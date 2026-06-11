/Ank Jyotish: आज इन मूलांक वालों के जीवन में आएगा बड़ा यू-टर्न, अधूरे काम होंगे पूरे, क्या आपका नंबर भी है शामिल?

Aaj Ka Ank Jyotish: 11 जून का दिन कर्म और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है. आज का मूलांक योग 9 होने के कारण मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा, जो आपको भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार करने के लिए प्रेरित करेगा. आज का दिन आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतने और बिना सोचे समझे बड़े फैसले लेने से बचने का संकेत दे रहा है. व्यापारियों के लिए पुराने संपर्क आज मुनाफे का जरिया बन सकते हैं. पढ़िए आज का पूरा अंक राशिफल और जानिए आपका भाग्य क्या कहता है.
11 जून को आपके सामने ऐसा कोई विषय आ सकता है जिसे आप पिछले कुछ समय से टालते आ रहे थे. फर्क बस इतना रहेगा कि आज उससे बचने की बजाय उसे सुलझाने का आपका मन बनेगा. सुबह का समय थोड़ा व्यस्त रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, कामों में स्पष्टता आती जाएगी.
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर किसी की नजर पड़ सकती है. हो सकता है कि आपको तुरंत उसकी प्रशंसा न मिले, लेकिन आपके काम को गंभीरता से देखा जाएगा. जो लोग नौकरी बदलने, नया काम शुरू करने या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद उपयोगी रह सकता है. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों या परिचितों से लाभ मिलने के संकेत हैं. पैसों के मामले में कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखता, लेकिन आज यह समझ आ सकता है कि छोटी छोटी बचत भी भविष्य में बड़ा सहारा बन सकती है. परिवार में किसी सदस्य के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी बड़े की सलाह को हल्के में न लें, उसमें आपके काम की बात छिपी हो सकती है. शाम के समय कोई ऐसी खबर या बातचीत मन को राहत दे सकती है जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे.
शुभ अंक: 1 और 9
शुभ रंग: केसरिया
शुभ समय: सुबह 8:40 बजे से 10:00 बजे तक
उपाय: उगते सूर्य को जल अर्पित करें और पिता या गुरु समान व्यक्ति का आशीर्वाद लें.
11 जून का दिन आपको अपनी हभावनाओं और वास्तविक परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की सीख दे सकता है. कई बार मन कुछ और चाहता है और हालात कुछ और कहते हैं. आज ऐसी ही किसी स्थिति का सामना हो सकता है, जहां धैर्य रखना जल्दबाजी करने से ज्यादा लाभ देगा.
कामकाज में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ अधिकारी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. यदि कोई बात आपकी उम्मीद के अनुसार न हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. थोड़ा समय लेकर सोचना आपके लिए बेहतर रहेगा. जो लोग शिक्षा, सेवा, काउंसलिंग या लोगों से सीधे जुड़े कार्यों में हैं, उन्हें अपने व्यवहार का सकारात्मक लाभ मिल सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी. घर की किसी जरूरत पर खर्च हो सकता है. हालांकि किसी भी खरीदारी से पहले यह जरूर सोचें कि वह वास्तव में जरूरी है या केवल मन की इच्छा है. रिश्तों में आज संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. कोई करीबी व्यक्ति अपने मन की बात आपसे साझा कर सकता है. उसकी बात को ध्यान से सुनना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. शाम के समय परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक शांति देगा. दिन के अंत में आपको महसूस होगा कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी काफी होता है.
शुभ अंक: 2 और 7
शुभ रंग: मोती जैसा सफेद
शुभ समय: शाम 5:00 बजे से 6:30 बजे तक
उपाय: चंद्रमा का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद महिला को सफेद वस्तु दान करें.
11 जून का दिन आपके लिए सामान्य दिनों से थोड़ा अलग रह सकता है. सुबह किसी छोटी सी बात से शुरुआत होगी, लेकिन वही बात दिनभर आपके विचारों को नई दिशा दे सकती है. पिछले कुछ समय से जिस काम को लेकर मन में दुविधा थी, उस पर आज तस्वीर पहले से ज्यादा साफ नजर आ सकती है.
कामकाज की बात करें तो आज दूसरों के भरोसे बैठने की बजाय खुद पहल करना बेहतर रहेगा. किसी मीटिंग, बातचीत या अचानक मिले सुझाव से ऐसा विचार मिल सकता है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो. अगर आप पढ़ाई, लेखन, शिक्षण, मीडिया, मार्केटिंग या क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज कोई नया आइडिया मन में आ सकता है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, लेकिन दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करने से बचें. किसी पुरानी खरीदारी या भुगतान से जुड़ा मामला भी दोबारा सामने आ सकता है. घर में किसी सदस्य के साथ भविष्य की योजना, पढ़ाई या करियर को लेकर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में आज आपकी बातों का असर सामान्य से अधिक रहेगा, इसलिए मजाक में भी ऐसी बात कहने से बचें जो किसी को बुरी लग जाए. वहीं किसी पुराने दोस्त या परिचित से अचानक बातचीत होने के भी संकेत हैं. शाम के समय मन थोड़ा हल्का महसूस करेगा.
शुभ अंक: 3 और 6
शुभ रंग: हल्का पीला
शुभ समय: दोपहर 12:15 बजे से 1:45 बजे तक
उपाय: भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद बच्चे को फल या मिठाई दें.
11 जून का दिन आपको उन जिम्मेदारियों की याद दिला सकता है जिन्हें आप पिछले कुछ समय से टालते आ रहे थे. सुबह से ही कामों की रफ्तार थोड़ी तेज रह सकती है और कई छोटे बड़े काम एक साथ सामने आ सकते. ऐसे में घबराने की बजाय प्राथमिकता तय करके आगे बढ़ना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.
कार्यक्षेत्र में किसी पुराने मुद्दे या अधूरे काम को पूरा करने का दबाव बन सकता है. हालांकि अच्छी बात यह रहेगी कि आज आप समस्याओं की बजाय उनके समाधान पर ज्यादा ध्यान देंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने कामकाज में अनुशासन बनाए रखना होगा, वहीं व्यापार से जुड़े लोग पुराने संपर्कों से अच्छा फायदा उठा सकते हैं. धन के मामले में आज किसी की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. अगर कोई नया निवेश या साझेदारी का प्रस्ताव मिले, तो उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आगे बढ़ें. परिवार में किसी बड़े सदस्य से बातचीत आपको एक नई और सकारात्मक सोच दे सकती है. शाम तक दिन की भागदौड़ कम होगी और मन में यह संतोष रहेगा कि कई जरूरी काम निपट गए हैं. कई बार सबसे बड़ी उपलब्धि यही होती है कि हम समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लें.
शुभ अंक: 4 और 8
शुभ रंग: मिट्टी जैसा भूरा
शुभ समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज या हरी सब्जी का दान करें.
11 जून आपके लिए थोड़ी हलचल और नए अनुभव लेकर आ सकता है. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिनकी आपने पहले से उम्मीद नहीं की होगी. यही बदलाव आज के दिन को आपके लिए दिलचस्प बना सकता है.
कामकाज में नए लोगों से मिलने या नई जानकारी हासिल करने का मौका मिल सकता है. किसी बातचीत के दौरान मिला एक छोटा सा सुझाव भी आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया, व्यापार या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें अपने नेटवर्क का भरपूर लाभ मिल सकता है. पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, लेकिन अचानक खर्च बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है. किसी यात्रा, शौक या परिवार की जरूरत पर धन खर्च हो सकता है. खर्च करते समय केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाले दिनों का भी ध्यान रखें. निजी जीवन में माहौल हल्का फुल्का रहेगा. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार का फोन आ सकता है जिससे पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी. लंबे समय बाद किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत मन को बेहद खुशी देगी.
शुभ अंक: 5 और 1
शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ समय: दोपहर 1:15 बजे से 2:45 बजे तक
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और किसी विद्यार्थी की यथासंभव सहायता करें.
11 जून का दिन आपको यह एहसास करा सकता है कि हर बात को अकेले संभालने की जरूरत नहीं होती. पिछले कुछ दिनों से घर, परिवार या काम की जिम्मेदारियों को लेकर जो दबाव महसूस हो रहा था, उसमें आज थोड़ी राहत मिल सकती है. किसी करीबी व्यक्ति का सहयोग या सलाह आपके बहुत काम आ सकती है.
कार्यक्षेत्र में आज जल्दबाजी की बजाय व्यवस्थित तरीके से काम करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. कुछ लोगों को अपनी राय रखने का मौका मिलेगा और उनकी बातों को महत्व भी दिया जा सकता है. यदि किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार है, तो पहले उसकी पूरी योजना बना लेना बेहतर रहेगा. पैसों के मामले में दिन संतुलित रहेगा. घर की सजावट, परिवार की जरूरतों या किसी प्रिय व्यक्ति के लिए खर्च करने का मन बन सकता है. हालांकि भावनाओं में आकर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचना चाहिए. रिश्तों की बात करें तो आज लोगों की भावनाओं को समझने की आपकी क्षमता मजबूत रहेगी. परिवार में चल रही किसी छोटी गलतफहमी को बातचीत के जरिए दूर किया जा सकता है. शाम का समय अपनों के साथ बिताने पर मन को सुकून मिलेगा.
शुभ अंक: 6 और 3
शुभ रंग: हल्का गुलाबी
शुभ समय: शाम 4:15 बजे से 5:45 बजे तक
उपाय: घर में घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का स्मरण करें.
11 जून का दिन आपको भीड़ से अलग हटकर सोचने के लिए प्रेरित कर सकता है. कई लोग जहां बाहरी परिस्थितियों में उलझे रहेंगे, वहीं आपका ध्यान किसी ऐसे विषय पर जा सकता है जिसे आप लंबे समय से समझने की कोशिश कर रहे थे. आज कुछ उलझे हुए सवालों के जवाब धीरे धीरे खुद सामने आते नजर आ सकते हैं.
कामकाज में किसी भी बात पर तुरंत फैसला लेने की बजाय थोड़ा समय लेना बेहतर रहेगा. कोई नया प्रस्ताव, नई जिम्मेदारी या नई जानकारी सामने आ सकती है. पहली नजर में जो बात साधारण लगे, वही आगे चलकर महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. इसलिए छोटी बातों को भी नजरअंदाज न करें. धन के मामलों में सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा. किसी की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें. अगर निवेश या लेन देन का मामला हो, तो सभी पहलुओं को गहराई से समझ लेने के बाद ही आगे बढ़ें. निजी जीवन में आज अकेले कुछ समय बिताने का मन हो सकता है. पुरानी यादें या किसी पुराने मित्र की बात अचानक याद आ सकती है. वहीं किसी करीबी व्यक्ति के साथ दिल की बात साझा करने से मन का बोझ भी हल्का हो सकता है.
शुभ अंक: 7 और 2
शुभ रंग: आसमान नीला
शुभ समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कुछ समय शिवालय में शांत बैठकर "नमः शिवाय" का जप करें.
मूलांक 8 (8, 17, 26)
11 जून का दिन आपके लिए धैर्य और समझदारी की परीक्षा लेने वाला रह सकता है. पिछले कुछ समय से जिस काम या योजना को लेकर मन में चिंता बनी हुई थी, उससे जुड़ी कोई नई जानकारी मिल सकती है. हालांकि हर बात आपकी उम्मीद के मुताबिक हो, यह जरूरी नहीं है, लेकिन परिस्थितियां पहले से ज्यादा स्पष्ट जरूर होने लगेंगी.
कार्यक्षेत्र में आज आप पर जिम्मेदारियां थोड़ी अधिक रह सकती हैं. कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि मेहनत ज्यादा है और परिणाम कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल निराश होने की जरूरत नहीं है. आज किए गए प्रयास आने वाले समय में बेहतर परिणाम देने की क्षमता रखते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा, जबकि व्यापारियों को पुराने ग्राहकों और अधूरे भुगतानों पर ध्यान देना चाहिए. पैसों के मामले में आज सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है. कोई बड़ा खर्च करने से पहले दो बार विचार करें. यदि किसी आर्थिक योजना पर काम कर रहे हैं, तो जल्दबाजी की बजाय पूरी जानकारी जुटाना अधिक लाभदायक रहेगा. परिवार में किसी बड़े सदस्य के साथ महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है.
शुभ अंक: 8 और 4
शुभ रंग: गहरा नीला
शुभ समय: शाम 5:20 बजे से 6:45 बजे तक
उपाय: किसी श्रमिक या जरूरतमंद व्यक्ति के लिए भोजन या पानी की व्यवस्था करें.
मूलांक 9 (9, 18, 27)
11 जून का दिन आपको काफी व्यस्त रख सकता. सुबह से ही कई काम एक साथ सामने आ सकते हैं और दिनभर भागदौड़ बनी रह सकती है. हालांकि यह व्यस्तता आपको थकाएगी जरूर, लेकिन दिन के अंत में कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होने का संतोष भी देगी.
कार्यक्षेत्र में आज आपको खुद आगे बढ़कर पहल करने की जरूरत पड़ सकती. लोग आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख सकते हैं या किसी बड़े निर्णय के लिए आपकी राय मांग सकते हैं. ऐसे में अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं. धन के मामले में आज उत्साह से ज्यादा समझदारी की आवश्यकता रहेगी. किसी लाभदायक दिखने वाले प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करने की बजाय उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक कर लेना बेहतर रहेगा. पुराने रुके हुए पैसों को लेकर भी कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है. घर परिवार में आपकी बातों को पूरा महत्व मिलेगा. शाम तक थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन साथ ही यह संतोष भी रहेगा कि आपने आज के दिन का सही इस्तेमाल किया.
शुभ अंक: 9 और 3
शुभ रंग: सिंदूरी लाल
शुभ समय: दोपहर 2:15 बजे से 3:45 बजे तक
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल फल दान करें
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)