Ank Jyotish Bhavishyafal In Hindi: अंक ज्योतिष शास्त्र में मूलांक का विशेष महत्व है. जन्मतिथि का आखिरी जोड़ जब एक अंक का रह जाता है तो उसे मूलांक कहा जाता है. जैसे 30 तारीख को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 1 होगा. वो इस तरह- 30= 3+0= 3, इस अंग का मूलांक 3 होगा. अंक ज्योतिष के अनुसार 17 जून का मूलांक 8 बनता है और अंक ज्योतिष में 8 का स्वामी ग्रह शनि को माना जाता है और पूरी तारीख का योग अंक 6 बनता है. अंक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से होता है. ऐसे में आज पूरे दिन शनि और शुक्र ग्रह का प्रभाव रहेगा. आज के दिन मेहनत और संतुलन के साथ काम करने वाला है. शनि ग्रह के प्रभाव से आपका जिम्मेदारियों की और ज्यादा झुकाव होगा. वहीं शुक्र ग्रह के कारण आपके रिश्तों में मधुरता आएगी. नौकरी और व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. आइए जानें मूलांक 1 से 9 तक के जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है.
आज का दिन इस मूलांक के लोगों के लिए ठीक-ठाक रहेगा. आज के दिन आपको सुबह से ही कामों में व्यस्तता महसूस हो सकती है. देखा जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है. धीरे-धीरे सारे काम पूरे होते नजर आएंगे. करियर की बात करें तो आज आपको ऑफिस में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. आज के दिन आपका आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, लेकिन किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा न करें. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. लेकिन गैर ज़रूरी खर्चों से बचने की जरूरत है, फिजूल खर्ची न करें क्योंकि ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानी बढ़ेगी. रिश्तों की बात करें तो आज के दिन इन लोगों के लिए घर या परिवार से अच्छी खबर मिलने के संकेत हैं, जिससे आपका मन खुश रहेगा. इस मूलांक के लोगों के स्वास्थय की बात करें तो आज के दिन इनको सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए, कोई छोटी स्वास्थ्य समस्या भी हो तो डॉक्टर को अवश्य संपर्क करें. आज आपको अपने खानपान का विशेष ध्यान भी रखना ज़रूरी है. लगातार काम करने से करने से बचें और काम के बीच बीच में थोड़ा आराम भी करें.
शुभ अंक: 1, 9
शुभ रंग: हल्का पीला
शुभ समय: सुबह 9 बजे से 11 बजे तक
उपाय: सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का पाठ करें.
अगर आपका जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है. आज का दिन आपके लिए थोड़ा भावुक लेकिन पॉजिटिव रह सकता है. कई बार मन किसी पुरानी बात को लेकर सोच में पड़ सकता है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. दिन के आगे बढ़ने के साथ स्थिति बेहतर होती नजर आएगी. करियर के मामले में आज के दिन इस मूलांक क लोगों को धैर्य रखना चाहिए. किसी जरूरी काम में देरी हो सकती है, लेकिन परिणाम अच्छा मिलेगा. ऑफिस में आपको सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. कारोबार की बात करें तो व्यापार करने वालों को ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए. रिश्तों की बात करें तो घर के किसी सदस्य से जरूरी सलाह मिले तो उसे मानें इसका लाभ आपको भविष्य में ज़रूर मिलेगा. वैवाहिक रिश्तों में नरमी और समझदारी बनाए रखें. प्रेम संबंधों में भी बातचीत करें इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच की गलतफहमियां दूर हो सकती हैं.
स्वस्थ्य के लिहाज से आज आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देना है मैडिटेशन, योग में कुछ समय बीताना फायदेमंद होगा.
शुभ अंक: 2, 7
शुभ रंग: सफेद और क्रीम
शुभ समय: सुबह 10 बजे से 12 बजे तक
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और कुछ समय शांत बैठकर प्रार्थना करें. मन को सुकून मिलेगा.
अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है. आज का दिन आपके लिए उत्साह और नई उम्मीद लेकर आ सकता है. जिन कामों को लेकर आप पिछले कुछ दिनों से मेहनत कर रहे थे, उनमें प्रगति देखने को मिल सकती है.
कार्यस्थल की बात करें तो आज के दिन आपके सुझावों को लोग मानेंगे साथ ही ऑफिस में वरिष्ठ सहयोगी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. हालांकि किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें. पूरी जानकारी लेने के बाद ही कदम उठाएं. पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा. कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. रिश्तों की बात करें तो संबंध सुखद रहेगा. दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत मन को खुश कर सकती है. सेहत के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. लेकिन बाहर की तली-भुनी चीजें कम खाएं. पर्याप्त आराम मिलने पर शरीर तंदरूस्त रहेगा.
शुभ अंक: 3, 6
शुभ रंग: पीला और सुनहरा
शुभ समय: दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या पीली मिठाई का दान करें.
आज का दिन आपके लिए उतना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है. आज आपके लिए सबसे ज़रूरी कुछ है तो वह है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना कुछ काम उम्मीद के मुताबिक होते नहीं दिखेंगे, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा. करियर की बात करें तो आज आपको अपने ऑफिस के काम पर पूरा ध्यान रखना होगा. आज का दिन आईटी, कम्युनिकेशन, सलाहकार के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अच्छा होगा. आज आप दूसरों की बातों में आने से भी बचें क्योंकि आज के दिन कई बार आपको लोग चालाकी से फसाने की भी कोशिश करेंगे. कारोबार से जुड़े लोगों को पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है. फिलहाल नई योजना पर काम शुरू न करें . आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा. खर्च करने से पहले जरूरत और बजट दोनों पर नजर रखें. परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है. अपनी राय शांत तरीके से रखें. आज इस मूलांक के लोगों के स्वास्थय की बात की जाए तो आज आपको थकान और आलस्य महसूस हो सकता है. लगातार काम के बीच थोड़ा आराम जरूर लें. भरपूर नींद लेने की कोशिश करें काम के बीच आराम को नजरअंदाज न करें.
शुभ अंक: 4, 8
शुभ रंग: आसमानी नीला और ग्रे
शुभ समय: शाम 4 बजे से 6 बजे तक
उपाय: शाम को अपने घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं.
आज का दिन आपके लिए काफी व्यस्तता और भागदौड़ से भरा रह सकता है. आज आपके सामने एक साथ कई काम आ सकते हैं. हालांकि आपकी समझदारी और तेज सोच के कारण आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी आसानी से बाहर निकल जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलेगी और यदि आप इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएंगे तो ये आपके लिए भविष्य में फलदायी होगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी दिन सामान्य से बेहतर रहेगा, आज आपको अचानक से कोई नयी डील या कोई नया और बड़ा आर्डर मिल सकता है. रिश्तों की बात करें तो आज आपकी किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके लिए भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है. पैसों के मामले में सोच-समझकर फैसला लें. बिना जरूरत जोखिम उठाने से बचें. घर परिवार में माहौल अच्छा रहेगा. दोस्तों और करीबियों के साथ बातचीत मन को हल्का कर सकती है. प्रेम संबंध की बात की जाये तो आज आपको अपने पार्टनर की सलाह माननी चाहिए और खुलकर बातचीत करना बेहतर होगा. स्वास्थ्य की बात करें तो आज के दिन आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.
शुभ अंक: 5, 9
शुभ रंग: हरा
शुभ समय: सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.
इस मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन मिश्रित रहेगा, इसका मतलब यह है कि कभी आपको अच्छा महसूस होगा तो दूसरे ही पल आप परेशान होंगे. लंबे समय से जिस बात को लेकर चिंता थी, उससे राहत मिलने के संकेत हैं. कामकाज में आपकी मेहनत नजर आएगी और लोग आपके सुझावों को महत्व दे सकते हैं. पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी. जरूरत के काम पूरे होंगे. किसी खास चीज की खरीदारी का मन भी बन सकता है. लेकिन खर्च पर थोड़ा नियंत्रण रखें क्योंकि आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी प्रभावित हो सकती है. रिश्तों की बात करें तो परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. जीवनसाथी या प्रेम संबंधों में मिठास और मधुरता बनी रहेगी. आज आपकी किसी पुराने दोस्त से बातचीत भी हो सकती है.
स्वास्थ्य की बात की जाए तो सेहत ठीक रहेगी, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें. खाना समय पर खाएं किसी भी समय का मील स्किप न करें.
शुभ अंक: 6, 3
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ समय: दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक
उपाय: माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.
इस मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन ऐसा होगा जब कुछ बातों को लेकर आपका मन इधर-उधर भटक सकता है. हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा. कई चीजें समय के साथ साफ होती नजर आएंगी. कार्यस्थल या ऑफिस में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आ सकती है. जो लोग कारोबार करते हैं, उन्हें पुराने रिलेशन से फायदा मिलने के संकेत हैं. पैसा कमाने के मौके तो मिलेंगे, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेना ठीक नहीं रहेगा.
घर में किसी अपने के साथ लंबी बातचीत हो सकती है. मन की बात कह देने से हल्कापन महसूस होगा. बेवजह की बहस से दूर रहें. स्वास्थ्य की बात करें तो देर रात तक जागना आपके स्वास्थय को बिगाड़ सकता है. थोड़ा आराम, पूरी नींद और समय पर भोजन करने से आपका बेहतर महसूस करेंगे.
शुभ अंक: 7, 2
शुभ रंग: सफेद
शुभ समय: शाम 5 बजे से 7 बजे तक
उपाय: शिव मंदिर में जल अर्पित करें.
शिव जी पर काला भूत अर्पित करें.
आज का दिन इस मूलांक के लोगों के लिए मेहनत पर भरोसा रखने का है. जो लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, उन्हें धीरे-धीरे नतीजे मिलते दिख सकते हैं. भले ही रफ्तार कम लगे, लेकिन काम आगे बढ़ेगा.
ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. कुछ लोग आपसे ज्यादा उम्मीद रखेंगे. घबराने की जरूरत नहीं है. एक-एक काम निपटाते चलेंगे तो सब संभल जाएगा. पैसों के मामले में हाथ थोड़ा संभालकर रखने की जरूरत है. घर के बड़े लोगों का साथ मिलेगा. किसी पुराने मामले को लेकर राहत की खबर भी सुनने को मिल सकती है. स्वास्थय की बात करें तो आज के दिन काम का दबाव आपको थकावट दे सकता है. बीच-बीच में आराम करते रहें. पानी भी भरपूर मात्रा में पिएं जिससे आपका शरीर ऊर्जा से भरा रहेगा.
शुभ अंक: 8, 4
शुभ रंग: नीला
शुभ समय: सुबह 9 बजे से 11 बजे तक
उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल का दान करें.
शनि मंदिर के बाहर बैठे गरीब लोगों को काला वस्त्र दान करें.
आज के दिन इस मूलांक के लोग किसी बात को लेकर पूरे जोश में रह सकते हैं. मन करेगा कि जो सोचा है, उसे तुरंत पूरा कर लिया जाए. यही उत्साह आपकी ताकत भी है, लेकिन जल्दबाजी आपकी कमजोरी बन सकती है. किसी रुके हुए काम को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा. लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी मौजूदगी महसूस करेंगे. अगर किसी से नाराज हैं तो बात साफ कर लेना बेहतर रहेगा. मन में बातें जमा करने से फायदा नहीं होगा. दोपहर बाद कोई छोटी-सी खुशी मिल सकती है. यह खुशी किसी खबर, फोन कॉल या मुलाकात के रूप में भी आ सकती है. स्वास्थ्य की बात करें तो शरीर में ऊर्जा रहेगी, लेकिन गुस्से और तनाव पर काबू रखना जरूरी होगा क्योंकि इससे आपकी तबियत बिगड़ सकती है.
शुभ अंक: 9, 1
शुभ रंग: लाल
शुभ समय: दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.
हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)