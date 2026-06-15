Aaj Ka Ank Jyotish 15 June 2026: आज हम आपको 15 जून 2026 के डेली मूलांक राशिफल के बारे में बताएंगे. सोमवार का दिन अंकज्योतिष के अनुसार सभी 1 से 9 मूलांक वाले जातकों के लिए जीवन में संतुलन और व्यावहारिक समझ लेकर आने वाला है. आज के दिन ग्रहों और अंकों की अनूठी जुगलबंदी से कुछ मूलांक वालों को करियर में नई सीख मिलेगी, तो कुछ के रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे.
आज का सामूहिक अंक संकेत ये बताता है कि सोमवार को जल्दबाजी या शॉर्टकट अपनाने के बजाय धैर्य से काम लेना ही सफलता की असली कुंजी साबित होगा. आइए जानते हैं कि आज न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपके सितारे क्या इशारा कर रहे हैं और कौन से खास उपाय से आप अपना आज का दिन और भी शानदार बना सकते हैं.
15 जून का दिन मूलांक 1 वालों के लिए थोड़ा व्यस्त लेकिन संतोष देने वाला रह सकता है. सुबह से ही कई छोटे बड़े काम आपका ध्यान मांग सकते हैं. ऐसे में एक साथ सब कुछ संभालने की कोशिश करने के बजाय जरूरी कामों को पहले निपटाना बेहतर रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत नजर आएगी और किसी पुराने प्रयास का परिणाम भी मिल सकता है. अगर आप किसी नए काम या योजना को शुरू करने की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचते हुए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें.
घर का माहौल सामान्य रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ हुई बातचीत आपको नई सोच दे सकती है. आर्थिक मामलों में दिन ठीक ठाक रहेगा, हालांकि दिखावे या अनावश्यक खर्च से दूरी बनाकर रखना समझदारी होगी. स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं दिखती, लेकिन पर्याप्त आराम लेना जरूरी रहेगा.
शुभ अंक: 1, 9
शुभ रंग: नारंगी, हल्का लाल
शुभ समय: सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक
उपाय: सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और किसी जरूरतमंद को गेहूं या गुड़ का दान करें.
मूलांक 2 वालों के लिए 15 जून का दिन अपेक्षाकृत शांत रह सकता है. कई दिनों से मन में चल रही किसी चिंता को लेकर स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी. कामकाज में धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी, क्योंकि जल्द परिणाम पाने की कोशिश निराशा बढ़ा सकती है. जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपनी बात सोच समझकर रखने से लाभ होगा. व्यापार में पुराने ग्राहकों या संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत हैं.
परिवार और रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रह सकता है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और मन की बात साझा करने से हल्कापन महसूस होगा. पैसों के मामले में संतुलित सोच रखना बेहतर रहेगा. जरूरत और इच्छा के बीच फर्क समझकर ही खर्च करें.
शुभ अंक: 2, 7
शुभ रंग: सफेद, क्रीम
शुभ समय: शाम 4:00 बजे से 5:30 बजे तक
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और शाम के समय चंद्रमा को देखकर मन ही मन अपनी सकारात्मक कामना व्यक्त करें.
15 जून का दिन मूलांक 3 वालों के लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर आ सकता है. सुबह से ही मन में उत्साह बना रहेगा और कई ऐसे काम, जो पिछले कुछ दिनों से अटके हुए थे, उनमें आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है. अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी वरिष्ठ अधिकारी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है. वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को किसी पुराने संपर्क या ग्राहक से लाभ मिलने के संकेत हैं. दिनभर लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और आपकी बातों का असर भी दिखाई देगा.
पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन किसी जरूरी काम पर खर्च करना पड़ सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें समझने में आसानी होगी. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और घर में किसी शुभ कार्य या छोटी सी खुशी का माहौल भी बन सकता है. प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां बातचीत से दूर हो सकती हैं.
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बाहर का भोजन कम करना बेहतर रहेगा. दिन के अंत में किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से हुई बातचीत मन को खुशी दे सकती है.
शुभ अंक: 3, 6
शुभ रंग: पीला, हल्का सुनहरा
शुभ समय: सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक
उपाय: भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और पीले फल का दान करें.
मूलांक 4 वालों के लिए 15 जून ऐसा दिन रह सकता है जब कई काम एक साथ आपके सामने आ जाएं. शुरुआत में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. एक एक करके काम निपटाने की कोशिश करेंगे तो स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि छोटी सी गलती भी दोबारा मेहनत बढ़ा सकती है. व्यापार करने वालों को लेन देन और कागजी कामों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए.
आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. कोई बड़ी परेशानी दिखाई नहीं देती, लेकिन खर्च करते समय जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझना जरूरी होगा. परिवार में किसी सदस्य की सलाह आपके काफी काम आ सकती है. घर के बड़े लोगों के साथ बैठकर बातचीत करने से मन हल्का महसूस होगा. रिश्तों में जिद छोड़कर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना बेहतर रहेगा.
स्वास्थ्य के लिहाज से थकान और आलस्य महसूस हो सकता है. काम के बीच थोड़ा आराम करना और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना फायदेमंद रहेगा. शाम तक स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी और किसी अधूरे काम के पूरा होने से संतोष मिलेगा.
शुभ अंक: 4, 8
शुभ रंग: नीला, आसमानी
शुभ समय: दोपहर 1:15 बजे से 3:15 बजे तक
उपाय: शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद को काली उड़द का दान करें.
15 जून का दिन मूलांक 5 वालों के लिए कुछ नया सिखाने वाला रह सकता है. कई बार हम सोचते कुछ और हैं और दिन हमारे सामने बिल्कुल अलग परिस्थितियां ला देता है. सोमवार को भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है. सुबह से ही कामकाज की रफ्तार तेज रहेगी और आपको एक साथ कई चीजों पर ध्यान देना पड़ सकता है. अच्छी बात यह है कि आप हालात के अनुसार खुद को ढालने में सफल रहेंगे.
कार्यक्षेत्र में किसी पुराने प्रयास का फायदा मिल सकता है. यदि आप किसी जवाब, मंजूरी या सूचना का इंतजार कर रहे थे तो दिन के दूसरे हिस्से में राहत मिल सकती है. कारोबार करने वालों को लोगों से बातचीत के दौरान नए अवसर मिल सकते हैं. पैसों को लेकर कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आती, लेकिन बिना सोचे समझे खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा.
घर का माहौल सामान्य रहेगा. किसी दोस्त या करीबी से हुई बातचीत आपका मूड अच्छा कर सकती है. कई दिनों बाद किसी पुराने परिचित का संदेश भी मिल सकता है. स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं है, बस भागदौड़ के बीच खाने पीने और आराम का ध्यान रखना जरूरी होगा.
शुभ अंक: 5, 9
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ समय: सुबह 11:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और हरी मूंग का दान करें.
मूलांक 6 वालों के लिए 15 जून का दिन अपेक्षाकृत सुखद और संतुलित रह सकता है. दिनभर छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने का अवसर मिलेगा. अगर पिछले कुछ समय से काम का दबाव ज्यादा था, तो आज थोड़ी राहत महसूस हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम की तारीफ सुनने को मिल सकती है, जबकि व्यापार से जुड़े लोगों के लिए ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध लाभ का कारण बन सकते हैं.
पारिवरिक जीवन इस दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है. घर के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करना अच्छा लगेगा और किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का मौका भी मिल सकता है. प्रेम संबंधों में गर्मजोशी बनी रहेगी और एक दूसरे को समझने का प्रयास रिश्ते को और मजबूत कर सकता है.
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. मन किसी पसंदीदा चीज की खरीदारी करने का हो सकता है, लेकिन जरूरत के अनुसार निर्णय लेना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में दिन ठीक है, फिर भी मीठा और तला भुना भोजन सीमित मात्रा में लेना लाभदायक रहेगा. शाम का समय अपेक्षाकृत सुकून भरा रह सकता है और परिवार के साथ बिताए गए पल मन को संतोष देंगे.
शुभ अंक: 6, 3
शुभ रंग: गुलाबी, cream (क्रीम)
शुभ समय: शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक
उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें.
कई बार जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब बाहरी हलचल से ज्यादा मन के भीतर चल रही बातें ध्यान खींचती हैं. 15 जून मूलांक 7 वालों के लिए कुछ ऐसा ही दिन रह सकता है. आप लोगों की भीड़ में रहकर भी अपने विचारों में खोए रह सकते हैं. किसी पुराने फैसले, अधूरे काम या भविष्य की योजना को लेकर गंभीरता से सोच विचार करने का मन होगा. हालांकि हर सवाल का जवाब आज ही मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है.
कामकाज के मोर्चे पर किसी बात को लेकर जल्द निष्कर्ष निकालने से बचें. जो बात पहली नजर में दिखाई दे रही है, उसके पीछे की तस्वीर कुछ और भी हो सकती है. अगर नौकरी करते हैं तो अपने काम पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. कारोबार करने वालों को भी नए प्रस्तावों को समझने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए.
घर में किसी बड़े की बात आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है. शाम के समय मन पहले की तुलना में हल्का महसूस होगा और किसी पुराने दोस्त या परिचित से बातचीत भी हो सकती हैं.
शुभ अंक: 7, 2
शुभ रंग: सफेद, आसमानी
शुभ समय: सुबह 9:20 बजे से 11:00 बजे तक
उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें और जरूरतमंद व्यक्ति को चावल या दूध का दान करें.
15 जून का दिन मूलांक 8 वालों को यह एहसास करा सकता है कि धैर्य भी एक ताकत होती है. कई बार मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रयास बेकार जा रहे हैं. आज आपको कुछ ऐसे कामों पर ध्यान देना पड़ सकता है जिन्हें आप काफी समय से टालते आ रहे थे. जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के बाद संतोष भी मिलेगा.
कार्यक्षेत्र में अपने शब्दों और व्यवहार पर ध्यान रखें. किसी छोटी बात को लेकर बहस में पड़ने से बचना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में स्थिति सामान्य रहेगी. कोई बड़ी उपलब्धि भले न मिले, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी. परिवार के लोगों के साथ बैठकर कुछ समय बिताना आपको मानसिक राहत दे सकता है.
दिन के दूसरे हिस्से में कोई ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े. स्वास्थ्य के मामले में पर्याप्त आराम और समय पर भोजन करना जरूरी रहेगा.
शुभ अंक: 8, 4
शुभ रंग: नीला, स्लेटी
शुभ समय: दोपहर 1:15 बजे से 3:15 बजे तक
उपाय: शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काले तिल का दान करें.
15 जून मूलांक 9 वालों के लिए अपेक्षाकृत सक्रिय और सकारात्मक दिन रह सकता है. सुबह से ही मन में कुछ नया करने या किसी अधूरे काम को पूरा करने की इच्छा बनी रह सकती है. अगर पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर रुकावट महसूस हो रही थी, तो अब स्थिति धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई दे सकती है. अपने आत्मविश्वास का सही उपयोग करें, क्योंकि आज आपकी पहल कई मामलों में फर्क ला सकती है.
कामकाज में आपकी ऊर्जा और उत्साह लोगों का ध्यान खींच सकता है. हालांकि हर बात को चुनौती की तरह लेने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना अधिक फायदेमंद रहेगा. आर्थिक मामलों में कोई छोटी राहत मिल सकती है. परिवार में भी माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा और किसी करीबी के साथ बिताया गया समय मन को खुशी देगा.
शाम तक दिन की भागदौड़ कम होगी और आप अपने किए गए कामों को देखकर संतोष महसूस कर सकते हैं.
शुभ अंक: 9, 1
शुभ रंग: लाल, केसरिया
शुभ समय: सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करें और मसूर की दाल का दान करें.
हर दिन अपने साथ एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर आता है और 15 जून का दिन भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है. यह ऐसा समय हो सकता है जब लोग अपनी रोजमर्रा की व्यस्तता के बीच रुककर उन बातों पर ध्यान दें, जिन्हें वे लंबे समय से नजरअंदाज करते आ रहे थे. किसी के लिए यह अधूरे काम पूरे करने का दिन हो सकता है, तो किसी के लिए पुराने रिश्तों को संभालने का.
दिनभर कई लोगों को यह महसूस हो सकता है कि बिना वजह चिंता करने से बेहतर है कि जो बात उनके हाथ में है, उस पर ध्यान दिया जाए. कार्यक्षेत्र में भी वही लोग आगे बढ़ते नजर आएंगे जो शॉर्टकट ढूंढने के बजाय धैर्य के साथ अपना काम करते रहेंगे. छोटी छोटी उपलब्धियां भी आज मन को बड़ी संतुष्टि दे सकती हैं. रिश्तों के मामले में यह दिन एक बात सिखा सकता है कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं होता. कभी कभी सामने वाले को सुन लेना ही आधी समस्या खत्म कर देता है. परिवार के साथ बिताया गया समय कई लोगों के लिए मानसिक सुकून का कारण बन सकता है. पुराने मित्रों या रिश्तेदारों से अचानक हुई बातचीत भी चेहरे पर मुस्कान ला सकती है.
आर्थिक मामलों में जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझना फायदेमंद रहेगा. जो चीज अभी जरूरी नहीं है, उसे कुछ समय के लिए टाल देना समझदारी हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें. पर्याप्त आराम, समय पर भोजन और पानी की सही मात्रा दिनभर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगी.
कुल मिलाकर, 15 जून का दिन बहुत बड़े बदलावों से ज्यादा छोटी छोटी समझदारियों का दिन कहा जा सकता है. जो लोग जल्दबाजी छोड़कर संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके लिए दिन अपेक्षाकृत बेहतर साबित हो सकता है.
शुभ अंक: 4, 6, 8
शुभ रंग: आसमानी, क्रीम, हल्का नीला
शुभ समय: सुबह 9:15 बजे से 11:15 बजे तक
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या फल का दान करें और शाम के समय कुछ देर शांत मन से प्रार्थना करें.
(Disclaimer- यह लेख ज्योतिषीय मान्यताओं और उपलब्ध खगोलीय जानकारी पर आधारित है. ज्योतिषीय प्रभावों के दावे व्यक्तिगत विश्वासों पर निर्भर करते हैं. किसी भी आर्थिक, व्यावसायिक या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केवल इस जानकारी पर निर्भर न रहें.)