Ank Jyotish Bhavishyafal In Hindi: अंक ज्योतिष शास्त्र में 1 से 9 तक सभी मूलांक का विशेष महत्व है. जन्मतिथि का आखिरी जोड़ जो भी बचता है वो मूलांक हो जाता है. जैसे अगर किसी का जन्म 28 तारीख को हुआ है उसका मूलांक 1 होगा. वो इस तरह कि- 28=2+8=10, 1+0= 1. इस तरह मूलांक 1 हुआ.
इसी तरह अंक ज्योतिष के अनुसार 18 जून 2026, यानी आज की पूरी तारीख का योग अंक 7 बनता है. अंक 7 को केतु का अंक माना जाता है. केतु के प्रभाव से आज आपका झुकाव आध्यात्मिक, रहस्यमयी विद्याओं, ज्योतिष या योग की तरफ जाता नजर आएगा. यह दिन उन लोगों के लिए खास है जो किसी महत्वपूर्ण कार्य में निर्णय लेने को लेकर असमंजस में हैं. जल्दबाजी की बजाय धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला आगे चलकर बेहतर परिणाम दे सकता है. आज परिस्थितियां आपको यह समझाने की कोशिश करेंगी कि हर काम का सही समय होता है और कई बार थोड़ा इंतजार भी लाभदायक साबित होता है.
करियर की बात करें तो आज आपको अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा. दूसरों की बातों या अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय बातों को समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. कुछ लोगों को नयी बातें सुनने को मिल सकती हैं, जबकि कुछ को पुराने प्रयासों का परिणाम मिलेगा.
रिश्तों की बात करें तो आज आपका व्यवहार ही लोगों को आकर्षित करेगा इसीलिए सबसे अच्छा बर्ताव करें. स्वास्थ्य के मामले में थकान से बचना जरूरी है इसके लिए काम के बीच में आपको आराम करना होगा.
इस मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन खास है. कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को आकर्षित करेगी. कोई बड़ी ज़िम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है. कार्यस्थल पर किसी बड़े सहयोगी से बातचीत में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे. कारोबार की बात की करें तो आज का दिन पुराने ग्राहकों से लाभ कमाने का है. किसी पुराने संपर्क से कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा. व्यवसाय से जुड़े मार्केटिंग और प्रचार का परिणाम मिलने के संकेत हैं. लेकिन यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसके लिए अभी समय अनुकूल नहीं है, कुछ समय के लिए रुक जाना आपके लिए फायदेमंद होगा. रिश्तों की बात करें तो परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करें इससे आपके मन को खुशी मिलेगी और मन शांत महसूस करेगा. जीवनसाथी के साथ खुलकर बात करने का मौका मिलेगा.
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य है, ऊर्जा होगी लेकिन काम के दबाव के कारण थकावट महसूस हो सकती है. ख़ानपान में लापरवाही करने से भी बचें.
शुभ अंक: 1 और 9
शुभ रंग: सुनहरा और हल्का पीला
शुभ समय: सुबह 8 बजे से 10 बजे तक
उपाय: सूर्योदय के समय जल में लाल फूल डाल कर सूर्य को अर्घ्य दें.
इस मूलांक के लोगों के लिए दिन मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. आपको बिना मेहनत के आज कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा. कार्यस्थल पर टीम के साथ काम करने से परिणाम आपके पक्ष में होंगे. यदि आज आपको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिलती है तो उसको टीम के साथ मिलकर करें और जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें.
कारोबार या व्यवसाय की बात की करें तो इसके लिए दिन अच्छा होगा. व्यापार में ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा. किसी भी तरह की लेन देन हो तो सतर्कता के साथ काम करें और हर कार्य का एक रिकॉर्ड बनायें. रिश्तों की बात करें तो जीवनसाथी के साथ मनमुटाव होने के संकेत हैं, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें वहीं प्रेम संबंध की बात की जाये तो वो अच्छा होगा. पारिवारिक जीवन में भी सुधार होते दिख रहे हैं. स्वास्थ्य की बात की करें तो मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करें, इसके लिए नींद पूरी लें.
शुभ अंक: 2 और 6
शुभ रंग: सफेद और क्रीम
शुभ समय: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक
इस मूलांक के लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा कार्य क्षेत्र में आपके सलाह और आपके अनुभव की सराहना हो सकती है आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. जिन्हें आप अपनी पूरी लगन और मेहनत के साथ निभाएंगे. आज के दिन शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा रह सकता है. यदि बात व्यवसाय और कारोबार की होती है तो व्यापार विस्तार की योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं. नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से ही व्यवसाय में आगे कदम बढ़ाएं. रिश्तों के लिहाज़ से देखा जाए तो परिवार में आपका सम्मान बढ़ सकता है. जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपके मन को खुश कर सकती है. स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अपनी दिनचर्या सही तरीक़े से पालन करने से आपको लाभ मिलेगा.
शुभ अंक: 3 और 7
शुभ रंग: नीला और हल्का नारंगी
शुभ समय: दोपहर एक बजे से दोपहर 2 बजे तक
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें.
भगवान विष्णु को केसर चंदन इत्र अर्पित करें.
इस मूलांक के लोगों को आज काम में मेहनत के असर ज़्यादा दिखाई देगा. जो लोग काफ़ी समय से काम को लेकर परेशान थे या उनका कोई काम बहुत समय से अटका हुआ था उसमें आज धीरे धीरे अच्छे परिणाम मिलेंगे. कार्यस्थल पर अनुशासन का पालन करना आपके लिए अच्छा रहेगा. किसी नई ज़िम्मेदारी को लेने से पहले उस कार्य की पूरी जानकारी को समझ लें.
व्यवसाय की बात की करें तो आज व्यापार में छोटे-छोटे बदलाव आपको बड़ा लाभ दे सकते हैं लेकिन किसी नई डील या समझौते में जल्दबाज़ी करने से बचें. कोई बहुत पुराने ग्राहक वापस कोई बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं.
रिश्तों के लिहाज़ से देखा जाए तो परिवार के लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. वैवाहिक जीवन में कुछ गलतफहमियों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहतर होगा. किसी करीबी दोस्त से कोई सलाह मिले तो उस पर जरूर अमल करें.
स्वास्थ्य के लिहाज़ से देखा जाए तो आज के दिन आपको थकान ज़्यादा महसूस होगी इसलिए काम के बीच-बीच में आराम पर ज़्यादा ध्यान देना होगा. ज़्यादा देर तक ख़ाली पेट न रहें क्योंकि इससे आज आपको एसिडिटी हो सकती है.
शुभ अंक: 4 और 8
शुभ रंग: नीला और ग्रे
शुभ समय: 9 बजे से 11 बजे तक
उपाय: गणेश जी को गुरुवार पीठ और गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें.
इन लोगों के लिए आज का दिन नए विचारों और नई योजनाओं पर काम करने का है. नौकरी में किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. कार्यस्थल पर अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखने से आपको फ़ायदा मिलेगा. व्यवसाय की बात की जाए तो कारोबार में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने कि नए अवसर मिल सकते हैं. ऑनलाइन और प्रचार से जुड़े कार्यों में अच्छे परिणाम मिलने के संकेत हैं. वहीं धन से जुड़े मामलों में निर्णय समझ कर लें. रिश्तों की बात कर तो आपको अपनी प्रियजन के साथ समय बिताने की मोका मिलेगा रिश्तों में बातचीत बढ़ेगी, मन की बातें साझा करने कभी मोका मिलेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बना रहेगा. किसी पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है. स्वास्थ्य की बात आती है तो आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस मौसम के अनुसार खानपान में थोड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है.
शुभ अंक: 5 और 1
शुभ रंग हरा और हल्का गुलाबी
शुभ समय: दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक
उपाय: गाय को पहली रोटी गुड़ के साथ खिलाएं.
इस मूलांक के लोगों के लिए आज दिन ठीक-ठाक होगा. करियर की बात करें तो रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा अवसर मिल सकता है. सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाकर चलना आपको अच्छे परिणाम देगा. कारोबार की बात तो व्यापार में लाभ की स्थिति बन रही है, ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखकर और थोड़ा समझकर काम करने से आपको फ़ायदा होगा. रिश्ते की बात करें तो जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. परिवार में किसी शुभ समाचार से ख़ुशी का माहौल बन सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा फिर भी आराम की अनदेखी न करें. मीठे और तले हुए भोजन का सेवन सीमित रखें. साथ ही अपनी दिनचर्या को सही तरीके से व्यवस्थित करें ताकि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी न हो.
शुभ अंक: 6 और 3
शुभ रंग: सफेद और आसमानी नीला
शुभ समय: दोपहर 4 बजे से शाम 6 बजे तक
उपाय: माता लक्ष्मी को कमल पुष्प अर्पित करें.
कमल गट्टे की माला से श्रीं मंत्र का जाप करें.
इन लोगों को आज नए अक्सर मिल सकते हैं. करियर की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपका काम अच्छा होगा. आज आपको कार्यस्थल पर नई चीज सीखने को मिलेगी. अनुभव और समझ का सही उपयोग आपको सफलता के रास्ते ले जाएगा. किसी भी काम को एकाग्रता और अनुशासनपूर्वक करने का प्रयास करें. नौकरी में बदलाव के अच्छे संकेत हैं. कारोबार की बात की जाए तो व्यापार में सही तरीके से काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. नए निवेश करने से अभी बचें. रिश्तों के लिहाज से भी दिन सही है परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा जीवनसाथी के साथ धैर्य और समझदारी से बात करें. प्रेम संबंधों की बात की जाए तो दिन सामान्य रहेगा.
शुभ अंक: 7 और 2
शुभ रंग: हल्का नीला और सफेद
शुभ समय: सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक
इस मूलांक के लोगों के लिए दिन मिश्रित रहने वाला है, कार्यक्षेत्र में आपके मेहनत और लगन से ही आपको परिणाम मिलेंगे. अधूरे काम को जल्दी पूरा कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा. किसी वरिष्ठ की सलाह मिले तो उसको विनम्रता और धैर्यपूर्वक सुनें और उसपर अमल करें.
कारोबार की बात करे तो व्यापार में धीरे-धीरे लाभ मिलेगा. पुराने निवेश से लाभ मिलने की अच्छे संकेत बन रहे हैं. किसी बड़े आर्थिक निर्णय को बहुत ही सोच समझ कर लें.
रिश्ते की बात करें तो परिवार के लोग से आज आपको अच्छा सहयोग मिलेगा. जीवन साथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय जैसे किसी बड़े लेन देन या किसी खरीददारी पर चर्चा होगी. रिश्तों में विश्वास बनाए रखना आपके लिए अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य के लिए आज से देखा जाए तो शरीर में भारीपन या थकान महसूस हो सकती है. नियमित व्यायाम या योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और खानपान में सुधार करने की आवश्यकता है.
शुभ अंक: 8 और 4
शुभ रंग: गहरा नीला और स्लेटी
शुभ समय: शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक
उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
इस मूलांक के लोगों को कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास और साहस के बल पर अच्छा परिणाम मिलेगा. नई जिम्मेदारी को संभालने का मौका मिल सकता है. अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, यह आपके लिए अच्छा साबित होगा. व्यवसाय की बात करें तो आज के दिन कई लोगों को नया ऑर्डर मिलने के संकेत हैं. रिश्तों की बात करें तो परिवार में उत्साह खुशी का माहौल बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी. किसी पुराने मतभेद को दूर करने का मौका मिल सकता है. स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. बस थोड़ी मानसिक परेशानी हो सकती है.
शुभ अंक: 9 और 1
शुभ रंग: लाल और केसरिया
शुभ समय: दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल की दीपक जलायें.
हनुमान चालीसा का पाठ करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री अंक ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)