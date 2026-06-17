आज का दिन इस मूलांक के लोगों के लिए ठीक-ठाक रहेगा. आज के दिन आपको सुबह से ही कामों में व्यस्तता महसूस हो सकती है. देखा जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. धीरे-धीरे सारे काम पूरे होते नजर आएंगे. करियर की बात करें तो आज आपको ऑफिस में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. आज के दिन आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. लेकिन गैर ज़रूरी खर्चों से बचने की जरूरत है, फिजूल खर्ची न करें क्योंकि ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानी बढ़ेगी. रिश्तों की बात करें तो आज के दिन इन लोगों के लिए घर या परिवार से अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं, जिससे आपका मन खुश रहेगा. इस मूलांक के लोगों के स्वास्थय की बात करें तो आज के दिन इनको सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कोई छोटी स्वास्थ्य समस्या भी हो तो डॉक्टर को अवश्य संपर्क करें. आज आपको अपने खानपान का विशेष ध्यान भी रखना ज़रूरी है. लगातार काम करने से करने से बचें और काम के बीच बीच में थोड़ा आराम भी करें.

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: हल्का पीला

शुभ समय: सुबह 9 बजे से 11 बजे तक

उपाय: सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का पाठ करें.