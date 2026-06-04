04 June 2026 Ank Jyotish: आज खर्चों पर कंट्रोल रखें मूलांक 2 के लोग, मूलांक 6 वाले पुरानी बातों पर मिट्टी डालें!

Aaj Ka Ank Jyotish 4 June 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक के अनुसार पूरे दिन का आंकलन किया जाता है. किसी व्यक्ति की जन्मतिथि को जोड़ने के बाद जो अंक बचता है वों उसका मूलांक होता है. उदाहरण के लिए किसी जन्म तारीख 10 है तो 1+0=1, इस तरह उसका मूलांक 1 होगा. आज 4 जून 2026 है और तारीख का कुल योग 4+6+2+0+2+6 = 20, 2+0 = 2 है. आज 4 जून 2026 है और तारीख का कुल योग 2 बनता है जो अंक ज्योतिष में चंद्रमा का अंक माना जाता है. 4 जून 2026 का दिन थोड़ा अलग तरह की ऊर्जा लेकर आया है. आज कई लोगों का मन काम के साथ-साथ रिश्तों और अपनी निजी जिंदगी की तरफ ज्यादा जा सकता है. छोटी-छोटी बातें भी दिल को जल्दी छू सकती है. आज मूलांक 2, 4, 6 और 8 वालों का दिन पहले से थोड़ा बेहतर रह सकता है. मन में जो दबाव या उलझन चल रही थी, वो भी थोड़ी कम हो सकती है. आइए जानें 1 से 9 तक सभी मूलांक के जातकों के लिए 4 जून 2026 का दिन कैसा रहने वाला है.

मूलांक 1 (बर्थडेट - 1, 10, 19, 28)

आज आप अपने काम को लेकर काफी जिम्मेदार दिखाई देंगे. कई लोग आपसे सलाह लेने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आपकी बातों में आज गंभीरता और आत्मविश्वास दोनों दिखाई देंगे. हालांकि दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है और मन में किसी पुराने काम को लेकर दबाव भी महसूस हो सकता है. ऑफिस में किसी वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. अगर आप बिज़नेस करते हैं तो पुराने क्लाइंट या पुराने संपर्क फिर से लाभ देने वाले साबित हो सकते हैं. आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. खर्च बढ़ सकते हैं लेकिन जरूरत के हिसाब से ही होंगे. आज किसी भी तरह की जल्दबाजी वाले निवेश से बचना बेहतर रहेगा. रिश्तों में आपका व्यवहार काफी महत्वपूर्ण रहेगा. अगर आप अपनी बात को शांत तरीके से रखेंगे तो गलतफहमियां कम होंगी. जीवनसाथी या पार्टनर आज आपसे भावनात्मक सपोर्ट की उम्मीद कर सकता है. स्वास्थ्य की बात करें तो सिर में भारीपन, आंखों की थकान या शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है. दिनभर पानी पीते रहें और नींद पूरी लें.

लकी रंग: कॉपर और हल्का क्रीम.

लकी नंबर: 2 और 7

शुभ समय: सुबह 10:15 से दोपहर 12 बजे तक.

उपाय: सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं.

घर में चंदन की सुगंध जलाएं.

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मूलांक 2 (बर्थडेट - 2, 11, 20, 29)

इस मूलांक के लोगों पर आज चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा. आपका मन छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा सोच सकता है. कुछ लोग पुराने रिश्तों या पुरानी यादों में खोए रह सकते हैं. हालांकि परिवार और करीबी लोगों का सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखेगा. कामकाज में आज धैर्य से काम लेने की जरूरत रहेगी. जो लोग टीम में काम करते हैं उन्हें सहकर्मियों से मदद मिल सकती है. ऑफिस में धीरे-धीरे माहौल आपके पक्ष में होता दिखाई देगा. अगर आप नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो आज योजना बनाने के लिए अच्छा समय माना जा सकता है. पैसों की स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी लेकिन खर्चों पर कंट्रोल रखना जरूरी रहेगा. रिश्तों में आज अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव दोनों महसूस होगा. पार्टनर के साथ दिल की बातें शेयर करने से मन हल्का महसूस हो सकता है. सेहत के मामले में कमजोरी, आलस या शरीर में पानी की कमी महसूस हो सकती है. मीठी चीजों का ज्यादा सेवन करने से बचें.

लकी रंग: मोती सफेद और हल्का आसमानी

लकी नंबर: 6 और 2

शुभ समय: शाम 5:20 से 7 बजे तक

उपाय: रात को चंद्रमा को दूध मिला जल अर्पित करें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें.

मूलांक 3 (बर्थडेट - 3, 12, 21, 30)

आज आपके अंदर नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा बनी रहेगी. जो लोग पढ़ाई, मीडिया, सोशल मीडिया, टीचिंग या क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए दिन अच्छा माना जा सकता है. किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है. काम के मामले में आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. अगर कोई काम पिछले कई दिनों से रुका हुआ था तो उसमें आज हलचल दिखाई दे सकती है. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी लेकिन अनावश्यक खर्च से बचना बेहतर रहेगा. रिश्तों में आज बातचीत का असर ज्यादा रहेगा. आपकी कही हुई छोटी बात भी सामने वाले को गहराई से प्रभावित कर सकती है. इसलिए शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. सेहत में पेट, गैस या एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है. बाहर का खाना कम खाएं.

लकी रंग: हल्का पीला और मिट्टी रंग

लकी नंबर: 3 और 5

शुभ समय: दोपहर 1 बजे से 2:20 बजे तक

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और गरीब बच्चों को फल बांटें.

मूलांक 4 (बर्थडेट - 4, 13, 22)

आज का दिन थोड़ा जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है. सुबह से ही काम का दबाव महसूस हो सकता है और कई लोगों को एक साथ कई काम संभालने पड़ सकते हैं. हालांकि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी. धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी. नौकरी करने वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. बिज़नेस में पुराने मामलों को सुलझाने की जरूरत महसूस होगी. आज पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहना जरूरी रहेगा. किसी को उधार देने या जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला लेने से बचें. रिश्तों में गुस्सा और जिद नुकसान कर सकती है. अगर आप सामने वाले की बात ध्यान से सुनेंगे तो विवाद टल सकता है. पार्टनर को आपके समय और समझ दोनों की जरूरत महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य में कमर दर्द, थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. काम के बीच थोड़ा आराम जरूर करें.

लकी रंग: स्लेटी और नेवी ब्लू

लकी नंबर: 4 और 1

शुभ समय: सुबह 8 बजे से 9:40 बजे तक

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को काला तिल दान करें.

मूलांक 5 (बर्थडेट - 5, 14, 23)

आज का दिन आपके लिए काफी भागदौड़ वाला रह सकता है. सुबह से ही मन एक जगह टिकने के बजाय कई चीजों में लगा रह सकता है. कभी काम की चिंता रहेगी तो कभी अचानक किसी नए प्लान या बातचीत में दिलचस्पी बढ़ सकती है. आज लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातचीत का तरीका कई जगह काम भी आ सकता है. नौकरी करने वालों को आज अचानक कोई नया काम या जिम्मेदारी मिल सकती है. बिज़नेस वालों के लिए भी दिन ठीक दिख रहा है. किसी पुराने ग्राहक या जान-पहचान से फायदा मिल सकता है. रिश्तों में आज आपका हल्का मजाकिया और खुला स्वभाव सामने वाले को अच्छा लग सकता है. पार्टनर के साथ बातचीत अच्छी रहेगी, लेकिन किसी बात को हल्के में बोलना गलतफहमी भी बढ़ा सकता है. परिवार के साथ समय बिताने से मन अच्छा रहेगा. सेहत की बात करें तो पेट, गैस या शरीर में बेचैनी जैसी छोटी परेशानियां महसूस हो सकती हैं. बाहर का खाना कम खाएं और पानी ज्यादा पिएं.

लकी रंग: हल्का हरा और फिरोजी

लकी नंबर: 5 और 1

शुभ समय: दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक

उपाय: गणेश जी के सामने हरी इलायची रखें

गणेश जी के गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें.



मूलांक 6 (बर्थडेट - 6, 15, 24)

आज आपका मन काम से ज्यादा अपने लोगों और घर के माहौल की तरफ जा सकता है. कई दिनों से जो मानसिक थकान महसूस हो रही थी, उसमें आज थोड़ी राहत मिल सकती है. किसी अपने से अच्छी बातचीत या साथ में समय बिताने से मन हल्का रहेगा. कामकाज की बात करें तो आज जल्दबाज़ी से ज्यादा समझदारी काम आएगी. नौकरी करने वालों को ऑफिस में माहौल पहले से थोड़ा बेहतर महसूस हो सकता है. जिन लोगों का काम ब्यूटी, फैशन, सोशल मीडिया, डिजाइन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा है उन्हें आज अपने काम की तारीफ सुनने को मिल सकती है. पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन आज मन अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने का हो सकता है. कोशिश करें जरूरत और शौक के बीच संतुलन बना रहे. अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसमें धीरे-धीरे हलचल दिख सकती है. रिश्तों में आज अपनापन ज्यादा महसूस होगा. पार्टनर के साथ समय बिताने या दिल की बातें करने का मौका मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन ठीक रहेगा, बस पुरानी बातों को बार-बार उठाने से बचें. सेहत में गले, स्किन या शरीर में सुस्ती जैसी परेशानी महसूस हो सकती है. मीठा और तला हुआ खाना थोड़ा कम लें तो बेहतर रहेगा.

लकी रंग: क्रीम और हल्का गुलाबी

लकी नंबर: 6 और 2

शुभ समय: शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक

उपाय: शाम को घर में कपूर जलाएं.

माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें.

माता लक्ष्मी पर गुलाब इत्र अर्पित करें.

मूलांक 7 (बर्थडेट - 7, 16, 25)

आज आपका मन थोड़ा शांत और अपने आप में रहने वाला रह सकता है. भीड़ या ज्यादा शोर-शराबे से दूरी बनाकर रखने का मन करेगा. कई बातें अंदर ही अंदर चलती रहेंगी और आप हर चीज़ को गहराई से सोचने की कोशिश कर सकते हैं. कुछ लोगों को आज पुराने समय या किसी पुराने रिश्ते की याद भी आ सकती है. कामकाज में आज जल्दबाज़ी करने से बचना बेहतर रहेगा. अगर आप किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रहे हैं तो उसे थोड़ा समय देना सही रहेगा. नौकरी करने वालों को आज अपना काम चुपचाप और ध्यान से करना ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि छोटी गलती भी लोगों की नजर में आ सकती है. बिज़नेस वालों को किसी नई डील या बातचीत में जल्द भरोसा करने से बचना चाहिए.

पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी. जरूरी काम चलते रहेंगे लेकिन अचानक कोई छोटा खर्च सामने आ सकता है. आज मन थोड़ा उलझा हुआ रहने की वजह से फालतू चीजों पर ध्यान ज्यादा जा सकता है, इसलिए खुद को शांत रखना जरूरी रहेगा. रिश्तों में आज आपको खुलकर बात करने की जरूरत पड़ेगी. कई बार सामने वाला आपकी चुप्पी को गलत समझ सकता है. अगर मन की बात अंदर ही दबाकर रखेंगे तो दूरी महसूस हो सकती है. परिवार के किसी बड़े व्यक्ति से सलाह या बातचीत मन को राहत दे सकती है. सेहत की बात करें तो नींद पूरी न होना, सिर भारी लग सकता है या थकान महसूस हो सकती है. देर रात तक जागने से बचें और थोड़ी देर अकेले बैठकर मन शांत करने की कोशिश करें.

लकी रंग: हल्का आसमानी और धानी

लकी नंबर: 7 और 3

शुभ समय: शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे तक

उपाय: रात को शिव जी के सामने दीपक जलाकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.

मूलांक 8 (बर्थडेट - 8, 17, 26)

आज का दिन थोड़ा धीमी रफ्तार से चल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ होगा नहीं. कई काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे और आपको हर चीज में धैर्य रखने की जरूरत महसूस हो सकती है. सुबह के समय मन पर जिम्मेदारियों का दबाव ज्यादा लग सकता है, खासकर उन लोगों को जो लंबे समय से किसी काम या पैसों को लेकर तनाव में चल रहे हैं. नौकरी करने वालों को आज काम ज्यादा मिल सकता है या किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का दबाव रह सकता है. बिजनेस वालों के लिए भी दिन ठीक है, लेकिन आज किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं रहेगा. पैसों की बात करें तो खर्च और जिम्मेदारियां दोनों साथ-साथ चलती दिखेंगी. अगर कोई पैसा अटका हुआ है तो उससे जुड़ी बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन तुरंत बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद रखना ठीक नहीं होगा. धीरे-धीरे सुधार के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं. रिश्तों में आज थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी. कई बार आप अपनी परेशानी अंदर ही अंदर रखते रहेंगे, जिससे सामने वाला आपको गलत समझ सकता है. अगर मन की बात शांति से कही जाए तो रिश्तों में दूरी कम हो सकती है. सेहत की बात करें तो कमर, घुटनों या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. ज्यादा देर तक लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम करना जरूरी रहेगा.

लकी रंग: गहरा नीला और स्लेटी

लकी नंबर: 8 और 4

शुभ समय: शाम 6:15 बजे से रात 8 बजे तक

उपाय: शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

शनिदेव को मिटटी का इत्र अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद को काली उड़द दाल दान करें.

मूलांक 9 (बर्थडेट - 9, 18, 27)

आज आपके अंदर पहले से ज्यादा ऊर्जा और जल्दी काम खत्म करने की भावना दिखाई दे सकती है. सुबह से ही मन में कई बातें एक साथ चलती रहेंगी. और आप चाहेंगे कि जो काम रुके हुए हैं, उन्हें जल्दी पूरा कर लिया जाए. हालांकि कई बार यही जल्दबाजी छोटी गलतियां भी करवा सकती है, इसलिए थोड़ा संभलकर चलना बेहतर रहेगा. कामकाज की बात करें तो आज ऑफिस या बिजनेस में आपकी एक्टिवनेस लोगों की नजर में आएगी. नौकरी करने वालों को किसी नए काम की जिम्मेदारी मिल सकती है या कोई ऐसा काम सामने आ सकता है जिसमें आपकी राय को महत्व दिया जाए. बिजनेस वालों के लिए भी दिन ठीक दिख रहा है. किसी पुराने संपर्क से फायदा या नई बातचीत शुरू होने के संकेत मिल सकते हैं. पैसों की स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है. अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है. हालांकि गुस्से या जोश में आकर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेना सही नहीं रहेगा. रिश्तों में आज आपका स्वभाव थोड़ा तेज़ महसूस हो सकता है. छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें वरना बेवजह तनाव बढ़ सकता है. पार्टनर या परिवार के साथ थोड़ा समय बिताने से मन शांत रहेगा और रिश्तों में भी मिठास बनी रहेगी. सेहत की बात करें तो शरीर में गर्मी, सिर भारी लगना या ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी कुछ लोगों को महसूस हो सकती है. दिनभर पानी ज्यादा पिएं और जरूरत से ज्यादा तनाव लेने से बचें.

लकी रंग: लाल और कॉफी ब्राउन

लकी नंबर: 9 और 5

शुभ समय: दोपहर 2:15 बजे से शाम 4 बजे तक

उपाय: हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएं.

शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें.

सामूहिक मूलांक के संकेत

आज का दिन थोड़ा मन और सोच के बीच संतुलन बनाने वाला रह सकता है. कई लोग सुबह से ही अपने काम, घर और पैसों को लेकर ज्यादा सोच में रह सकते हैं. कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन धीरे-धीरे चीजें संभलती हुई भी नजर आएंगी. जो लोग पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर परेशान थे या मन में दबाव महसूस कर रहे थे, उन्हें आज थोड़ी राहत मिल सकती है. परिवार या किसी करीबी इंसान से बात करके मन हल्का होगा. आज रिश्तों में नरमी रखना जरूरी रहेगा क्योंकि छोटी बात भी जल्दी दिल पर लग सकती है. कामकाज में दिन सामान्य रहेगा. जल्दबाजी या बिना सोचे फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा. धीरे-धीरे और शांत दिमाग से किया गया काम ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है. सेहत की बात करें तो कुछ लोगों को थकान, गर्मी से परेशानी, सिर भारी लगना या पेट से जुड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है. दिनभर पानी पीते रहें और ज्यादा तनाव लेने से बचें.

आज के शुभ रंग: क्रीम, हल्का गुलाबी और आसमानी

आज के शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ समय: सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 6 बजे के बाद

सामूहिक उपाय

सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में चंदन की सुगंध जलाएं और घी का दीपक भी जलाएं।

शाम को भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ देर शांत मन से नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.

अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को ठंडा पानी, चावल या मीठी चीज दान करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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