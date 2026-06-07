/7 June 2026 Ank Jyotish: मूलांक 1 से 9 तक के लोगों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानिए अपना लकी कलर और शुभ समय

Aaj Ka Ank Jyotish 7 June 2026: अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि आपके आज के दिन के बारे में क्या इशारा कर रही है, तो अंक ज्योतिष इसमें आपकी बड़ी मदद कर सकता है. सीधा सा नियम है कि अपनी जन्म की तारीख को आपस में जोड़कर आप अपना मूलांक जान सकते हैं. जैसे अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 16 तारीख को हुआ है, तो 1 और 6 को जोड़ने पर आपका मूलांक 7 बनेगा. आज 7 जून को अंकों के गणित के हिसाब से मूलांक 1, 5, 7 और 9 वालों की जिंदगी में कुछ दिलचस्प और नए अनुभव जुड़ने वाले हैं, जिससे पिछले कई दिनों से लटके हुए काम और रुकी हुई बातचीत में अचानक तेजी आ जाएगी. रविवार की छुट्टी होने के बाद भी आज लोगों का दिमाग पूरी तरह आराम के मूड में नहीं रहेगा. सुबह की चाय के घूंट के साथ ही पेंडिंग काम और आने वाले हफ्ते का पूरा शेड्यूल दिमाग में दौड़ने लगेगा. आज बुध का असर इतना तगड़ा है कि लोग सुबह जो फैसला लेंगे, शाम होते होते उस पर दोबारा सोचते और अपनी राय बदलते नजर आएंगे. तो चलिए, बिना देर किए देखते हैं कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है.
रविवार होने के बावजूद आज आपका दिमाग आराम के मूड में नहीं दिखता. सुबह उठते ही किसी अधूरे काम या अगले हफ्ते की जिम्मेदारी का ख्याल मन में आ सकता है. घर के लोग शायद छुट्टी का आनंद लेना चाहें, लेकिन आपका ध्यान बार बार किसी जरूरी बात की तरफ जाता रहेगा.
दिन के बीच में किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जिससे लंबे समय से सिर्फ औपचारिक संपर्क था. दिलचस्प बात यह है कि वही बातचीत आपको किसी नए विचार की तरफ धकेल सकती है. अगर आप नौकरी करते हैं तो आने वाले दिनों को लेकर मन में कोई योजना बन सकती है. कारोबार से जुड़े लोग पुराने ग्राहकों या पुराने संपर्कों की सूची दोबारा देखने का मन बना सकते हैं. घर में किसी छोटी बात को लेकर आपकी राय बाकी लोगों से अलग हो सकती है. जरूरी नहीं कि हर बहस का नतीजा निकाला जाए. कुछ बातों को वहीं छोड़ देना भी ठीक रहेगा. शाम ढलते ढलते मन थोड़ा हल्का महसूस करेगा. जिस बात को लेकर सुबह से चिंता थी, वह उतनी बड़ी नहीं लगेगी.
लकी रंग: हल्का सुनहरा और क्रीम
लकी नंबर: 1 और 5
शुभ समय: सुबह 9:40 से 11:00 तक
उपाय: घर से निकलने से पहले गुड़ का छोटा टुकड़ा खाएं और सूर्य को जल अर्पित करें.
आज आपकी याददाश्त कुछ ज्यादा सक्रिय रह सकती है. कोई पुराना गीत, पुरानी तस्वीर या किसी पुराने दोस्त का नाम अचानक मन में आ सकता है. सुबह का समय थोड़ा भावुक बना सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ मूड बदलता हुआ महसूस होगा. परिवार के बीच बैठने का मौका मिले तो उसे टालिए मत. आज साधारण बातचीत भी अच्छा असर छोड़ सकती है. कई बार हम जिन बातों को बहुत गंभीर समझते हैं, वे दूसरों की नजर में उतनी बड़ी नहीं होतीं. यह बात आज आपको समझ आ सकती है.
कामकाज से जुड़े लोग अगले हफ्ते की तैयारी में समय लगा सकते हैं. अगर किसी जवाब, कॉल या संदेश का इंतजार था तो उससे जुड़ी हलचल दिखाई दे सकती है. हालांकि हर बात का परिणाम तुरंत मिलने की उम्मीद न रखें. रिश्तों में आज सुनना बोलने से ज्यादा काम आएगा. कोई करीबी व्यक्ति सिर्फ इतना चाहता हो सकता है कि आप उसकी बात ध्यान से सुन लें. रात तक आते आते थकान से ज्यादा नींद की जरूरत महसूस होगी.
लकी रंग: मोती जैसा सफेद और हल्का फिरोजी
लकी नंबर: 2 और 7
शुभ समय: शाम 5:15 से 6:45 तक
उपाय: किसी जरूरतमंद को दूध या चावल दें और रात को कुछ मिनट चांद को देखकर शांत बैठें.
आज सुबह किसी बात को लेकर आपका उत्साह बाकी दिनों से थोड़ा ज्यादा रह सकता है. छुट्टी का दिन होने के बावजूद मन पूरी तरह आराम में नहीं रहेगा. कोई नया विचार, कोई अधूरी योजना या फिर आने वाले दिनों से जुड़ा कोई ख्याल बार बार दिमाग में घूम सकता है. दिन के दौरान किसी दोस्त या परिचित से ऐसी बात सुनने को मिल सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे. अगर आप पढ़ाई, लेखन, कंटेंट, ट्रेनिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आज मन में अच्छे आईडिया आ सकते हैं. उन्हें सिर्फ सोचकर छोड़ने के बजाय कहीं नोट कर लेना बेहतर रहेगा.
घर में माहौल सामान्य रहेगा लेकिन किसी छोटे सदस्य के साथ समय बिताना आपको अच्छा महसूस करा सकता है. शाम तक किसी काम को पूरा करने की जल्दी न रखें. आज का दिन उपलब्धि से ज्यादा तैयारी का दिन लग सकता है.
लकी रंग: हल्का पीला और पीच
लकी नंबर: 3 और 6
शुभ समय: दोपहर 12:10 से 1:30 तक
उपाय: किसी बच्चे को पीला फल दें और भगवान विष्णु का स्मरण करें.
आज सुबह उठते ही ऐसा लग सकता है कि दिमाग में बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ जमा हो गई हैं. कुछ लोग छुट्टी के दिन भी काम से जुड़े विचारों से पूरी तरह दूर नहीं जा पाएंगे. हालांकि दिन बढ़ने के साथ आपको एहसास होगा कि जितना दबाव आप महसूस कर रहे थे, वास्तविकता उतनी कठिन नहीं है.
घर या काम से जुड़ा कोई लंबित मामला दोबारा चर्चा में आ सकता है. किसी कागज, दस्तावेज या पुराने रिकॉर्ड पर भी नजर डालनी पड़ सकती है. आज जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले पूरी बात समझ लेना फायदेमंद रहेगा.
शाम को मन थोड़ा शांत होगा और कोई ऐसा काम पूरा हो सकता है जिसे आप कई दिनों से टाल रहे थे.
लकी रंग: ऑलिव ग्रीन और भूरा
लकी नंबर: 4 और 8
शुभ समय: सुबह 8:20 से 9:40 तक
उपाय: किसी जरूरतमंद को छाता या पानी की बोतल दें.
आज आपका फोन शायद आपसे ज्यादा व्यस्त रहेगा. किसी पुराने परिचित का संदेश, अचानक आई कॉल या सोशल मीडिया पर हुई कोई बातचीत दिन का रुख बदल सकती है. सुबह से ही मन एक जगह टिकने के बजाय अलग अलग विषयों में घूमता रहेगा.
कई लोग आज घर बैठे बै देते अगले हफ्ते की योजना बनाते नजर आ सकते हैं. किसी छोटी यात्रा, मुलाकात या खरीदारी का विचार भी बन सकता है. अगर कोई नया आइडिया मन में आए तो उसे हल्के में मत लीजिए. शाम के समय दोस्तों या परिवार के साथ हल्की बातचीत दिनभर की थकान कम कर सकती है. आज ज्यादा गंभीर रहने की जरूरत नहीं है.
लकी रंग: हल्का हरा और आसमानी
लकी नंबर: 5 और 1
शुभ समय: दोपहर 2:00 से 3:20 तक
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और किसी बच्चे को टॉफी दें.
आज आपका ध्यान काम से ज्यादा घर और अपनों पर रह सकता है. कुछ लोग घर की सजावट, खरीदारी या परिवार के साथ समय बिताने का मन बना सकते हैं. सुबह की शुरुआत अपेक्षाकृत शांत रहेगी और दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ेगा.
किसी करीबी व्यक्ति के साथ बैठकर पुरानी बातें करना अच्छा लग सकता है. अगर पिछले कुछ दिनों से रिश्तों में दूरी महसूस हो रही थी तो आज माहौल थोड़ा सहज हो सकता है. कोई साधारण सी बात भी मन को सुकून दे सकती है. शाम तक आराम करने का मन रहेगा. खुद पर जरूरत से ज्यादा काम का दबाव डालने की जरूरत नहीं है.
लकी रंग: ऑफ व्हाइट और लैवेंडर
लकी नंबर: 6 और 3
शुभ समय: शाम 4:10 से 5:30 तक
उपाय: घर में सुगंधित दीपक जलाएं और कन्या को मिठाई दें.
आज आपका मन लोगों के बीच रहकर भी थोड़ा अपने भीतर रहना पसंद कर सकता है. सुबह से ही कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं करना चाहेंगे. यह उदासी नहीं होगी, बल्कि अपने विचारों के साथ समय बिताने की इच्छा होगी.
किसी पुराने अनुभव से जुड़ी बात अचानक याद आ सकती है. कुछ लोग पुरानी तस्वीरें, पुराने संदेश या पुराने दस्तावेज देखते हुए समय बिता सकते हैं. आज किसी बड़े फैसले को लेकर जल्दबाजी न करें. शाम को अकेले टहलना, धार्मिक स्थान जाना या कुछ देर शांत बैठना आपको अच्छा महसूस करा सकता है.
लकी रंग: स्लेटी और धानी
लकी नंबर: 7 और 2
शुभ समय: रात 8:00 से 9:10 तक
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित.
आज दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे चीजें व्यवस्थित होती जाएंगी. कुछ लोग अपने खर्चों का हिसाब देख सकते हैं तो कुछ लोग आने वाले समय की सुरक्षा को लेकर योजना बना सकते हैं. किसी पुराने काम या पुराने भुगतान से जुड़ी हलचल दिखाई दे सकती है. हालांकि हर परिणाम आज ही मिल जाए, ऐसी उम्मीद न रखें. धैर्य रखना आपके लिए सबसे उपयोगी रहेगा. घर में किसी बड़े व्यक्ति के साथ हुई बातचीत नई सोच दे सकती है. शाम का समय अपेक्षाकृत सुकूनभरा रहेगा.
लकी रंग:नेवी ब्लू और कॉफी ब्राउन
लकी नंबर: 8 और 4
शुभ समय: सुबह 11:05 से 12:25 तक
उपाय: काले तिल दान करें और किसी.
आज आप किसी काम को अधूरा छोड़ने के मूड में नहीं दिखेंगे. सुबह से ही मन में रहेगा कि जो करना है, उसे पूरा करके ही चैन लेना है. यही वजह है कि कई लोग आपकी सक्रियता को नोटिस भी कर सकते हैं. हालांकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं है. किसी छोटी बात को लेकर बहस में पड़ने से दिन का संतुलन बिगड़ सकता है. आज अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च करना ज्यादा जरूरी रहेगा. दोपहर के बाद कोई ऐसा काम पूरा हो सकता है जिसे लेकर आप लंबे समय से सोच रहे थे. शाम को परिवार या दोस्तों के बीच समय बिताने से मन हल्का रहेगा.
लकी रंग: गहरा लाल और मैरून
लकी नंबर: 9 और 3
शुभ समय: दोपहर 1:40 से 3:00 तक
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं.
किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शरबत पिलाएं.
आज हर बात का जवाब ढूंढने की कोशिश मत कीजिए. कुछ बातें समय के साथ साफ होती हैं. किसी की कही बात को दिल पर लेने से पहले उसका दूसरा पक्ष भी समझिए. दिनभर में दो तीन बार ऐसा भी हो सकता है जब आपको लगे कि आपने किसी बात को जरूरत से ज्यादा सोच लिया. आज का सबसे बड़ा लाभ उन लोगों को मिल सकता है जो अपनी जिद छोड़कर नई बात सुनने को तैयार रहेंगे.
शुभ रंग: हरा, हल्का नीला और सफेद
शुभ अंक: 5, 1 और 7
शुभ समय: सुबह 9 बजे के बाद से दोपहर तक
सामूहिक उपाय: आज किसी बच्चे को फल या मिठाई दें. तुलसी के पौधे की पूजा करें तुलसी के पौधे के पास बैठकर वासुदेवाये नमः मंत्र का जाप करें. रात को सोने से पहले धुप जलाकर पूरे घर में दिखाएं जिससे घर का वातावरण शुद्ध होगा और घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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