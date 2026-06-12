Ank Jyotish: 12 जून को चमकेगी इन मूलांक वालों की किस्मत, जानें अपना शुभ रंग और समय

Aaj Ka Ank Jyotish 12 June 2026: 12 जून 2026 का दिन अंकज्योतिष की गणना के मुताबिक सभी 1 से 9 मूलांक वाले जातकों के लिए बेहद खास होने जा रहा है. आज की ग्रहीय स्थितियां और अंकों का संयोग कुछ मूलांक के लोगों के लिए अचानक नए रास्ते और बड़े अवसर खोलने वाला है, तो वहीं कुछ मूलांक वालों को आज जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना होगा. आज आपके मूलांक के सितारे आपके करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन को लेकर क्या नया इशारा कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे.
12 जून के दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो आपकी सोच को नई दिशा देंगी. जिस काम को लेकर आप लंबे समय से केवल योजना बना रहे थे, उस पर अब पहला कदम उठाने का मन बन सकता है. कार्यक्षेत्र में आज आपकी पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. यदि आप किसी निर्णय का इंतजार कर रहे हैं, तो केवल परिस्थितियों के बदलने की उम्मीद करने के बजाय खुद भी प्रयास बढ़ाने होंगे. व्यापार से जुड़े लोगों को किसी पुराने संपर्क से अप्रत्याशित लाभ या नई जानकारी मिल सकती है. वहीं नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के प्रति जिम्मेदारी दिखाने का अवसर मिलेगा. धन संबंधी मामलों में आज भावनाओं से ज्यादा व्यावहारिक सोच काम आएगी. किसी आकर्षक प्रस्ताव को देखकर तुरंत फैसला न लें. परिवार में किसी युवा सदस्य की उपलब्धि या कोई अच्छी खबर घर का माहौल खुशनुमा बना सकती है. शाम तक मन में एक अलग तरह का आत्मविश्वास महसूस होगा, जैसे कोई अधूरी पहेली धीरे धीरे सुलझ रही हो. आज का दिन आपको याद दिलाएगा कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं होती, कई बार सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम भी काफी होता है.
शुभ अंक: 1 और 4
शुभ रंग: तांबकीय लाल
शुभ समय: सुबह 9:25 बजे से 10:55 बजे तक
उपाय: किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी या पेन दान करें.
कभी कभी हम किसी बात को लेकर इतना सोचते रहते हैं कि फैसला लेना ही मुश्किल हो जाता है. 12 जून को आपके साथ कुछ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिन बीतते बीतते मन का भ्रम काफी हद तक कम होने लगेगा. आज आप लोगों की बातों को सामान्य से अधिक गंभीरता से सुनेंगे और शायद किसी की कही हुई छोटी सी बात आपको बड़ा संकेत दे जाए. कामकाज के मामले में दिन शांत लेकिन उपयोगी रहेगा. हर काम में तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है. जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपने पुराने अनुभव का फायदा मिल सकता है. वहीं व्यापार करने वालों को किसी पुराने ग्राहक या संपर्क से सकारात्मक समाचार मिल सकता है. आज किसी को प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. घर के माहौल में भी थोड़ी नरमी और अपनापन महसूस होगा. किसी करीबी के साथ हुई बातचीत मन को हल्का कर सकती है. शाम के समय पुराने दिनों की कोई याद या पुराना परिचित अचानक संपर्क कर सकता है. आज का दिन आपको यह समझा सकता है कि हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ बातें समय के साथ खुद स्पष्ट हो जाती हैं.
शुभ अंक: 2 और 6
शुभ रंग: क्रीम सफेद
शुभ समय: शाम 5:10 बजे से 6:35 बजे तक
उपाय: चंद्रमा का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद को दूध या सफेद खाद्य वस्तु दान करें.
12 जून का दिन आपके लिए कुछ नई सोच और नए अनुभव लेकर आ सकता है. सुबह से ही मन में कई योजनाएं चल सकती हैं, लेकिन हर विचार पर एक साथ काम करना संभव नहीं होगा. ऐसे में जरूरी और गैर जरूरी बातों के बीच अंतर समझना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत हो सकती है जो आपको किसी पुराने मुद्दे को नए नजरिए से देखने की सलाह दे. कार्यक्षेत्र में आपके सुझावों को महत्व मिलने की संभावना है. यदि आप पढ़ाई, शिक्षण, लेखन, मार्केटिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन आपके पक्ष में रह सकता है. किसी रुके हुए काम में भी धीरे धीरे गति आती दिखाई दे सकती है. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन केवल दिखावे के लिए खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा. परिवार में किसी सदस्य की उपलब्धि या अच्छी खबर से खुशी का माहौल बन सकता है. शाम तक मन पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक महसूस करेगा. आज आपको यह एहसास हो सकता है कि कई बार मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी रास्ते में मिलने वाले अनुभव होते हैं, क्योंकि वही आगे की दिशा तय करते हैं.
शुभ अंक: 3 और 9
शुभ रंग: हल्का नारंगी
शुभ समय: दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और किसी विद्यार्थी की सहायता करें.
12 जून का दिन आपको उन बातों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर सकता है जिन्हें आप लंबे समय से टालते आ रहे थे. सुबह की शुरुआत थोड़ी व्यस्त रह सकती है. एक काम पूरा होने से पहले दूसरा सामने आ सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. आज आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी व्यावहारिक सोच और परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रहेगी. कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जिनमें धैर्य और समझदारी दोनों की आवश्यकता होगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी दोबारा मेहनत बढ़ा सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को किसी पुराने संपर्क या पहले किए गए प्रयास का लाभ मिलने की संभावना है. आज किसी की बातों में आकर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें. घर परिवार में किसी सदस्य के साथ भविष्य की योजना को लेकर चर्चा हो सकती है. किसी बड़े की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है, भले ही शुरुआत में वह सामान्य लगे. शाम के समय दिनभर की भागदौड़ के बाद राहत महसूस होगी. आपको एहसास हो सकता है कि कुछ काम धीरे होते हैं, लेकिन जब पूरे होते हैं तो लंबे समय तक फायदा देते हैं.
शुभ अंक: 4 और 8
शुभ रंग: गहरा हरा
शुभ समय: सुबह 10:20 बजे से 11:50 बजे तक
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जी या अनाज का दान करें.
12 जून का दिन सामान्य ढर्रे से थोड़ा अलग रह सकता है. दिन के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं या बातचीत हो सकती हैं जिनकी आपने पहले से कल्पना नहीं की होगी. यही वजह है कि आज लचीला रवैया अपनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. हर बात को अपनी योजना के अनुसार चलाने की कोशिश करने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना बेहतर होगा. कामकाज के क्षेत्र में नए लोगों से मिलने या नई जानकारी हासिल करने का मौका मिल सकता है. किसी छोटी सी चर्चा से भी बड़ा फायदा निकल सकता है. यदि आप मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स, व्यापार या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, तो आज आपकी बातों का प्रभाव दूसरों पर साफ दिखाई देगा. आर्थिक मामलों में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन अचानक खर्च बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी पुराने मित्र का फोन या संदेश मन को खुश कर सकता है. शाम के समय किसी नई योजना को लेकर उत्साह महसूस होगा. दिन के अंत में आपको लग सकता है कि जीवन में कुछ अच्छे मौके बिना दस्तक दिए आते हैं, बस उन्हें पहचानने की नजर होनी चाहिए.
शुभ अंक: 5 और 1
शुभ रंग: फिरोजी नीला
शुभ समय: दोपहर 1:15 बजे से 2:45 बजे तक
उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और किसी विद्यार्थी को पढ़ाई की सामग्री भेंट करें.
हर बात का जवाब तुरंत मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं होता. 12 जून को शायद यही बात आपको सबसे ज्यादा समझ आए. पिछले कुछ दिनों से किसी व्यक्ति, काम या फैसले को लेकर जो उलझन बनी हुई थी, वह पूरी तरह खत्म तो नहीं होगी, लेकिन उसके पीछे की वजह समझ में आने लगेगी. कई बार समस्या का हल मिलने से पहले उसका कारण समझना जरूरी होता है और आज का दिन उसी दिशा में इशारा कर रहा है. कामकाज के बीच किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जिसकी राय आप सामान्य दिनों में शायद ज्यादा महत्व न देते हों, लेकिन आज उसकी बात सोचने पर मजबूर कर सकती है. घर और काम के बीच संतुलन बनाने की कोशिश सफल रहेगी. परिवार के किसी सदस्य की छोटी सी खुशी भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. शाम तक महसूस होगा कि कुछ चीजें मेहनत से मिलती हैं और कुछ केवल सही समय आने पर. आज दोनों के बीच का फर्क समझ में आ सकता है.
शुभ अंक: 6 और 9
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
शुभ समय: दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक
उपाय: किसी बुजुर्ग महिला का सम्मान करें और उन्हें कुछ उपहार दें.
12 जून आपके लिए घटनाओं से ज्यादा संकेतों का दिन हो सकता है. कई बार जिंदगी सीधे जवाब नहीं देती, बल्कि छोटी छोटी परिस्थितियों के जरिए रास्ता दिखाती है. आज ऐसी ही कुछ बातें आपके आसपास घट सकती हैं. कोई पुरानी याद, अधूरी बातचीत या अचानक हुई मुलाकात मन में लंबे समय से चल रहे किसी सवाल को फिर से सामने ला सकती है. दूसरे लोग जहां जल्दबाजी में निर्णय लेते दिखाई देंगे, वहीं आपका मन हर बात को थोड़ा गहराई से समझने का करेगा. यही रवैया आज आपको गलती करने से बचा सकता है. कामकाज में भी किसी प्रस्ताव या अवसर को तुरंत स्वीकार करने के बजाय उस पर थोड़ा विचार करना बेहतर रहेगा. दिन ढलते ढलते आपको महसूस हो सकता है कि जिस बात को आप समस्या समझ रहे थे, वह दरअसल आपको किसी नई दिशा की ओर ले जाने का माध्यम थी. हर मोड़ पर जवाब तलाशने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी रास्ता खुद चलते चलते साफ हो जाता है.
शुभ अंक: 7 और 2
शुभ रंग: स्लेटी नीला
शुभ समय: सुबह 8:00 बजे से 9:30 बजे तक
उपाय: शिवलिंग पर थोड़ा सा गुड़ अर्पित करें.
कुछ दिनों से आपको लग रहा होगा कि मेहनत तो पूरी हो रही है, लेकिन उसके मुकाबले नतीजे दिखाई नहीं दे रहे. 12 जून को यह भावना फिर से मन में आ सकती है, लेकिन आज परिस्थितियां आपको एक अलग नजरिया भी दिखाएंगी. हर काम का परिणाम तुरंत सामने नहीं आता, कुछ प्रयास समय लेते हैं और आज आप इसी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. दिन के दौरान किसी पुराने काम, पुराने संपर्क या पहले की गई कोशिश से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है. शुरुआत में वह बहुत बड़ी बात न लगे, लेकिन आगे चलकर वही आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आज दूसरों से तुलना करने से बचें. हर व्यक्ति अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और फिलहाल आपको अपने रास्ते पर ध्यान देने की जरूरत है. परिवार में किसी बड़े व्यक्ति के साथ हुई बातचीत मन में चल रही किसी चिंता को हल्का कर सकती है. आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा. शाम तक आपको महसूस होगा कि कई बार जिंदगी हमें रोकती नहीं, बल्कि थोड़ा ठहरकर आगे बढ़ना सिखाती है.
शुभ अंक: 8 और 3
शुभ रंग: गहरा स्लेटी
शुभ समय: शाम 5:15 बजे से 6:45 बजे तक
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं या पीने के पानी की व्यवस्था करें.
12 जून का दिन आपको खाली बैठने का मौका शायद ही दे. एक काम खत्म होगा तो दूसरा सामने खड़ा मिलेगा. हालांकि इस व्यस्तता के बीच एक अच्छी बात यह रहेगी कि दिन के अंत तक आपको यह एहसास होगा कि आपने समय को बेकार नहीं जाने दिया. कई दिनों से लंबित कोई छोटा काम आज पूरा हो सकता है, जिससे मन हल्का महसूस करेगा. आज कुछ लोग आपकी राय जानना चाहेंगे या किसी निर्णय में आपको शामिल कर सकते हैं. ऐसे में बिना पूरी बात समझे तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. आपकी एक सलाह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने ग्राहकों या पहले से चल रही बातचीत में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी पुराने मित्र, रिश्तेदार या परिचित से अचानक हुई बातचीत दिन को खास बना सकती है. शाम के समय थोड़ी थकान जरूर महसूस होगी, लेकिन उसके साथ एक संतोष भी रहेगा कि आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा. आज का दिन यह याद दिला सकता है कि मंजिल तक पहुंचने से पहले रास्ते की मेहनत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है.
शुभ अंक: 9 और 1
शुभ रंग: ईंट जैसा लाल
शुभ समय: दोपहर 2:10 बजे से 3:40 बजे तक
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
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