03 June 2026 Ank Jyotish: पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें मूलांक 1 के लोग! जानें पैसों को लेकर किन्हें रहना होगा सतर्क

Aaj Ka Ank Jyotish 3 June 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक का बहुत महत्व है. किसी व्यक्ति की जन्मतिथि को जोड़ने के बाद जो एक अंक प्राप्त होता है वहीं उस व्यक्ति का मूलांक होता है. उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का जन्म 16 तारीख को हुआ है तो 1+6=7, इस तरह उसका मूलांक 7 होगा. आज का दिन 1, 3, 6 और 9 मूलांक वालों के लिए थोड़ा राहत भरा रह सकता है. पिछले कुछ दिनों से जो काम अटके हुए थे, उनमें हलचल शुरू हो सकती है. काम के मामले में अच्छे मौके मिल सकते हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत नोटिस हो सकती है या कोई ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जिससे मन खुश हो जाए. पैसों को लेकर भी स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर लग सकती है. कुछ लोगों को अपने काम का अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है. आइए जानें 1 से 9 तक सभी मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

मूलांक 1 (बर्थडेट 1, 10, 19 और 28)

आज आपका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत हो सकता है. कई लोग अपने फैसलों को लेकर क्लियर रहेंगे. काम को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे. ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है साथ ही प्रमोशन मिलने का पूरा योग है. इस मूलांक के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से भी काफी मदद मिलेगी साथ ही पैसों के मामले में भी दिन ठीक रहेगा लेकिन जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. कारोबार में मुनाफा होने के भी संकेत हैं. कारोबार को लेकर यदि आप कोई नयी योजना बना रहे हैं तो आज का दिन उसके लिए शुभ है. रिश्तों में अहंकार से बचना जरूरी रहेगा. पार्टनर की बातों को नजरअंदाज न करें. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन धूप और गर्मी से थोड़ा बचकर रहें.

लकी रंग: गोल्डन और लाल

लकी नंबर: 1 और 3

शुभ समय: सुबह 8 बजे से 10 बजे तक

उपाय

केले के पौधे में जल अर्पित करें.

चना दाल और गुड़ का दान करें.

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मूलांक 2 (बर्थडेट - 2,11,20, 29)

आज आपका मन थोड़ा भावुक रह सकता है. छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोचने से बचना बेहतर रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन अच्छा महसूस होगा. कामकाज में टीम के साथ काम करने से फायदा मिलेगा. ऑफिस में किसी सहकर्मी की मदद आपके काम आ सकती है. पैसों के मामले में खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा. रिश्तों में अपनापन बना रहेगा और पार्टनर से बातचीत पहले से बेहतर हो सकती है. पार्टनर को शॉपिंग करवाने के योग बन रहे हैं इससे आपके संबंध में और नजदीकियां आएंगी. सेहत में कमजोरी या नींद पूरी न होने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है. अपने खान पान और जीवनशैली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ज्यादा मीठा खाने से परहेज करें.

लकी रंग: सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 2 और 7

शुभ समय: दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक

उपाय

शिवालय जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

शिव जी को लाल चन्दन अर्पित करें.

मूलांक 3 (बर्थडेट - 3, 12, 21, 30)

इस मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है. मन में नए विचार आएंगे और उस विचार पर कार्य करना आपके लिए शुभ फलदायक होगा. यदि आज आप अपने बड़े भाई या बहन से सलाह-मशवरा करके कार्य करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी. काम करने का उत्साह बना रहेगा. पढ़ाई, आईटी क्षेत्र, मार्केटिंग, सेल्स और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा मिलने के संकेत हैं. आज आपकी बातों का असर लोगों पर जल्दी पड़ सकता है. किसी नए संपर्क से भी फायदा हो सकता है. पैसों की स्थिति पहले से बेहतर होगी. रिश्तों की बात करें तो लव लाइफ में थोड़ा संभल कर चलें, जितना हो सके आज के दिन अपने पार्टनर से बात करने से बचें क्योंकि आज गुस्से में हुई किसी बात से आपका रिश्ता बिगड़ सकता है. शादीशुदा लोगों को पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन ज्यादा ऑयली खाना खाने से बचें. स्वस्थ्य रहने के लिए थोड़ा व्यायाम और योग करें.

लकी रंग: गुलाबी और बैंगनी

लकी नंबर: 3 और 1

शुभ समय: दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक

उपाय

सूर्य देव को ताम्बे के लोटे में जल और थोड़ा रोली डालकर अर्घ दें.

भगवान विष्णु को केसर चन्दन इत्र चढ़ाएं.

मूलांक 4 (बर्थडेट - 4, 13, 22)

आज आपका ध्यान परिवार और रिश्तों पर ज्यादा रह सकता है. घर का माहौल अच्छा बना रहेगा और किसी करीबी व्यक्ति से बातचीत करके मन को सुकून मिलेगा. कामकाज में के लिए भी दिन अच्छा माना जा सकता है, खासकर क्रिएटिव लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है. लेखनी, ड्राइंग , फोटोग्राफी, फैशन, ब्यूटी, डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शुभ माना जा रहा है. यदि आज के दिन आप इन सभी क्षेत्रों में से किसी में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन शुभ है. पैसों की स्थिति ठीक रहेगी लेकिन गैरजरूरी खर्च करने से बचें. कारोबार भी सामान्य दिन की तुलना में आज बेहतर रहेगा. रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहेगा. शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन अच्छा रह सकता है. सेहत में स्किन एलर्जी, खांसी-जुखाम से जुड़ी परेशानी महसूस हो सकती है.

लकी रंग: सुनहरा और आसमानी नीला

लकी नंबर: 2 और 4

शुभ समय: सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक

उपाय

काली गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं.

मूलांक 5 (बर्थडेट - 5, 15, 23)

इस मूलांक के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है आज आप पॉजिटिव महसूस करेंगे. कहीं घूमने जाने के भी योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज पूरे दिन अपने काम को लेकर आप अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे. कारोबार की बात करें तो नए मौके मिलने की संभावना रहेगी. आपके साथ जुड़े लोगों की आपसे तालमेल अच्छी होगी. पैसों को लेकर स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है. रिलेशनशिप या लव लाइफ की बात करें तो आज पार्टनर के साथ समय बिताने से आपको तरक्की मिलने की उम्मीद है. शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा. सेहत की बात करें तो पैरों में दर्द, पैरों में ऐंठन जैसी परेशानी हो सकती है.

लकी रंग: सफ़ेद

लकी नंबर: 5 और 9

शुभ समय: दोपहर 12 बजे से दोपहर 1: 45 बजे तक

उपाय

हनुमान जी को चोला चढ़ाएं.

मूलांक 6 (बर्थडेट - 6, 15, 24)

आज का दिन थोड़ा व्यस्त रह सकता है. काम का दबाव ज्यादा महसूस हो सकता है लेकिन मेहनत का फायदा भी धीरे-धीरे मिलता दिखाई देगा. ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. पैसों को लेकर थोड़ा संभलकर चलना बेहतर रहेगा क्योंकि अचानक खर्च सामने आ सकता है. रिश्तों में गुस्से पर कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा. छोटी बात को ज्यादा बढ़ाने से बचें. सेहत में थकान या कमर दर्द परेशान कर सकता है.

लकी रंग: गुलाबी और क्रीम

लकी नंबर: 2 और 6

शुभ समय: शाम 7 बजे से रात 8: 45 बजे तक

उपाय

माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें.

माता लक्ष्मी के पास चांदी का सिक्का या चांदी न रहे तो कोई सामान्य पैसा चढ़ाएं.

मूलांक 7 (बर्थडेट - 7, 16, 25)

लंबे समय से उधेड़बुन में पड़े रहने के बाद आज आपके मन को थोड़ी शांति मिलेगी और आज इस मूलांक वाले लोगों में कई लोग अकेले समय बिताना पसंद कर सकते हैं. कामकाज में किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें. पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्च बढ़ने के योग भी प्रबल हैं फिजूल खर्च से बचना बेहतर रहेगा. रिश्तों में गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बात करना जरूरी रहेगा. सेहत में तनाव या नींद की कमी परेशान कर सकती है.

लकी रंग: आसमानी नीला और सफेद

लकी नंबर: 7 और 5

शुभ समय: शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक

उपाय

शिवालय जाकर 108 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.

शिव जी पर कालभूत अर्पित करें.

मूलांक 8 (बर्थडेट - 8, 17, 26)

इस मूलांक के लोग आज ऊर्जावान और कॉन्फिडेंट महसूस कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में भी सफलता मिलेगी और ऑफिस में आपके सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे. पैसों की स्थिति पहले से बेहतर होगी. कारोबार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा क्योंकि व्यापार में स्थिति सामान्य बनी रहने की उम्मीद है. काम का दबाव रहेगा लेकिन कोई बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं. रिलेशनशिप या लव लाइफ की बात करें तो आज आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. आज कुछ समय अपने पार्टनर के लिए जरूर निकालें, उन्हें कहीं घुमाने, शॉपिंग के लिए या डिनर पर ले जाएं जिससे आपका दिन भी अच्छा होगा और आपके धन लाभ के योग भी बनेंगे. इस मूलांक के लोगों की सेहत आज सामान्य रहेगी बस गर्मी से बचने का प्रयास करें.

लकी रंग: नेवी ब्लू और पीला

लकी नंबर: 6 और 8

शुभ समय: दोपहर 3 बजे से शाम 6 :30 बजे तक

उपाय

दुर्गा मां को लाल चुनरी और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं.

दुर्गा मां को लाल पुष्प अर्पित करें.

मूलांक 9 (बर्थडेट - 9, 18, 27)

इस मूलांक वाले लोगों के लिए आज का दिन कोई खास नहीं होगा. हर काम में आज आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की जरुरत है कुछ जरूरी काम को करने की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें. कई चीजें आज आपकी उम्मीद से कम होंगी इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है. नौकरी और कारोबार में स्थिति सामान्य रहेगी. पैसों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है लेकिन धीरे-धीरे सुधार भी होगा. रिश्तों की बात करें तो बातचीत से रिश्ता बेहतर हो सकता है. शादीशुदा वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा. सेहत में सिर दर्द या मानसिक तनाव आज आपको परेशान कर सकता है.

लकी रंग: हरा

लकी नंबर: 3 और 9

शुभ समय: सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक

उपाय

विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

विष्णु भगवान् को केसर चंदन का तिलक लगाएं.

सामूहिक मूलांक के संकेत

कुल मिलाकर 3 जून 2026 का दिन काम, आत्मविश्वास और नई सोच से जुड़ा हुआ माना जा सकता है. सुबह के समय मन में कई बातें चल सकती हैं लेकिन दिन आगे बढ़ने के साथ स्थिति बेहतर होती दिखाई देगी. आज कई लोग अपने करियर, पैसों और भविष्य को लेकर ज्यादा गंभीर दिखाई दे सकते हैं. रुके हुए कामों में धीरे-धीरे गति आने के संकेत हैं. रिश्तों में आज शब्दों का ध्यान रखना जरूरी रहेगा. छोटी बात पर गुस्सा करने से बचें. अगर शांति से बात की जाए तो रिश्ते पहले से बेहतर महसूस हो सकते हैं. सेहत की बात करें तो गर्मी, थकान, सिर भारी लगना और पेट से जुड़ी दिक्कत कुछ लोगों को परेशान कर सकती है. दिनभर पानी पिएं और जरूरत से ज्यादा तनाव लेने से बचें.

आज के शुभ रंग: हल्का पीला, लाल और सफेद

आज के शुभ अंक: 1, 3 और 6

शुभ समय: सुबह 7 बजे से 9 बजे तक और रात 8 बजे के बाद

सामूहिक उपाय

आज सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना शुभ रहेगा.

घर में हल्की चंदन या कपूर की खुशबू जलाना अच्छा रहेगा.

किसी जरूरतमंद को मीठी चीज़ या चावल का दान करना भी शुभ माना जाएगा.

गाय को रोटी खिलाना दिन की नकारात्मकता कम करने में सहायक रहेगा.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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