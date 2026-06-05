5 June 2026 Ank Jyotish: आज दिखावे में फिजूलखर्च कर सकते हैं मूलांक 1 वाले, गुस्सा करने से बचें मूलांक 4 के लोग!

Aaj Ka Ank Jyotish 5 June 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक के अनुसार हम दिन के हाल का आंकलन किया जाता है. किसी व्यक्ति की जन्मतिथि को जोड़ने के बाद जो केवल एक अंक बचता है वो मूलांक कहा जाता है. जन्म तारीख 20 है तो 2+0=2, इस तरह उसका मूलांक 2 होगा. वहीं, अंक ज्योतिष के अनुसार आज के दिन का योग 5+6+2+0+2+6 = 21, 2+1 = 3 है. अंक ज्योतिष में 3 को गुरु का अंक माना जाता है. ऐसे में आज का दिन लोगों की सोच, बोलचाल और फैसलों पर ज्यादा असर डाल सकता है. कुछ लोगों का मन बार-बार पुराने अधूरे कामों की तरफ जा सकता है तो कुछ लोग अचानक कोई नया फैसला लेने का मन बना सकते हैं. पुराने जान-पहचान वाले लोगों से अचानक बात हो सकती है. किसी से मिली छोटी सलाह भी आगे चलकर काम आ सकती है. आज मूलांक 1, 3, 5 और 9 वालों के लिए नए मौके या अच्छी खबर के संकेत बन रहे हैं. आइए जानें 1 से 9 तक सभी मूलांक के जातकों के लिए 5 जून 2026 का दिन कैसा रहने वाला है.

मूलांक 1 (बर्थडेट - 1, 10, 19, 28)

आज आप अपने काम को लेकर काफी एक्टिव मूड में रह सकते हैं. सुबह से ही मन में कुछ नया करने या पुराने काम को अलग तरीके से पूरा करने का विचार मन में चल सकता है. नौकरी करने वालों को आज किसी मीटिंग या बातचीत में अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है. आपके सुझाव लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. बिज़नेस से जुड़े लोगों को किसी पुराने संपर्क से अचानक फायदा मिलने के संकेत हैं. पैसों की स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है लेकिन आज दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने के चक्कर में खर्च बढ़ सकता है. परिवार में किसी छोटे सदस्य की चिंता या पढ़ाई से जुड़ी बात मन में चल सकती है. रिश्तों में आज आपकी साफ बात सामने वाले को अच्छी भी लग सकती है और कुछ जगह चुभ भी सकती है, इसलिए शब्दों पर ध्यान रखें. सेहत की बात करें तो आंखों में जलन या थकावट महसूस हो सकती है. धूप में ज्यादा देर रहने से बचें.

लकी रंग: सुनहरा पीला और हल्का मरून

लकी नंबर: 1 और 6

शुभ समय: सुबह 9:05 से 10:40 तक

उपाय: घर के मंदिर में केसर का तिलक लगाएं और गुड़ का दान करें.

मूलांक 2 (बर्थडेट - 2, 11, 20, 29)

आज आपका मन लोगों की बातों और माहौल से जल्दी प्रभावित हो सकता है. छोटी-छोटी बातें भी दिल में चलती रहेंगी. हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में स्थिति पहले से हल्की महसूस होगी. परिवार के किसी सदस्य से भावनात्मक सपोर्ट मिल सकता है. कामकाज में आज आपको दूसरों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. अकेले फैसले लेने के बजाय सलाह लेकर काम करना बेहतर रहेगा. ऑफिस में कोई पुराना काम फिर से सामने आ सकता है जिसे पूरा करने में थोड़ा समय लग सकता है. बिजनेस वालों को आज ग्राहकों की पसंद और व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत होगी. पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रहेगी लेकिन फिजूलखर्च से बचना जरूरी रहेगा. रिश्तों में आज चुप रहने के बजाय खुलकर बात करना बेहतर रहेगा. मन में बात दबाकर रखने से दूरी महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य में आलस, नींद ज्यादा आना या पानी की कमी जैसी परेशानी हो सकती है.

लकी रंग: सिल्वर ग्रे और हल्का लैवेंडर

लकी नंबर: 2 और 8

शुभ समय: शाम 6:10 से 7:25 तक

उपाय: चांदी के बर्तन में पानी भरकर चंद्रमा को अर्पित करें.

चांदी का बर्तन न हो तो स्टील के बर्तन से भी जल अर्पित कर सकते हैं

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मूलांक 3 (बर्थडेट - 3, 12, 21, 30)

आज आपका मन एक जगह टिकने के बजाय कई चीजों में लगा रह सकता है. सुबह से ही दिमाग में नए प्लान या काम को लेकर सोच चलती रहेगी. कई लोग आज आपसे सलाह लेने या आपकी राय जानने की कोशिश कर सकते हैं क्योंकि आपकी बातों का असर लोगों पर जल्दी पड़ेगा. जो लोग पढ़ाई, कंटेंट, सोशल मीडिया, टीचिंग या किसी क्रिएटिव काम से जुड़े हैं, उनका दिन बाकी दिनों से थोड़ा बेहतर रह सकता है. ऑफिस में आपका काम नोटिस हो सकता है. कोई रुका हुआ काम धीरे-धीरे आगे बढ़ता दिखेगा. अगर पिछले कुछ समय से मन में ये चल रहा था कि मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आज थोड़ी राहत महसूस हो सकती है. पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन आज बिना जरूरत के खर्च करने का मन भी हो सकता है. घर का माहौल सामान्य रहेगा. दोस्तों या किसी करीबी इंसान से बात करके मन हल्का महसूस होगा. रिश्तों में आज आपकी बातों का असर ज्यादा रहेगा इसलिए मजाक में भी ऐसी बात बोलने से बचें जो सामने वाले को बुरी लग जाए. सेहत की बात करें तो पेट भारी लगना, गला खराब होना या शरीर में आलस महसूस हो सकता है. बाहर का खाना थोड़ा कम लें.

लकी रंग: हल्का भूरा और केसरिया

लकी नंबर: 3 और 6

शुभ समय: दोपहर 11:40 से 1 बजे तक

उपाय: भगवान विष्णु को साबुत हल्दी अर्पित करें.

भगवन विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं.

मूलांक 4 (बर्थडेट - 4, 13, 22)

आज का दिन थोड़ा भागदौड़ वाला रह सकता है. सुबह से ही एक साथ कई काम सामने आ सकते हैं, जिससे मन में दबाव महसूस होगा. कई बार ऐसा भी लग सकता है कि जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं और आराम करने का समय ही नहीं मिल पा रहा. हालांकि धीरे-धीरे काम संभलते भी दिखाई देंगे. नौकरी करने वालों को आज ऑफिस में किसी नए काम या अचानक मिली जिम्मेदारी पर ज्यादा ध्यान देना पड़ सकता है. कुछ लोगों को अपने काम करने का तरीका बदलना भी पड़ सकता है. बिजनेस करने वालों के लिए दिन ठीक है, लेकिन आज किसी भी बात पर जल्द भरोसा करना सही नहीं रहेगा. पैसों को लेकर दिन सामान्य रहेगा. जरूरी खर्च निकल जाएंगे लेकिन आज किसी को पैसा उधार देने या बिना सोचे कोई खरीदारी करने से बचना बेहतर रहेगा. मन थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है, खासकर जब चीजें मन के हिसाब से न चलें. घर में किसी छोटी बात को लेकर बहस होने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए ज्यादा गुस्सा करने से बचें. अगर शांत रहकर बात करेंगे तो स्थिति जल्दी संभल जाएगी. सेहत में शरीर भारी लगना, कंधों में दर्द या नींद पूरी न होने की वजह से थकान महसूस हो सकती है.

लकी रंग: ऑलिव ग्रीन और धूसर

लकी नंबर: 4 और 1

शुभ समय: सुबह 8:10 से 9:25 तक

उपाय: शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

मूलांक 5 (बर्थडेट - 5, 14, 23)

आज का दिन आपके लिए काफी हलचल और नई बातचीत लेकर आ सकता है. अचानक किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है या कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिसकी उम्मीद कम थी. कामकाज में आपकी स्मार्टनेस और बातचीत करने का तरीका आज काफी काम आएगा. मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया या ऑनलाइन काम करने वालों के लिए दिन बेहतर रह सकता है. पैसों को लेकर आज कुछ नई योजना मन में आ सकती है. हालांकि बिना पूरी जानकारी के किसी काम में पैसा लगाना सही नहीं रहेगा. परिवार में माहौल अच्छा रहेगा लेकिन आज आपका मन एक जगह टिकने में थोड़ा मुश्किल महसूस कर सकता है. रिश्तों में फ्लर्ट या मजाक जरूरत से ज्यादा करने से बचें क्योंकि सामने वाला बात को गलत समझ सकता है. सेहत में गर्दन दर्द, गैस या बेचैनी महसूस हो सकती है.

लकी रंग: पिस्ता हरा और हल्का बैंगनी

लकी नंबर: 5 और 2

शुभ समय: दोपहर 3 बजे से 4:10 तक

उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और मिश्री का भोग लगाएं.

मूलांक 6 (बर्थडेट - 6, 15, 24)

आज आपका मन काम से ज्यादा अपने घर और करीबी लोगों में लगा रह सकता है. कई लोग आज घर की छोटी-छोटी चीजों को ठीक करने या परिवार के साथ थोड़ा अच्छा समय बिताने का मन बना सकते हैं. सुबह से ही मन थोड़ा आराम चाहता हुआ महसूस होगा, इसलिए काम में बार-बार ध्यान भटक सकता है. ऑफिस का काम चलता रहेगा लेकिन आज आपका मूड थोड़ा अलग रह सकता है. जिन लोगों का काम ब्यूटी, डिजाइन, कपड़े, खाना या सोशल मीडिया जैसी चीजों से जुड़ा है, उन्हें आज कुछ नया सोचने का मौका मिल सकता है. पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन आज जरूरत से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग या घर की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में आज भावुकता ज्यादा रहेगी. पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से अच्छी बातचीत मन हल्का कर सकती है. अगर पुरानी बातों को बार-बार नहीं दोहराएंगे तो माहौल बेहतर बना रहेगा. कुछ लोग आज पुराने गाने, पुरानी यादें या पुराने फोटो देखकर भी भावुक हो सकते हैं. सेहत में शरीर भारी लगना, स्किन ड्राय होना या सिर दर्द जैसी छोटी परेशानियां महसूस हो सकती हैं. पानी कम पीने से कमजोरी भी लग सकती है.

लकी रंग: हल्का गुलाबी और क्रीम

लकी नंबर: 6 और 1

शुभ समय: शाम 4:45 से 6:05 तक

उपाय: शाम को घर में कपूर जलाएं और माता लक्ष्मी के सामने सफेद फूल रखें.

मूलांक 7 (बर्थडेट - 7, 16, 25)

आज आपका मन थोड़ा अलग और शांत रह सकता है. भीड़भाड़ या ज्यादा शोर वाली जगहों से दूरी बनाने का मन करेगा. कई बातें अंदर ही अंदर सोचते रहेंगे और किसी पुराने अनुभव को याद कर सकते हैं. कामकाज में आज जल्दबाज़ी करने से नुकसान हो सकता है इसलिए हर फैसला सोच-समझकर लें. ऑफिस में आज अपनी बात कम लोगों के साथ शेयर करना बेहतर रहेगा. बिज़नेस वालों को आज किसी नई डील में कागजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी रहेगा. पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन किसी पुराने भुगतान को लेकर चिंता बनी रह सकती है. रिश्तों में आज सामने वाला आपके व्यवहार को समझ न पाए इसलिए खुलकर बात करना जरूरी रहेगा. सेहत में माइग्रेन, आंखों में दर्द या नींद टूटने की समस्या महसूस हो सकती है.

लकी रंग: समुद्री हरा और हल्का भूरा

लकी नंबर: 7 और 1

शुभ समय: रात 8:05 से 9:15 तक

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करें.

मूलांक 8 (बर्थडेट - 8, 17, 26)

आज का दिन धीरे-धीरे लेकिन स्थिर तरीके से आगे बढ़ने वाला रह सकता है. सुबह के समय जिम्मेदारियों का दबाव महसूस हो सकता है लेकिन दिन चढ़ने के साथ स्थिति संभलती दिखाई देगी. नौकरी करने वालों को किसी पुराने काम का रिजल्ट मिल सकता है. बिज़नेस में किसी पुराने ग्राहक या लेन-देन से राहत मिलने के संकेत हैं. पैसों को लेकर आज सोच ज्यादा चल सकती है. कुछ लोग भविष्य की सुरक्षा को लेकर नई योजना बना सकते हैं. रिश्तों में आज आपको अपनी भावनाएं खुलकर बताने की जरूरत पड़ेगी वरना सामने वाला दूरी महसूस कर सकता है. सेहत में पैरों में दर्द, शरीर में भारीपन या कमजोरी महसूस हो सकती है. ज्यादा देर तक लगातार बैठे रहने से बचें.

लकी रंग: इंडिगो और चॉकलेट ब्राउन

लकी नंबर: 8 और 5

शुभ समय: सुबह 10:50 से दोपहर 12:15 तक

उपाय: किसी गरीब व्यक्ति को काला कपड़ा या तिल दान करें.

मूलांक 9 (बर्थडेट - 9, 18, 27)

आज आपके अंदर काम को जल्दी खत्म करने और आगे बढ़ने की भावना काफी मजबूत रह सकती है. कई जगह आप लीड लेने की कोशिश करेंगे और लोग आपकी ऊर्जा को नोटिस भी करेंगे. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या टीम संभालने का मौका मिल सकता है. बिज़नेस वालों के लिए भी दिन अच्छा माना जा सकता है. पैसों की स्थिति पहले से बेहतर महसूस हो सकती है लेकिन गुस्से या जोश में आकर कोई बड़ा फैसला लेना नुकसान करा सकता है. रिश्तों में आज आपका सीधा व्यवहार कुछ लोगों को कठोर लग सकता है इसलिए नरमी बनाए रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा. सेहत में शरीर में गर्मी, ब्लड प्रेशर या सिर दर्द जैसी परेशानी हो सकती है. मसालेदार चीजें कम खाएं.

लकी रंग: रस्ट ऑरेंज और गहरा लाल

लकी नंबर: 9 और 3

शुभ समय: दोपहर 1:30 से 3 बजे तक

उपाय: हनुमान जी को पीला सिंदूर अर्पित करें और गुड़-चना बांटें.

सामूहिक मूलांक के संकेत

आज का दिन लोगों को अपने काम के साथ-साथ खुद के मन पर भी ध्यान देने का संकेत दे रहा है. कई लोग सुबह से ही भविष्य, पैसे या परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर ज्यादा सोच में रह सकते हैं. कुछ लोगों को ऐसा महसूस होगा कि अब चीजों को संभालने का तरीका बदलना पड़ेगा. हालांकि दिन धीरे-धीरे संभलता भी दिखाई देगा. आज बातचीत का असर ज्यादा रहेगा. किसी अपने से हुई छोटी सी बात भी मन को राहत दे सकती है, वहीं गुस्से में बोली गई बात दूरी बढ़ा सकती है. इसलिए आज हर बात सोच-समझकर बोलना बेहतर रहेगा. कामकाज में भागदौड़ बनी रहेगी लेकिन कई लोगों को रुके हुए कामों में हल्की चाल वापस आती दिखाई दे सकती है. कुछ लोगों को पुराने संपर्कों से भी फायदा मिलने के संकेत हैं. आज मन जल्दी थक भी सकता है इसलिए खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से बचें. सेहत की बात करें तो गर्मी, थकान, गैस, सिर भारी लगना या नींद पूरी न होने जैसी छोटी परेशानियां महसूस हो सकती हैं. दिनभर पानी पीते रहें और बाहर का खाना थोड़ा कम लें.

आज के शुभ रंग: हल्का हरा, क्रीम और आसमानी

आज के शुभ अंक: 3, 5 और 6

शुभ समय: सुबह 06 से 11 बजे तक और शाम 4 बजे के बाद

सामूहिक उपाय

सुबह घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को मीठा या फल दान करें.

शाम के समय कुछ देर शांत बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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