दिन का हाल जाना जा सकता है. किसी व्यक्ति की जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर जो एक अंक आता है, वही उसका मूलांक होता है. जैसे यदि जन्म तारीख 22 है तो 2+2=4, इस तरह मूलांक 4 होगा. इसी नियम से 10 जून 2026 का कुल अंक योग 8 बनता है (1+0+0+6+2+0+2+6=17, यानी 1+7=8). अंक ज्योतिष में 8 अंक का संबंध कर्म, अनुशासन और समय के कारक ग्रह शनि से माना जाता है. यही वजह है कि 10 जून का दिन कई लोगों को अपने कामकाज, करियर और भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिक गंभीर व रणनीतिक बना सकता है.
माहौल तेज गति से भागने का नहीं, बल्कि धैर्य के साथ अपने कदमों की दिशा जांचने का है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और व्यापारियों को पुराने संपर्क मजबूत करने का मौका मिलेगा, हालांकि धन के मामलों में किसी भी बड़े जोखिम से बचना ही समझदारी होगी. मूलांक 1, 4, 8 और 9 वाले लोगों के लिए कल का दिन करियर और आर्थिक रूप से बेहद प्रभावशाली रह सकता है, जबकि मूलांक 2 और 6 वालों को भावनाओं में बहकर फैसले लेने से बचना चाहिए.
कई बार ऐसा होता है कि मेहनत तो लगातार चल रही होती है, लेकिन उसका असर दिखाई नहीं देता. 10 जून का दिन कुछ मूलांक 1 वालों को इसी बात का एहसास करा सकता है कि पिछले दिनों किए गए प्रयास बेकार नहीं गए हैं. भले ही बड़ी सफलता अभी सामने न दिखे, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बनती नजर आ सकती हैं.
कामकाज के दौरान किसी पुराने विषय पर दोबारा चर्चा हो सकती है. संभव है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी संपर्क करे जिससे काफी समय से बातचीत न हुई हो. नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी नोटिस की जा सकती है. वहीं कारोबार करने वालों के लिए दिन ग्राहकों और पुराने संबंधों को मजबूत करने का है.
पैसों के मामले में आज बहुत बड़ा लाभ या हानि दिखाई नहीं देती, लेकिन खर्च करते समय व्यावहारिक सोच रखना बेहतर रहेगा. कोई ऐसी चीज खरीदने का मन बन सकता है जिसकी तत्काल जरूरत न हो.
घर परिवार का माहौल सामान्य रह सकता है. किसी करीबी की सलाह या अनुभव काम आ सकता है. रिश्तों में अपनी बात मनवाने की बजाय सामने वाले को सुनना अधिक फायदेमंद रहेगा.
दिन के आखिर में आपको लग सकता है कि कुछ बातें जितनी कठिन दिखाई दे रही थीं, वास्तव में उतनी जटिल नहीं थीं. कभी कभी समाधान नई जगह नहीं, बल्कि पुराने अनुभवों में ही मिल जाता है.
शुभ अंक: 1, 5
शुभ रंग: हल्का सुनहरा
शुभ समय: सुबह 9 बजे के आसपास का समय अनुकूल रह सकता है.
उपाय: घर से निकलने से पहले सूर्य का स्मरण करें.
हर बात का जवाब तुरंत मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता. 10 जून कुछ मूलांक 2 वालों को इसी बात का सबक दे सकता है. जिन मामलों को लेकर पिछले दिनों बेचैनी बनी हुई थी, उनमें जल्दबाजी करने की बजाय इंतजार करना ज्यादा समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है.
कामकाज की जगह पर लोगों की बातों और व्यवहार को लेकर आपकी नजर सामान्य से ज्यादा सजग रह सकती है. कोई छोटी सी टिप्पणी भी सोचने पर मजबूर कर सकती है. हालांकि हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की जरूरत नहीं है. कई बार सामने वाला सिर्फ अपनी स्थिति व्यक्त कर रहा होता है.
पैसों को लेकर दिन सामान्य रह सकता है. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश रहेगी. कुछ लोग घर या परिवार से जुड़ी किसी जरूरत पर पैसा खर्च करने का मन बना सकते.
निजी रिश्तों में बातचीत की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. लंबे समय से टल रही कोई चर्चा शुरू हो सकती है. बात छोटी हो या बड़ी, उसे टालने की बजाय स्पष्ट करना बेहतर रहेगा.
दिन के अंत तक परिस्थितियां बहुत अलग नहीं दिखेंगी, लेकिन सोच में थोड़ा बदलाव जरूर महसूस हो सकता है. और कई बार यही बदलाव आगे का रास्ता आसान बना देता है.
शुभ अंक: 2, 6
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
उपाय: किसी बुजुर्ग महिला का सम्मान करें या उन्हें अपनी सामर्थ्य अनुसार कोई उपयोगी वस्तु भेंट करें.
हर दिन एक जैसा नहीं होता. 10 जून उन दिनों में से हो सकता है जब कुछ छोटी घटनाएं भी आपका ध्यान खींच लें. किसी पुराने विचार या अधूरी योजना को लेकर दोबारा सोच विचार शुरू हो सकता है. जो लोग पढ़ाई, लेखन, मार्केटिंग, प्रशिक्षण या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, वे अपने काम को नए नजरिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं.
कामकाज में आज जल्द परिणाम की उम्मीद रखने की बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना अधिक फायदेमंद रहेगा. किसी की सलाह या अनुभव ऐसा बिंदु सामने ला सकता है जिस पर पहले ध्यान नहीं गया था. नई शुरुआत करने से पहले पुराने कामों को व्यवस्थित करना बेहतर रहेगा.
धन से जुड़े मामलों में स्थिति संतुलित रह सकती है. खर्च करने का मन बनेगा, लेकिन जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझना जरूरी होगा. घर के किसी सदस्य के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत भी हो सकती है.
कभी कभी सबसे अच्छी प्रगति वही होती है जो धीरे धीरे दिखाई देती है. आज का दिन कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है.
शुभ अंक: 3, 9
शुभ रंग: हल्का पीला
उपाय: किसी विद्यार्थी की सहायता करें या उसे अध्ययन सामग्री भेंट करें.
10 जून का दिन उन कामों की याद दिला सकता है जिन्हें आप काफी समय से टालते आ रहे थे. सुबह से ही जिम्मेदारियों का दबाव थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप एक एक करके उन्हें संभालने की क्षमता भी रखते हैं.
कार्यस्थल पर किसी अधूरे विषय को पूरा करने या पुराने मामले को सुलझाने की जरूरत पड़ सकती है. कुछ लोगों को यह महसूस होगा कि योजना बनाना आसान है, लेकिन उसे लगातार निभाना असली चुनौती है. आज वही लोग आगे रहेंगे जो धैर्य बनाए रखेंगे.
पैसों के मामलों में किसी भी निर्णय को लेकर जल्दबाजी ठीक नहीं होगी. यदि कोई नया प्रस्ताव सामने आए तो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें. परिवार में किसी बड़े सदस्य की बात उपयोगी साबित हो सकती है, भले ही शुरुआत में उससे सहमत होना आसान न लगे.
शाम तक दिन का दबाव थोड़ा कम हो सकता है. पीछे मुड़कर देखने पर लगेगा कि कई काम उतने मुश्किल नहीं थे जितने सुबह दिखाई दे रहे थे.
शुभ अंक: 4, 8
शुभ रंग: मिट्टी जैसा भूरा
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जी या अनाज का दान करें.
कुछ दिन ऐसे होते हैं जब योजनाएं कम और अचानक बने काम ज्यादा दिखाई देते हैं. 10 जून मूलांक 5 वालों के लिए कुछ ऐसा ही रह सकता है. दिन की शुरुआत एक सोच के साथ हो सकती है, लेकिन शाम तक प्राथमिकताएं बदलती नजर आ सकती हैं. ऐसे में लचीलापन बनाए रखना आपके काम आएगा.
कामकाज के दौरान नई जानकारी या नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है. किसी बातचीत से ऐसा विचार भी मिल सकता है जिस पर आगे चलकर काम किया जा सके. हालांकि हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय थोड़ा समय लेकर सोचना बेहतर रहेगा.
धन के मामले सामान्य रह सकते हैं. कुछ लोग किसी यात्रा, शौक या घर की छोटी जरूरतों पर खर्च करने का मन बना सकते हैं. खर्च से ज्यादा उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण रहेगा.
निजी जीवन में माहौल हल्का फुल्का रह सकता है. किसी पुराने मित्र का संदेश या फोन बातचीत का कारण बन सकता है. कभी कभी साधारण बातचीत भी पूरे दिन का मूड बदल देती है.
दिन के अंत में यह महसूस हो सकता है कि हर बदलाव परेशानी नहीं लाता, कुछ बदलाव नए रास्ते भी खोलते हैं.
शुभ अंक: 5, 1
शुभ रंग: हल्का हरा
उपाय: गणेश जी का स्मरण करें और किसी विद्यार्थी की यथासंभव सहायता करें.
10 जून का दिन भागदौड़ से ज्यादा संतुलन की मांग कर सकता है. काम, परिवार और निजी जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाने की कोशिश रहेगी. कई लोगों का ध्यान आज उन चीजों पर जा सकता है जिन्हें वे पिछले कुछ दिनों से नजरअंदाज कर रहे थे.
कार्यस्थल पर माहौल सामान्य रह सकता है, लेकिन कुछ मामलों में आपकी राय या सुझाव को महत्व मिल सकता है. किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने की बजाय उसे व्यवस्थित तरीके से पूरा करना ज्यादा लाभदायक रहेगा.
पैसों के मामले में कोई बड़ा उतार चढ़ाव दिखाई नहीं देता. हालांकि सुविधा और आवश्यकता के बीच अंतर समझना जरूरी रहेगा. घर या परिवार से जुड़ा कोई छोटा खर्च सामने आ सकता.
रिश्तों की बात करें तो आज सुनना, बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. कई बार सामने वाले की पूरी बात समझ लेने से आधी उलझन अपने आप खत्म हो जाती है. परिवार के साथ बिताया गया थोड़ा समय भी अच्छा महसूस करा सकता है.
दिन समाप्त होते होते मन में स्थिरता का भाव रह सकता है. कुछ बातें भले ही अभी पूरी तरह स्पष्ट न हों, लेकिन उन्हें लेकर चिंता पहले से कम महसूस हो सकती है.
शुभ अंक: 6, 2
शुभ रंग: हल्का गुलाबी
उपाय: घर में सुगंधित दीपक जलाएं और किसी महिला का सम्मान करें.
हर सवाल का जवाब लोगों के बीच नहीं मिलता, कुछ जवाब अकेले बैठकर सोचने से भी मिल जाते हैं. 10 जून को मूलांक 7 वाले कुछ लोग खुद के लिए थोड़ा समय निकालने की कोशिश कर सकते हैं. पिछले दिनों हुई कोई घटना या बातचीत बार बार मन में आ सकती है और उसी से जुड़ा कोई नया नजरिया भी सामने आ सकता है.
कामकाज के स्तर पर जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. कोई नया प्रस्ताव, नई जानकारी या नई जिम्मेदारी सामने आए तो पहले उसे समझने की कोशिश करें. दूसरों की राय सुनना उपयोगी रहेगा, लेकिन अंतिम फैसला अपनी समझ के आधार पर लेना ज्यादा सही रहेगा.
धन के मामलों में सतर्कता बनाए रखना ठीक रहेगा. किसी भी योजना या निवेश को लेकर पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आगे बढ़ें. निजी रिश्तों में अनावश्यक चुप्पी गलतफहमी बढ़ा सकती है, इसलिए जरूरत पड़ने पर अपनी बात स्पष्ट करना बेहतर होगा.
दिन के अंत तक कुछ बातें पहले से ज्यादा साफ दिखाई दे सकती हैं. कभी कभी जवाब ढूंढने से ज्यादा जरूरी सही सवाल पहचानना होता है.
शुभ अंक: 7, 2
शुभ रंग: आसमानी नीला
उपाय: शिव मंदिर में जल अर्पित करें.
काफी समय से जिस बात को लेकर इंतजार बना हुआ था, 10 जून को उससे जुड़ी कोई हलचल देखने को मिल सकती है. हालांकि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ संकेत आगे की दिशा जरूर दिखा सकते हैं.
कामकाज के मामले में आज धैर्य सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है. कई बार मेहनत का परिणाम देर से मिलता है और मूलांक 8 वाले लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं. किसी पुराने काम, संपर्क या योजना पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है.
पैसों को लेकर सोच विचार बढ़ सकता है. कुछ लोग बचत, निवेश या भविष्य की किसी योजना पर गंभीरता से चर्चा कर सकते हैं. परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है, भले ही पहली नजर में वह साधारण लगे.
शाम तक दिन का दबाव थोड़ा कम महसूस हो सकता है. पीछे मुड़कर देखने पर लगेगा कि कुछ चीजें समय के साथ अपने आप सुलझने लगी हैं.
शुभ अंक: 8, 4
शुभ रंग: गहरा नीला
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार सहायता दें.
10 जून को कई मूलांक 9 वाले लोग अपने अधूरे कामों को लेकर सामान्य से अधिक सक्रिय दिखाई दे सकते हैं. जो काम पिछले कुछ समय से टल रहे थे, उन्हें पूरा करने की इच्छा मजबूत हो सकती है. दिनभर व्यस्तता बनी रह सकती है, लेकिन यह व्यस्तता बेवजह की नहीं होगी.
कार्यस्थल पर पहल करने की जरूरत पड़ सकती है. कुछ मामलों में लोग आपकी तरफ जवाब या निर्णय के लिए देख सकते हैं. ऐसे में बिना अनावश्यक दबाव लिए स्थिति को समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. कारोबार से जुड़े लोगों के लिए पुराने संपर्क फिर से काम आ सकते हैं।
धन से जुड़े मामलों में व्यावहारिक सोच लाभदायक रहेगी. केवल उत्साह में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. घर परिवार में आपकी राय को महत्व मिल सकता है और किसी चर्चा में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है.
दिन समाप्त होने तक थकान जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन साथ ही यह संतोष भी रहेगा कि कुछ जरूरी काम आगे बढ़े हैं. कई बार प्रगति का मतलब मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि सही दिशा में चलते रहना होता है.
शुभ अंक: 9, 3
शुभ रंग: सिंदूरी लाल
उपाय: हनुमान जी का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद को फल दान करें.
10 जून 2026 का दिन जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है. कई लोगों का ध्यान आज भविष्य की योजनाओं, आर्थिक प्रबंधन और अधूरे कार्यों को व्यवस्थित करने पर रह सकता है. जो लोग पिछले कुछ समय से किसी निर्णय को टाल रहे थे, वे आज उसे लेकर स्पष्टता महसूस कर सकते हैं. दिनभर छोटी छोटी परिस्थितियां धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं. ऐसे में भावनाओं की बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना अधिक लाभदायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन साथ ही अपनी क्षमता दिखाने के अवसर भी मिल सकते हैं. जिन लोगों ने पिछले दिनों लगातार मेहनत की है, उन्हें उसके शुरुआती संकेत दिखाई दे सकते हैं.
रिश्तों के मामले में संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा. कई बार छोटी गलतफहमियां केवल बातचीत की कमी से पैदा होती हैं. परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताने से मानसिक हल्कापन महसूस हो सकता है.
सामूहिक शुभ अंक: 1, 4, 8 और 9
सामूहिक शुभ रंग: तांबई, गहरा नीला, मिट्टी जैसा भूरा और हल्का सुनहरा
सामूहिक शुभ समय: सुबह 9:20 बजे से 11:10 बजे तक, शाम 4:40 बजे से 6:15 बजे तक
आज किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. अधूरी जानकारी के आधार पर लिया गया निर्णय बाद में दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है. आर्थिक मामलों में भी बिना जांच पड़ताल के कोई बड़ा कदम उठाना उचित नहीं रहेगा.
सामूहिक उपाय
आज अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी श्रमिक, बुजुर्ग या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें.
शाम के समय पीपल या किसी हरे भरे वृक्ष के पास कुछ क्षण शांत बैठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें.
घर में तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाना भी शुभ होगा.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)