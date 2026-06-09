Aaj Ka Ank Jyotish: मूलांक 1 से 9 तक का दैनिक अंक राशिफल, जानें किसके लिए शुभ रहेगा सोमवार

Aaj Ka Ank Jyotish: सोमवार का यह दिन सभी 1 से 9 मूलांक वाले जातकों के लिए नई उम्मीदें, जिम्मेदारियां और मानसिक मंथन लेकर आने वाला है. आज अंक 6 का विशेष प्रभाव रहेगा, जो जीवन में संतुलन बनाने, रचनात्मकता को निखारने और व्यावहारिक फैसले लेने के लिए प्रेरित करेगा. सुबह की शुरुआत थोड़ी व्यस्त या विचारों से भरी हो सकती है, लेकिन शाम तक मानसिक बोझ हल्का होगा और रुके हुए कार्यों में गति आएगी. आइए जानते हैं आपकी जन्म तारीख के अनुसार आज आपका भाग्य कैसा रहेगा.
8 जून की सुबह आपके लिए सामान्य दिनों जैसी नहीं रह सकती. नींद खुलते ही दिमाग किसी जिम्मेदारी, अधूरे काम या भविष्य से जुड़ी योजना की तरफ चला जा सकता है. कई बार आप खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मन के भीतर चल रही कुछ बातें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं. कार्यक्षेत्र में पिछले कुछ समय से जो मेहनत आप चुपचाप करते आ रहे हैं, उसका असर धीरे-धीरे दिखाई देने लगेगा. कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी क्षमता को नोटिस कर सकता है या कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो आगे चलकर बड़ा रूप ले सकता है.
दिन के बीच में किसी पुराने परिचित या सहकर्मी से बातचीत हो सकती है. यह बातचीत सामान्य लगेगी, लेकिन उसके भीतर छिपी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने के बजाय स्थिति को समझना ज्यादा जरूरी रहेगा. घर में कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी बात आप अक्सर अनदेखी कर देते हैं, आज आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो लंबे समय तक याद रहेगी.
रिश्तों की बात करें तो आज आपसे ज्यादा सामने वाला आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख सकता है. परिवार, जीवनसाथी या किसी करीबी को आपकी मौजूदगी और समय की जरूरत महसूस हो सकती है. हर समस्या का समाधान शब्दों से नहीं होता, कई बार केवल साथ बैठना भी काफी होता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक थकान शरीर से ज्यादा महसूस हो सकती है. शाम तक मन का बोझ हल्का होने लगेगा और जिस बात को लेकर सुबह चिंता थी, वह उतनी गंभीर नहीं लगेगी.
लकी रंग: सुनहरा और हल्का नारंगी
लकी नंबर: 1 और 6
शुभ समय: सुबह 10:10 से 11:40 तक
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़ का सेवन करें.
आज का दिन आपके मन को कई दिशाओं में ले जा सकता है. सुबह किसी पुराने गीत, तस्वीर या याद से दिन की शुरुआत हो सकती है. कई बार छोटी-सी बात भी आपको गहराई से छू जाती है और आज ऐसा एक-दो बार हो सकता है. हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि दिन भारी रहेगा. बल्कि धीरे-धीरे आप खुद को पहले से ज्यादा संतुलित महसूस करेंगे.
कामकाज में किसी ऐसे विषय पर चर्चा हो सकती है जिसे लेकर आप लंबे समय से स्पष्टता चाहते थे. छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई या किसी नए कौशल को सीखने में मन लगेगा. जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. कुछ बेहतर अवसर रास्ते में हो सकते हैं.
परिवार का माहौल अपेक्षाकृत शांत रहेगा. किसी करीबी की चिंता आपको अपनी चिंता से ज्यादा बड़ी लग सकती है. अगर प्रेम संबंध में हैं तो आज छोटी-छोटी बातों में खुशी मिल सकती है. स्वास्थ्य के मामले में शरीर ठीक रहेगा लेकिन नींद पूरी करना जरूरी होगा. देर रात तक जागना अगले दिन की ऊर्जा प्रभावित कर सकता है.
लकी रंग: सफेद और मोती जैसा क्रीम
लकी नंबर: 2 और 7
शुभ समय: शाम 5:30 से 6:50 तक
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और चावल का दान करें.
8 जून आपके भीतर छिपे रचनात्मक पक्ष को सामने ला सकता है. सुबह से ही मन में नए विचार आते रहेंगे. कुछ लोग किसी पुराने सपने को फिर से याद कर सकते हैं, तो कुछ लोग नई योजना बनाने में व्यस्त रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी बातों का असर लोगों पर पड़ेगा. जो लोग शिक्षा, मीडिया, लेखन, डिजिटल मार्केटिंग या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रह सकता है.
दोपहर के आसपास कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जो देखने में छोटा लगे लेकिन भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो. पैसों को लेकर स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन दिखावे या अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर होगा.
घर का वातावरण आपको ऊर्जा देगा. किसी छोटे सदस्य या बच्चे के साथ समय बिताना मन को प्रसन्न कर सकता है. प्रेम संबंधों में सहजता बनी रहेगी. अगर लंबे समय से कोई बात कहना चाहते थे तो आज सही अवसर मिल सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पानी कम पीने की आदत परेशानी दे सकती है.
लकी रंग: पीला और केसरिया
लकी नंबर: 3 और 9
शुभ समय: दोपहर 12:20 से 1:50 तक
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
आज आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं. सुबह से ही कई काम एक साथ ध्यान मांग सकते हैं. हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है. आप उन लोगों में से हैं जो दबाव में भी रास्ता निकाल लेते हैं और आज भी यही गुण आपके काम आएगा.
ऑफिस या व्यवसाय में कोई पुराना मामला फिर चर्चा में आ सकता है. कोई दस्तावेज, ईमेल या अधूरा काम पूरा करने की जरूरत पड़ सकती है. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. किसी की बातों में आकर फैसला लेना उचित नहीं होगा.
घर में किसी सदस्य के साथ विचारों का अंतर दिखाई दे सकता, लेकिन यह विवाद का कारण नहीं बनेगा. शाम तक सब सामान्य हो जाएगा. स्वास्थ्य के मामले में पीठ, कंधे या गर्दन की जकड़न परेशान कर सकती है. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें.
लकी रंग: ऑलिव ग्रीन
लकी नंबर: 4 और 8
शुभ समय: सुबह 8:15 से 9:45 तक
उपाय: किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी दान करें.
आज आपका दिन लोगों, बातचीत और नई जानकारियों के बीच गुजर सकता है. सुबह से ही फोन या संदेशों की आवाजाही बनी रह सकती है. कोई अचानक मिलने वाली खबर आपके दिन की दिशा बदल सकती है. कई लोग यात्रा, मीटिंग या किसी नई योजना को लेकर उत्साहित दिखाई देंगे.
कामकाज में तेजी रहेगी. जो लोग व्यापार करते हैं, उन्हें पुराने संपर्कों से फायदा मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन अनियोजित खर्च बढ़ सकते हैं.
रिश्तों में आज आपका मजाकिया और हल्का स्वभाव लोगों को आकर्षित करेगा. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन बाहर का भोजन कम करना बेहतर रहेगा.
लकी रंग: फिरोजी और हल्का हरा
लकी नंबर: 5 और 1
शुभ समय: दोपहर 2:15 से 3:35 तक
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
आज का दिन आपको छोटी-छोटी खुशियों की कीमत समझा सकता है. कई दिनों से जिस शांति की तलाश थी, उसकी झलक आज मिल सकती है. घर और काम के बीच संतुलन बनाने में आप सफल रहेंगे. किसी पुराने प्रयास का परिणाम मिल सकता है जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
पैसों के मामले में राहत के संकेत दिखाई दे रहे हैं. किसी रुके हुए भुगतान या लंबे समय से लंबित मामले में प्रगति हो सकती है. घर में सुखद वातावरण रहेगा और परिवार के लोगों के साथ बिताया गया समय दिन की सबसे खूबसूरत याद बन सकता है.
जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे अपने साथी के साथ पहले से अधिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. स्वास्थ्य भी सहयोग करेगा. त्वचा, सौंदर्य या स्वयं की देखभाल से जुड़े प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है.
लकी रंग: गुलाबी और क्रीम
लकी नंबर: 6 और 3
शुभ समय: शाम 4:10 से 5:40 तक
उपाय: माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.
आज का दिन बाहरी दुनिया से ज्यादा आपकी अंदरूनी दुनिया पर केंद्रित रहेगा. कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें आप किसी से साझा नहीं करना चाहेंगे. यह उदासी नहीं होगी बल्कि अपने विचारों को समझने की इच्छा होगी.
कामकाज में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो थोड़ा समय दें. आज निरीक्षण और समझने का दिन है. किसी पुराने अनुभव से मिली सीख अचानक फिर याद आ सकती है.
रिश्तों में दूरी नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत है. कई बार सामने वाला आपकी चुप्पी को गलत समझ सकता है. शाम को अकेले टहलना, पूजा-पाठ करना या कुछ देर शांत बैठना अच्छा लगेगा. स्वास्थ्य के लिए ध्यान और प्राणायाम लाभकारी रहेगा.
लकी रंग: बैंगनी और धानी
लकी नंबर: 7 और 2
शुभ समय: रात 8:00 से 9:20 तक
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
सोमवार की सुबह आपके लिए थोड़ी धीमी शुरुआत लेकर आ सकती है. ऐसा लग सकता है कि कुछ बातें आपकी उम्मीद के मुताबिक गति नहीं पकड़ रही हैं, लेकिन दिन चढ़ने के साथ तस्वीर बदलती दिखाई देगी. पिछले कुछ दिनों से जिस मामले को लेकर मन में असमंजस था, उसमें धीरे-धीरे स्पष्टता आने लग सकती है. ऑफिस में कोई पुराना काम या अधूरी फाइल दोबारा आपके सामने आ सकती है. शुरुआत में यह अतिरिक्त बोझ जैसा लगेगा, लेकिन बाद में यही काम आपके पक्ष में जाता दिखाई दे सकता है.
पैसों को लेकर आज आपका नजरिया सामान्य से ज्यादा व्यावहारिक रहेगा. कुछ लोग आने वाले महीनों की योजनाएं बनाने बैठ सकते हैं तो कुछ लोग पुराने खर्चों का हिसाब-किताब देखने का मन बना सकते हैं. अगर किसी भुगतान, निवेश या रुके हुए लेन-देने को लेकर इंतजार चल रहा है तो आज उससे जुड़ी कोई हलचल सुनने को मिल सकती है, हालांकि अंतिम परिणाम के लिए अभी थोड़ा और धैर्य रखना होगा.
घर का माहौल अपेक्षाकृत शांत रहेगा. स्वास्थ्य की बात करें तो थकान से ज्यादा बोझ मन पर महसूस हो सकता है. जिम्मेदारियां निभाते-निभाते आपने अपने आराम को पीछे छोड़ दिया है. शाम को कुछ देर खुली हवा में टहलना या सामान्य से थोड़ा जल्दी आराम करना अच्छा रहेगा. दिन के अंत तक आपको महसूस होगा कि जिन बातों को लेकर सुबह चिंता थी, उनमें से कई उतनी बड़ी नहीं थीं जितनी आपने सोच ली थीं.
लकी रंग: नेवी ब्लू और स्लेटी
लकी नंबर: 8 और 4
शुभ समय: सुबह 11:05 से 12:35 तक
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जाप करें.
8 जून का दिन आपको यह एहसास करा सकता है कि हर काम ताकत से नहीं, कभी-कभी समझदारी से भी पूरा होता है. सुबह से ही आप किसी लक्ष्य या जिम्मेदारी को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे सकते हैं. जो लोग नौकरी या व्यवसाय में हैं, वे आज अपने काम को लेकर पहले से अधिक केंद्रित रहेंगे. कोई पुरानी मेहनत धीरे-धीरे रंग लाती हुई दिखाई दे सकती है, हालांकि अभी धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा.
दिन के दौरान किसी करीबी व्यक्ति से हुई बातचीत आपके सोचने का नजरिया बदल सकती है. परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन अपनी राय दूसरों पर थोपने से बचें. अगर किसी रिश्ते में पिछले कुछ समय से दूरी या गलतफहमी चल रही थी, तो माहौल थोड़ा बेहतर हो सकता है. प्रेम संबंधों में भी दिखावे से ज्यादा सच्चाई और अपनापन असर करेगा.
पैसों के मामले में आज आप सोच-समझकर फैसले लेना पसंद करेंगे. कोई अनावश्यक खर्च टालना आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के बाद शरीर को आराम देना जरूरी होगा. शाम तक कोई अधूरा काम पूरा होने से मन हल्का और संतुष्ट महसूस कर सकता है.
लकी रंग: मैरून और गहरा लाल
लकी नंबर: 9 और 3
शुभ समय: दोपहर 1:20 से 2:50 तक
उपाय: किसी जरूरतमंद को मीठा फल दान करें और हनुमान जी का स्मरण करें.
8 जून का दिन कुछ अलग तरह की ऊर्जा लेकर आ सकता है. आज कई लोग सुबह से ही यह महसूस कर सकते हैं कि मन एक साथ कई बातों के बारे में सोच रहा है. किसी को अपने काम की चिंता रहेगी, किसी का ध्यान परिवार की तरफ जाएगा तो कोई अपने भविष्य को लेकर नई योजना बनाने बैठ सकता है. दिलचस्प बात यह है कि आज जिन बातों को आप बहुत बड़ा समझ रहे होंगे, शाम तक वही बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी.
आज का दिन लोगों को थोड़ा धीमा चलने की सलाह देता है. हर बात का जवाब तुरंत देना, हर समस्या का समाधान उसी समय निकालना या हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करना थकान बढ़ा सकता है. कई बार जीवन खुद भी रास्ते दिखाता है और आज ऐसा अनुभव कुछ लोगों को हो सकता है. कोई पुराना संपर्क अचानक सामने आ सकता, किसी रुके हुए काम को लेकर हलचल हो सकती है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिसकी बात लंबे समय तक याद रहे.
घर-परिवार के मामलों में भी आज सामान्य दिनों से थोड़ा अलग माहौल दिखाई दे सकता है. परिवार के लोगों के साथ बैठकर हुई साधारण बातचीत भी मन को सुकून दे सकती है. जो लोग पिछले कुछ दिनों से तनाव या मानसिक दबाव महसूस कर रहे थे, उन्हें शाम के समय राहत महसूस हो सकती है. आज खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.
पैसों को लेकर आज सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी. कोई खरीदारी या निवेश करने से पहले एक बार दोबारा विचार कर लेना बेहतर रहेगा. वहीं स्वास्थ्य के मामले में शरीर से ज्यादा मन को आराम देने की जरूरत महसूस हो सकती है. दिनभर में कुछ समय अपने लिए निकालना आज सबसे अच्छा फैसला साबित हो सकता है.
शुभ रंग: हल्का गुलाबी, क्रीम, आसमानी और सफेद
शुभ अंक: 3, 6, 9 और 2
शुभ समय: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक
आज घर में शाम के समय घी का दीपक जलाकर कुछ मिनट शांत बैठें.
अगर संभव हो तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फल, मिठाई या ठंडा पेय पदार्थ दान करें.
रात को सोने से पहले कपूर जलाकर पूरे घर में दिखाएं और ईश्वर का धन्यवाद करें कि जो भी मिला है, वह भी किसी आशीर्वाद से कम नहीं है.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)