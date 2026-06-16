Aaj Ka Ank Jyotish 16 June 2026: 16 जून 2026 को आपके मूलांक पर ग्रहों और अंकों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका पूरा लेखा जोखा इस मूलांक राशिफल में दिया गया है. आज जहां कुछ मूलांक वाले जातकों को अपनी सूझबूझ और धैर्य से करियर व व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं कुछ मूलांक वालों को वाद विवाद और बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग या बड़े खर्चों से बचने की जरूरत होगी.
आइए जानते हैं कि आज आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और नौकरी रोजगार का हाल कैसा रहने वाला है.16 जून 2026 को आपके मूलांक पर ग्रहों और अंकों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका पूरा लेखा जोखा इस मूलांक राशिफल में दिया गया है. आज जहां कुछ मूलांक वाले जातकों को अपनी सूझबूझ और धैर्य से करियर व व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी, वहीं कुछ मूलांक वालों को वाद विवाद और बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग या बड़े खर्चों से बचने की जरूरत होगी. आइए जानते हैं कि आज आपकी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन और नौकरी रोजगार का हाल कैसा रहने वाला है.
16 जून का दिन मूलांक 1 वालों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने की सलाह देता है. कई बार ऐसा होगा कि एक साथ कई काम सामने खड़े नजर आएंगे, लेकिन समझदारी इसी में होगी कि सबसे जरूरी काम पर पहले ध्यान दिया जाए. नौकरी या व्यवसाय में किसी पुराने प्रयास का सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है. किसी व्यक्ति से हुई बातचीत आपको ऐसी जानकारी दे सकती है, जो आने वाले दिनों में बहुत काम आए. दिनभर आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन दूसरों की राय को भी नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा.
घर के माहौल में सामान्य चहल पहल बनी रहेगी. परिवार के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है. पैसों के मामले में दिन संतुलित रहेगा. कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती, लेकिन खर्च करने से पहले जरूरत पर विचार करना बेहतर होगा. शाम के समय थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम को नजरअंदाज न करें.
शुभ अंक: 1, 4
शुभ रंग: तांबे जैसा नारंगी, लाल
शुभ समय: सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक
उपाय: सूर्य मंत्र का जाप करें और गुड़ का दान करें.
मूलांक 2 वालों के लिए 16 जून का दिन लोगों को समझने और खुद को समझाने का रहेगा. किसी बात को लेकर मन में चल रही उलझन धीरे धीरे कम हो सकती है. कार्यक्षेत्र में टीम के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पड़ सकती है. अकेले फैसले लेने के बजाय दूसरों से सलाह मशविरा करना ज्यादा फायदेमंद साबित होगा. आज छोटी छोटी बातों को दिल पर लेने से बचें, क्योंकि कई बार सामने वाला वैसा सोच भी नहीं रहा होता जैसा हमें महसूस होता है.
परिवार में किसी सदस्य की जरूरत या चिंता पर आपका ध्यान जा सकता है. आर्थिक मामलों में स्थिति स्थिर रहेगी. कोई पुराना भुगतान मिलने या रुका हुआ काम आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक रहेगा, लेकिन नींद पूरी लेना बेहद जरूरी होगा.
शुभ अंक: 2, 6
शुभ रंग: सफेद, हल्का नीला
शुभ समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को दूध या चावल दें.
16 जून का दिन मूलांक 3 वालों के लिए नई योजनाओं पर सोच विचार करने का समय लेकर आ सकता है. पिछले कुछ दिनों से जिस काम को लेकर आप केवल योजना बना रहे थे, उस पर आगे बढ़ने की चर्चा शुरू हो सकती है. कार्यस्थल पर आपके अनुभव और समझ की सराहना होगी. हालांकि, हर मौके को तुरंत पकड़ लेने की बजाय यह देखना जरूरी होगा कि वह आपके लिए कितना उपयोगी है. दिन के दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है.
घर परिवार में सामान्य माहौल बना रहेगा. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से बातचीत होने के संकेत हैं. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा. छोटी बचत भी आगे चलकर बहुत काम आ सकती है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही बरतने से बचना चाहिए.
शुभ अंक: 3, 8
शुभ रंग: पीला, सुनहरा
शुभ समय: सुबह 11:15 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और किसी विद्यार्थी की सहायता करें.
16 जून को मूलांक 4 वालों का ध्यान उन कामों पर जा सकता है जिन्हें वे काफी समय से टाल रहे थे. सुबह का समय थोड़ा भागदौड़ वाला रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीजें अपने आप व्यवस्थित होती नजर आएंगी. ऑफिस में किसी पुराने विषय पर फिर से चर्चा हो सकती है या कोई अधूरा काम पूरा करने का दबाव बन सकता है. आज दूसरों की गलतियों को सुधारने में समय देने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखना ज्यादा बेहतर रहेगा.
घर में किसी छोटी बात पर राय अलग हो सकती है, लेकिन मामला ज्यादा देर तक नहीं खिंचेगा. खर्च करने से पहले अपनी जेब का हिसाब देख लेना ठीक रहेगा. शाम के समय थोड़ा आराम करने का मौका मिले तो उसे नजरअंदाज न करें.
शुभ अंक: 4, 8
शुभ रंग: नीला
शुभ समय: सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक
उपाय: काले तिल का दान करें.
मूलांक 5 वालों के लिए 16 जून ऐसा दिन हो सकता है जब फोन सामान्य से ज्यादा बजे या लोगों से बातचीत कुछ ज्यादा करनी पड़े. कोई पुराना परिचित अचानक आपको याद कर सकता है या किसी रुके हुए काम को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है. कामकाज के मामले में दिन तेज रफ्तार से गुजर सकता है. कई बार आपको लगेगा कि एक काम पूरा होने से पहले ही दूसरा सामने आ गया है.
घर के लोगों के साथ बैठकर कुछ समय बिताना आपको अच्छा लगेगा. पैसों को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं दिखती, लेकिन बिना सोचे समझे ऑनलाइन खरीदारी करने से बचना बेहतर रहेगा. दिन के अंत तक थोड़ी थकान महसूस हो सकती है.
शुभ अंक: 5, 1
शुभ रंग: हरा
शुभ समय: सुबह 10:00 बजे से 12:00 बजे तक
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
16 जून को मूलांक 6 वालों का मन काम से ज्यादा अपने लोगों में लग सकता है. परिवार या किसी करीबी दोस्त के साथ बैठकर पुरानी बातें याद करने का मौका मिल सकता है. जो लोग पिछले कुछ दिनों से व्यस्तता के कारण अपनों को समय नहीं दे पा रहे थे, वे आज इस कमी को महसूस कर सकते हैं. कार्यस्थल पर माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी की कही हुई बात देर तक आपके दिमाग में घूम सकती है.
खर्च के मामले में थोड़ा संयम रखना ठीक रहेगा, खासकर अगर खरीदारी सिर्फ अपना मन रखने के लिए की जा रही हो. सेहत को लेकर कोई खास परेशानी नहीं दिखती, लेकिन दिनभर की थकान शाम को महसूस हो सकती है.
शुभ अंक: 6, 3
शुभ रंग: क्रीम
शुभ समय: दोपहर 12:00 बजे से 2:00 बजे तक
उपाय: सफेद मिठाई का दान करें.
16 जून का दिन मूलांक 7 वालों के लिए थोड़ा अलग ढंग से बीत सकता है. भीड़ भाड़ और ज्यादा बातचीत से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान देने का मन करेगा. कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आसपास काफी कुछ चल रहा हो, लेकिन आपका ध्यान अपनी ही सोच और योजनाओं में लगा रहे. कामकाज के मामले में दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी पुराने मुद्दे को लेकर दोबारा विचार करने की जरूरत पड़ सकती है. अगर किसी बात का जवाब तुरंत नहीं मिल रहा है, तो उसे थोड़ा समय देना बेहतर रहेगा.
घर का माहौल शांत रहने की संभावना है. परिवार के किसी सदस्य के साथ लंबी बातचीत आपके मन को हल्का कर सकती. पैसों के मामले में दिन संभला हुआ रहेगा. कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो एक दो दिन और इंतजार करना बेहतर हो सकता है. शाम के समय अकेले कुछ वक्त बिताने का मन कर सकता है.
शुभ अंक: 7, 2
शुभ रंग: हल्का नीला, सफेद
शुभ समय: सुबह 8:00 बजे से 10:00 बजे तक
उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें और किसी जरूरतमंद को चावल दान करें.
मूलांक 8 वालों के लिए 16 जून जिम्मेदारियों पर ध्यान देने वाला दिन रह सकता है. कई दिनों से जो काम केवल सूची में पड़े थे, उन्हें पूरा करने की जरूरत महसूस होगी. कार्यस्थल पर अनुशासन और समय का सही उपयोग आपके पक्ष में जा सकता है. कुछ लोग आज अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीरता से सोच सकते हैं. दिन में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है, इसलिए दूसरों की बात सुनने में जल्दबाजी न करें.
घर परिवार में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. किसी छोटे घरेलू काम को लेकर समय देना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में सोच समझकर कदम उठाना ठीक रहेगा. जहां जरूरी न हो, वहां फिजूलखर्च टालना बेहतर रहेगा. दिन के अंत में अपने काम पूरे होने का संतोष मिल सकता है.
शुभ अंक: 8, 4
शुभ रंग: गहरा नीला, स्लेटी
शुभ समय: सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक
उपाय: काले तिल का दान करें और शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
16 जून का दिन मूलांक 9 वालों के लिए सक्रियता से भरा रह सकता है. सुबह से ही कई काम आपका इंतजार कर रहे होंगे और दिन तेजी से गुजरता हुआ महसूस होगा. कुछ लोग ऐसे मामलों को निपटाने में सफल रहेंगे जिन्हें वे लंबे समय से टाल रहे थे. कार्यस्थल पर अपनी बात साफ तरीके से रखना फायदेमंद रहेगा. किसी बहस या अनावश्यक विवाद में पड़ने से बचना बेहतर होगा, क्योंकि छोटी बात भी बेवजह लंबी हो सकती है.
परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा. किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार का फोन आपका मन खुश कर सकता है. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन जोश में आकर कोई बड़ा खर्च करने से बचना चाहिए. स्वास्थ्य को लेकर दिन ठीक रहेगा, हालांकि पर्याप्त पानी पीना और समय पर भोजन करना जरूरी होगा.
शुभ अंक: 9, 1
शुभ रंग: लाल, मैरून
शुभ समय: दोपहर 1:00 बजे से 3:00 बजे तक
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और गुड़ का दान करें.
16 जून का दिन रोजमर्रा के कामों में उलझा हुआ जरूर रह सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए कुछ जरूरी बातें भी साफ कर सकता है. पिछले कुछ दिनों से जिन मामलों को लेकर मन में असमंजस था, उन पर नए सिरे से सोचने का मौका मिल सकता है. दिनभर छोटी छोटी जिम्मेदारियां बनी रहेंगी, इसलिए समय का सही उपयोग करना जरूरी होगा.
कामकाज हो या घर की बातें, आज जल्दबाजी के बजाय धैर्य से काम लेना ज्यादा फायदेमंद रहेगा. कुछ लोगों की मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसकी बात या सलाह आगे चलकर बहुत काम आए. वहीं कुछ लोग पुराने अधूरे काम निपटाने में व्यस्त रह सकते हैं. दिन का माहौल ऐसा रहेगा जहां सुनने वालों को फायदा ज्यादा मिलेगा और बोलने वालों को थोड़ा संयम रखना पड़ेगा.
पैसों के मामले में कोई बड़ी चिंता नजर नहीं आती, लेकिन बिना जरूरत खर्च करने से बचना बेहतर होगा. परिवार के साथ बैठकर कुछ समय बिताने का मौका मिले तो उसे हाथ से न जाने दें. कई बार दिन की सबसे अच्छी बात कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताया गया सुकून भरा समय होता है.
शुभ अंक: 5, 9
शुभ रंग: हरा, नारंगी
शुभ समय: सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक
उपाय: गणेश जी का स्मरण करें और किसी जरूरतमंद को फल या हरी सब्जी दान करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आंकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)