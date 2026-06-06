Ank Jyotish: मौज से बीतेगा मूलांक 3 वालों का दिन, पर इन मूलांक वालों की बढ़ सकती है समस्या

Aaj Ka Ank Jyotish 6 June 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक के अनुसार हम दिन के हाल का आंकलन करते हैं. किसी व्यक्ति की जन्मतिथि को जोड़ने के बाद जो केवल एक अंक बचता है वो मूलांक कहा जाता है. जैसे अगर किसी की जन्म तारीख 20 है तो 2+0=2, इस तरह उसका मूलांक 2 होगा. वहीं, अंक ज्योतिष के अनुसार आज के दिन का योग 6+6+2+0+2+6 = 22, 2+2 = 4 है. अंक ज्योतिष में 4 को राहु का अंक माना जाता है. ऐसे में आज का दिन सीधी रेखा में नहीं बल्कि थोड़ा उतार चढ़ाव वाला महसूस हो सकता है. कुछ लोगों का मन बार बार पुराने रुके काम खत्म करने की तरफ जा सकता है तो कुछ लोग अचानक अपने प्लान बदलते दिखाई देंगे. ऑफिस या बिजनेस में अचानक कोई नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है. किसी अपने से हुई छोटी बातचीत भी मन को बड़ी राहत दे सकती है. आज मूलांक 2, 4, 6 और 8 वालों के लिए दिन कुछ नई संभावनाएं या चिंता का हल लेकर आ सकता है. आइए जानें 1 से 9 तक सभी मूलांक के जातकों के लिए 6 जून 2026 का दिन कैसा रहने वाला है.
आज आपका ध्यान अपने काम और पहचान दोनों पर बना रह सकता है. सुबह से ही मन में यह भावना रह सकती है कि आपको खुद को साबित करना है. नौकरी करने वालों को आज किसी सीनियर से बातचीत में अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है. बिजनेस वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा लेकिन किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क बन सकता है. पैसों की स्थिति संभली हुई रहेगी लेकिन अचानक कोई घरेलू खर्च सामने आ सकता है. परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार को लेकर मन थोड़ा परेशान रह सकता है. रिश्तों में आज अपनी बात थोड़ी नरमी से कहना बेहतर रहेगा क्योंकि आपकी सीधी बात सामने वाले को कठोर लग सकती है. सेहत में शरीर में गर्मी, आंखों में भारीपन या सिर दर्द जैसी परेशानी महसूस हो सकती है.
लकी रंग: तांबे जैसा नारंगी और हल्का क्रीम
लकी नंबर: 1 और 7
शुभ समय: सुबह 10:20 से 11:35 तक
उपाय: सुबह सूर्य को जल में लाल फूल डालकर अर्पित करें और गेहूं का दान करें.
आज आपका मन भावुक रहने के साथ साथ थोड़ा संवेदनशील भी रह सकता है. छोटी बातें जल्दी दिल पर लग सकती हैं लेकिन दिन के दूसरे हिस्से में स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी. परिवार में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है जिससे मन हल्का लगेगा. कामकाज में आज दूसरों के साथ मिलकर चलना जरूरी रहेगा. ऑफिस में किसी सहयोगी की मदद आपके काम आ सकती है. बिजनेस वालों को ग्राहकों के साथ व्यवहार में धैर्य रखने की जरूरत होगी. पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन ऑनलाइन खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में आज किसी अपने से खुलकर बात करने का मौका मिलेगा. सेहत में पानी की कमी, कमजोरी या नींद पूरी न होने की वजह से आलस महसूस हो सकता है.
लकी रंग: मोती सफेद और हल्का आसमानी
लकी नंबर: 2 और 4
शुभ समय: शाम 5:40 से 7:00 तक
उपाय: चावल और दूध का दान करें तथा रात को चंद्रमा को देखकर मन ही मन अपनी इच्छा बोलें.
आज आपका दिमाग काफी एक्टिव रह सकता है. कई नए विचार मन में एक साथ चलते रहेंगे. पढ़ाई, कंटेंट, टीचिंग या मीडिया से जुड़े लोगों को आज कोई नई प्रेरणा मिल सकती है. ऑफिस में आपका सुझाव लोगों को प्रभावित कर सकता है. अगर पिछले कुछ समय से किसी काम का रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो आज थोड़ी राहत महसूस हो सकती है. पैसों की स्थिति ठीक रहेगी लेकिन दोस्तों या घूमने फिरने में खर्च बढ़ सकता है. घर का माहौल सामान्य रहेगा. रिश्तों में मजाक करते समय शब्दों का ध्यान रखें क्योंकि आपकी कही बात का असर ज्यादा रहेगा. सेहत में पेट से जुड़ी परेशानी, एसिडिटी या गले में खराश महसूस हो सकती है.
लकी रंग: हल्का पीच और सरसों पीला
लकी नंबर: 3 और 9
शुभ समय: दोपहर 12:25 से 1:40 तक
उपाय: केले के पेड़ के पास जल अर्पित करें और बच्चों को पीले फल बांटें.
आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है लेकिन धीरे धीरे काम संभलते भी दिखाई देंगे. सुबह से ही भागदौड़ बनी रह सकती है. नौकरी करने वालों को अचानक कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस वालों को किसी नए संपर्क से फायदा मिलने के संकेत हैं. पैसों के मामले में आज सोच समझकर फैसला लेना बेहतर रहेगा. किसी को उधार देने से पहले दो बार जरूर सोचें. परिवार में छोटी बात पर बहस होने की संभावना बन सकती है इसलिए शांत रहना जरूरी रहेगा. सेहत में कंधों में दर्द, शरीर में भारीपन या थकान महसूस हो सकती है.
लकी रंग: गहरा हरा और मिट्टी जैसा भूरा
लकी नंबर: 4 और 8
शुभ समय: सुबह 8:35 से 9:50 तक
उपाय: शाम को किसी मंदिर में नारियल अर्पित करें और जरूरतमंद को छाता दान करें.
आज आपका मन एक जगह टिकने के बजाय बार बार नई चीजों की तरफ जा सकता है. सुबह से ही फोन, मैसेज या लोगों से बातचीत ज्यादा बनी रह सकती है. किसी पुराने जानने वाले से अचानक बात होना या लंबे समय बाद कोई खबर मिलना भी संभव है. कामकाज में आज आपकी बात करने की शैली लोगों को पसंद आ सकती है. जो लोग मार्केटिंग, ऑनलाइन काम, media या बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई नया आईडिया या मौका मिल सकता है. पैसों को लेकर आज मन में कुछ नई प्लानिंग चल सकती है, लेकिन किसी की बातों में आकर तुरंत फैसला लेना सही नहीं रहेगा. परिवार का माहौल सामान्य रहेगा, हालांकि आज आपका मन थोड़ा जल्दी बोर भी हो सकता है. रिश्तों में मजाक करते समय सामने वाले की भावनाओं का ध्यान रखें, वरना छोटी बात गलतफहमी बना सकती है. सेहत की बात करें तो गैस, गर्दन में जकड़न या हल्की बेचैनी महसूस हो सकती है. दिनभर पानी कम पीने से भी थकान लग सकती है.
लकी रंग: हल्का हरा और आसमानी
लकी नंबर: 5 और 9
शुभ समय: दोपहर 1:45 से 3 बजे तक
उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और छोटे बच्चों को मीठी चीज बांटें.
आज आपका मन घर, आराम और करीबी लोगों के बीच ज्यादा लगा रह सकता है. कई लोग घर की सजावट या परिवार के साथ समय बिताने का मन बना सकते हैं. काम में आज ध्यान बार बार भटक सकता है इसलिए जरूरी काम पहले निपटाना बेहतर रहेगा. जो लोग ब्यूटी, फैशन, खाना या डिजाइन से जुड़े हैं उन्हें आज कुछ नया सोचने का मौका मिल सकता है. पैसों की स्थिति ठीक रहेगी लेकिन शौक की चीजों पर खर्च बढ़ सकता है. रिश्तों में आज भावुकता ज्यादा रहेगी. पार्टनर से बातचीत मन हल्का कर सकती है. सेहत में स्किन ड्राय होना, सिर दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है.
लकी रंग: हल्का लैवेंडर और ऑफ व्हाइट
लकी नंबर: 6 और 2
शुभ समय: शाम 4:20 से 5:45 तक
उपाय: घर में गुलाब की खुशबू वाला दीपक जलाएं और कन्याओं को मिठाई दें.
आज आपका मन थोड़ा अपने अंदर रहने वाला रह सकता है. ज्यादा शोर शराबा या भीड़भाड़ से दूरी बनाने का मन करेगा. कई लोग आज पुरानी बातों या पुराने अनुभवों के बारे में सोचते रह सकते हैं. सुबह से ही मन में अलग अलग विचार चलते रहेंगे, लेकिन हर बात हर किसी से शेयर करने का मन नहीं होगा.
कामकाज में आज जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा. नौकरी करने वालों को किसी जरूरी काम में दोबारा जांच पड़ताल करनी पड़ सकती है. बिजनेस से जुड़े लोगों को कागज, पेमेंट या किसी डिल को लेकर सावधानी रखने की जरूरत होगी. पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन किसी पुराने अटके काम या भुगतान को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है. रिश्तों में आज आपकी चुप्पी सामने वाले को दूरी जैसी महसूस हो सकती है, इसलिए मन की बात थोड़ा खुलकर कहना बेहतर रहेगा. परिवार का कोई सदस्य आपकी चिंता समझने की कोशिश कर सकता है. सेहत की बात करें तो सिर भारी लगना, आंखों में थकान या नींद ठीक से पूरी न होने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है. देर रात तक मोबाइल देखने से बचें.
लकी रंग: धानी हरा और हल्का ग्रे
लकी नंबर: 7 और 2
शुभ समय: रात 8:10 से 9:20 तक
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कुछ देर शांत बैठकर “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.
आज का दिन धीरे धीरे लेकिन स्थिर तरीके से आगे बढ़ सकता है. सुबह जिम्मेदारियों का दबाव महसूस होगा लेकिन दिन चढ़ने के साथ स्थिति संभलती दिखाई देगी. नौकरी में पुराने काम का फायदा मिल सकता है. बिजनेस वालों को किसी रुके पैसे की खबर मिल सकती है. पैसों को लेकर आज सोच ज्यादा चल सकती है. कुछ लोग भविष्य की सुरक्षा को लेकर नई योजना बना सकते हैं. रिश्तों में अपनी भावनाएं दबाकर रखने से दूरी बढ़ सकती है इसलिए खुलकर बात करना जरूरी रहेगा. सेहत में पैरों में दर्द, थकान या शरीर भारी लग सकता है.
लकी रंग: नेवी ब्लू और कॉफी ब्राउन
लकी नंबर: 8 और 6
शुभ समय: सुबह 11:15 से दोपहर 12:40 तक
उपाय: काले तिल बहते पानी में प्रवाहित करें और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.
आज आपके अंदर काम को जल्दी पूरा करने की ऊर्जा बनी रह सकती है. कई जगह आप नेतृत्व लेने की कोशिश करेंगे. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या टीम संभालने का मौका मिल सकता है. बिजनेस वालों के लिए भी दिन ठीक माना जा सकता है. पैसों की स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी लेकिन गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें. रिश्तों में आपकी बातों का असर ज्यादा रहेगा इसलिए नरमी बनाए रखना जरूरी होगा. सेहत में शरीर में गर्मी, ब्लड प्रेशर या सिर भारी लगने जैसी परेशानी महसूस हो सकती है.
लकी रंग: गहरा मैरून और ईंट जैसा लाल
लकी नंबर: 9 और 4
शुभ समय: दोपहर 1:50 से 3:15 तक
उपाय: हनुमान मंदिर में चमेली का तेल चढ़ाएं और मजदूरों को मीठा पानी पिलाएं.
आज का दिन लोगों को अपने काम के साथ साथ मानसिक संतुलन बनाए रखने का संकेत दे रहा है. कई लोग सुबह से ही जिम्मेदारियों, पैसों या भविष्य को लेकर ज्यादा सोच में रह सकते हैं. कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि अब अपने जीवन में कुछ चीजें बदलने का समय आ गया है. आज बातचीत का असर काफी ज्यादा रहेगा. किसी अपने की कही छोटी सी बात भी मन को राहत दे सकती है, वहीं गुस्से में कही गई बात दूरी बढ़ा सकती है. इसलिए आज हर प्रतिक्रिया सोच समझकर देना बेहतर रहेगा. कामकाज में भागदौड़ बनी रहेगी लेकिन धीरे धीरे कई लोगों को रुके हुए कामों में गति मिलती दिखाई दे सकती है. पुराने संपर्कों से भी फायदा मिलने के संकेत हैं. सेहत की बात करें तो गर्मी, थकान, गैस, शरीर भारी लगना या नींद पूरी न होने जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं. दिनभर पानी पीते रहें और ज्यादा मसालेदार खाना खाने से बचें.
आज के शुभ रंग: हल्का नीला, गुलाबी और मिट्टी भूरा
आज के शुभ अंक: 2, 4 और 8
शुभ समय: सुबह 7 बजे से 10 बजे तक और शाम 5 बजे के बाद
सामूहिक उपाय
सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं.
अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद को ठंडा पानी या फल दान करें.
रात को सोने से पहले 11 बार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)