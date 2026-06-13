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13 June 2026 Ank Jyotish: मूलांक 4 वाले नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें, रुका धन पाएंगे मूलांक 6 के लोग! पढ़ें अंक ज्योतिष

13 June 2026 Ank Jyotish: आज किसी मूलाक के लोगों को नौकरी बदलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और किन्हें रुका धन मिलेगा? अंक ज्योतिष के जरिए आइए 1 से 9 मूलांक तक सभी जातकों के दिन का पूरा हाल जानें.

Written ByManish Aggarwal Edited By: Padma Shree Shubham
Published: Jun 13, 2026, 03:50 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:50 AM IST
13 June 2026 Ank Jyotish: मूलांक 4 वाले नौकरी बदलने में जल्दबाजी न करें, रुका धन पाएंगे मूलांक 6 के लोग! पढ़ें अंक ज्योतिष
Image Credit: Ank Jyotish

About the Author

Manish Aggarwal

Manish Aggarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में 19 वर्षों से अधिक का अनुभव है. 16 वर्ष की उम्र से ज्‍योतिष के क्षेत्र में सक्रिय मनीष का उद्देश्य प्रामाणिक वैदिक ज्ञान के माध्यम से लोगों को स्पष्टता, सफलता और सकारात्मकता की ओर मार्गदर्शन देना है.

वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र, साइकिक हीलिंग, तंत्र साधना, काला जादू निवारण, कॉर्पोरेट ज्योतिष और वास्तु परामर्श में विशेषज्ञता के साथ उन्‍होंने हजारों लोगों को करियर, व्यवसाय, विवाह, वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों से जुड़ी चुनौतियों से उबरने में मदद की है. साथ ही उन्‍हें अपने जीवन को लेकर बेहतर निर्णय लेने में मदद की है. 

दो बार 'भारत के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी' (Best Astrologer in India) के खिताब से सम्मानित हो चुके हैं और अपनी सटीक भविष्यवाणियों तथा प्रभावी आध्यात्मिक उपायों के लिए 25 से अधिक पुरस्कार पा चुके हैं. 

नोएडा स्थित अपने कार्यालय से कार्य करते हुए वे 35 वेदपाठी पंडितों की एक अत्यंत अनुभवी टीम के साथ मिलकर काम करता हैं. उनके संस्‍थान AVK ने पूरे भारत में स्थित प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और सिद्ध पीठों के साथ आध्यात्मिक सहयोग भी स्थापित किए हैं. परामर्श सेवाओं के साथ-साथ, नियमित रूप से ज्योतिष की कक्षाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी करते हैं, जिनके जरिए प्रामाणिक वैदिक ज्ञान का प्रसार करता हैं.

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