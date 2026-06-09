/9 June 2026 Ank Jyotish: धन के मामलों में सतर्क रहें मूलांक 7 के लोग, मूलांक 8 वालों को प्रेम संबंध में रखना होगा भरोसा!

Aaj Ka Ank Jyotish 9 June 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक के अनुसार पूरे दिन का हाल जाना जा सकता है. किसी व्यक्ति की जन्मतिथि को जोड़कर जो एक अंक आता है वो उसका मूलांक है. जैसे जन्म तारीख 22 है तो 2+2=4, इस तरह मूलांक 4 होगा. इसी तरह 9 जून 2026 का अंक योग 9+6+2+0+2+6=25, 2+5=7 आता है. आज के दिन का अंक 7 है.
ध्यान दें अंक ज्योतिष में 7 अंक को केतु से जोड़ा जाता है. इस अंक का प्रभाव रहने पर व्यक्ति अक्सर भीड़ से अलग अपनी सोच और अनुभवों के आधार पर निर्णय लेना पसंद करता है. आज की तारीख का मूलांक 7 बन रहा है, जिसे अंक ज्योतिष में खोज, अनुभव और भीतर की आवाज से जोड़कर देखा जाता है. यही कारण है कि आज बहुत से लोग भीड़ में रहकर भी अपने लिए कुछ समय निकालना चाहेंगे. आइए जानें आज 1 से 9 तक सभी मूलांक के लिए दिन कैसा बीतने वाला है.
9 जून 2026 को मूलांक 1, 7, 8 और 9 वाले लोग दिन की ऊर्जा को सबसे ज्यादा महसूस कर सकते हैं. इनके सामने करियर, धन या रिश्तों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है. वहीं मूलांक 2 और 5 वालों को भावनाओं या उत्साह में बहकर फैसला लेने से बचना होगा. बाकी मूलांक वालों के लिए दिन सामान्य लेकिन सीख देने वाला रह सकता है.
9 जून का दिन आपको अपनी क्षमता का एहसास कराने वाला साबित हो सकता है. पिछले कुछ समय से आप जिस काम को लेकर मन ही मन दबाव महसूस कर रहे थे, उसमें आज कोई छोटी-सी प्रगति भी बड़ी राहत दे सकती है. कार्यक्षेत्र में किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आपके काम पर पड़ सकती है. जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उनके सामने नई संभावनाओं के संकेत दिखाई दे सकते हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को किसी पुराने ग्राहक या संपर्क से अचानक लाभ मिलने की संभावना है. पैसों के मामले में आज आप दूसरों की तुलना में ज्यादा समझदारी दिखाएंगे. कोई ऐसा खर्च टल सकता है जिसकी फिलहाल जरूरत नहीं थी. परिवार का कोई सदस्य किसी निर्णय में आपकी राय मांग सकता है. यदि जीवनसाथी के साथ पिछले दिनों किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो बातचीत का माहौल बन सकता है. प्रेम संबंधों में दिखावे से ज्यादा सच्चाई काम आएगी. स्वास्थ्य के लिहाज से शरीर साथ देगा लेकिन लगातार सोचते रहने की आदत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. शाम को किसी पुराने मित्र से हुई बातचीत मन को हल्का कर सकती है. आज आपको महसूस होगा कि कुछ समस्याएं केवल समय मांगती हैं, ताकत नहीं.
शुभ रंग: एम्बर और सुनहरा
शुभ अंक: 1 और 5
उपाय: तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें
पिता या पिता समान व्यक्ति का आशीर्वाद लें.
9 जून का दिन आपके लिए केवल घटनाओं का नहीं बल्कि एहसासों का दिन साबित हो सकता है. सुबह उठते ही मन किसी ऐसी बात की तरफ जा सकता है जिसे आपने काफी समय से अनदेखा कर रखा था. कई बार आप दूसरों की खुशी के लिए अपने मन की बात दबा देते हैं, लेकिन आज परिस्थितियां आपको अपनी जरूरतों पर भी ध्यान देने का संकेत देंगी. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी. नौकरीपेशा लोगों को किसी प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी में राहत मिल सकती है, जबकि व्यवसाय करने वालों के लिए ग्राहकों का भरोसा बढ़ाने वाला दिन रहेगा. आर्थिक मामलों में जल्दबाजी से बचना समझदारी होगी. कोई आकर्षक ऑफर या निवेश योजना सामने आ सकती है, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती. आज पैसों को सुरक्षित रखने की सोच आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है. परिवार में किसी महिला सदस्य की बात आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. यदि पिछले कुछ समय से घर में किसी बात को लेकर तनाव था तो उसे सुलझाने की शुरुआत हो सकती है. प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है. कई लोग अपने साथी की ऐसी बात जान सकते हैं जो पहले कभी सामने नहीं आई थी. जो लोग सिंगल हैं, उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसकी सोच उन्हें प्रभावित करे. स्वास्थ्य की दृष्टि से शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन मन को आराम देने की जरूरत होगी. दिनभर की भागदौड़ के बीच कुछ समय खुद के लिए निकालना सबसे अच्छा निर्णय साबित होगा. रात तक मन पहले की तुलना में अधिक शांत महसूस कर सकता है.
शुभ रंग: चांदी जैसा सफेद, हल्का क्रीम
शुभ अंक: 2 और 7
शुभ समय: शाम 5:10 से 6:40 तक
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें
किसी जरूरतमंद को दूध या चावल का दान करें.
9 जून का दिन आपको अपनी प्रतिभा पर भरोसा करने की सीख दे सकता है. कई बार आप अच्छे विचार होने के बावजूद उन्हें लोगों के सामने रखने में देर कर देते हैं, लेकिन आज परिस्थितियां आपको आगे बढ़कर अपनी बात रखने का अवसर दे सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह या सुझाव लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं. जो लोग शिक्षा, मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन या प्रशिक्षण से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम में संतोषजनक परिणाम मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए भी दिन उत्साहजनक रह सकता है. कोई पुरानी योजना जिस पर लंबे समय से काम चल रहा था, उसमें सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना है. आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन आज दिखावे में खर्च करने का मन हो सकता है. यदि खर्च करने से पहले जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझ लिया जाए तो आने वाले दिनों में लाभ रहेगा. रिश्तों की बात करें तो जीवनसाथी या प्रेमी के साथ बिताया गया समय यादगार रह सकता है. कई लोगों को किसी पुराने मित्र का संदेश या फोन कॉल भी मिल सकता है जिससे पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी. स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान में अनियमितता परेशानी दे सकती है. लगातार काम करते रहने की बजाय बीच-बीच में आराम करना भी जरूरी होगा. शाम तक कोई ऐसी खबर या उपलब्धि मिल सकती है जो आपके आत्मविश्वास को नई ऊंचाई दे दे. आज का दिन यह एहसास करा सकता है कि सही दिशा में उठाया गया छोटा कदम भी भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बन सकता है.
शुभ रंग: केसरिया, हल्का पीला
शुभ अंक: 3 और 9
शुभ समय: दोपहर 12:15 से 1:45 तक
उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें
किसी विद्यार्थी को अध्ययन सामग्री भेंट करें.
9 जून का दिन आपको यह समझा सकता है कि हर चुनौती परेशानी नहीं होती, कुछ चुनौतियां भविष्य की बड़ी उपलब्धियों की तैयारी भी होती हैं. सुबह से ही कामों की सूची सामान्य दिनों से थोड़ी लंबी दिखाई दे सकती है. कई लोग महसूस करेंगे कि जिम्मेदारियां अचानक बढ़ गई हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन्हें संभालने की क्षमता भी रखते हैं. कार्यक्षेत्र में किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का दबाव बन सकता है. शुरुआत में यह अतिरिक्त बोझ लगेगा, लेकिन यही काम आगे चलकर आपके लिए प्रशंसा या लाभ का कारण बन सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने वरिष्ठों के साथ बातचीत में संयम रखने की जरूरत होगी. किसी बात को साबित करने की जल्दी नुकसान पहुंचा सकती है. वहीं व्यवसाय करने वालों के लिए दिन रणनीति बनाने का है, बड़े फैसले लेने का नहीं. आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक रहेगी. आज किसी के कहने पर पैसा लगाने या उधार देने से पहले दो बार सोच लें. कुछ लोगों को पुराने भुगतान या रुकी हुई रकम से जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है. घर का माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन परिवार के किसी सदस्य के साथ विचारों का अंतर दिखाई दे सकता है. हालांकि यह स्थिति ज्यादा देर नहीं टिकेगी. आपकी व्यावहारिक सोच अंततः सबको एक साथ लाने में मदद करेगी. प्रेम संबंधों में आज भावनाओं से ज्यादा भरोसे की जरूरत महसूस होगी. स्वास्थ्य की बात करें तो लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करना शरीर में जकड़न पैदा कर सकता है. शाम के समय थोड़ी सैर या हल्का व्यायाम राहत देगा.
दिन के अंत तक आपको महसूस होगा कि जिन बातों को लेकर सुबह चिंता थी, उनमें से कई का समाधान अपने आप निकल आया है. आज धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है.
शुभ रंग: ऑलिव ग्रीन, मिट्टी जैसा भूरा
शुभ अंक: 4 और 8
शुभ समय: सुबह 8:20 से 9:50 तक
उपाय: किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां दान करें
घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.
9 जून का दिन आपके लिए गतिविधियों, बातचीत और नई संभावनाओं से भरा रह सकता है. सुबह से ही ऐसा लग सकता है जैसे कई काम एक साथ आपका ध्यान मांग रहे हैं. फोन कॉल, संदेश, मीटिंग या अचानक बने कार्यक्रम दिन को व्यस्त बनाए रख सकते हैं. हालांकि आपको यह भागदौड़ परेशान नहीं करेगी, बल्कि नई ऊर्जा दे सकती है. जो लोग सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, ट्रैवल, बिजनेस या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उनके लिए दिन विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. करियर के मोर्चे पर कोई नई जिम्मेदारी या अवसर सामने आ सकता है. शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, लेकिन आगे चलकर यही अवसर आपकी पहचान मजबूत कर सकता है. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से दोबारा काम मिलने या किसी नए संपर्क के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना है. पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. खासतौर पर ऑनलाइन खरीदारी या किसी शौक पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने से बचना बेहतर होगा. परिवार के साथ दिन हल्के-फुल्के माहौल में गुजर सकता है. किसी रिश्तेदार या मित्र से हुई बातचीत आपका मूड बेहतर कर सकती है. प्रेम संबंधों में आपका मजाकिया और सहज स्वभाव साथी को आकर्षित करेगा. यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी थी तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अनियमित खानपान परेशानी दे सकता है. लगातार बाहर का भोजन या समय पर भोजन न करना पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ा सकता है. शाम के समय किसी अच्छी खबर, नए विचार या भविष्य की योजना को लेकर उत्साह महसूस हो सकता है. आज का दिन आपको यह याद दिलाएगा कि कभी-कभी अवसर दस्तक देकर नहीं आते, उन्हें पहचानना पड़ता है.
शुभ रंग: फिरोजी, हल्का हरा
शुभ अंक: 5 और 1
शुभ समय: दोपहर 2:10 से 3:40 तक
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और किसी विद्यार्थी की सहायता करें.
9 जून का दिन आपको यह एहसास करा सकता है कि जीवन की असली खुशियां हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन छोटे-छोटे पलों में छिपी होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. सुबह का समय अपेक्षाकृत शांत रह सकता है और कई लोग अपने घर, परिवार या निजी जीवन से जुड़ी बातों पर अधिक ध्यान देते दिखाई देंगे. पिछले कुछ दिनों से जिस मानसिक दबाव को आप भीतर ही भीतर महसूस कर रहे थे, उसमें आज थोड़ी राहत मिलने के संकेत हैं. किसी अधूरे काम के पूरे होने या लंबे समय से चली आ रही चिंता के कम होने से मन हल्का महसूस कर सकता है. करियर के क्षेत्र में आज आपका व्यवहार और प्रस्तुति लोगों को प्रभावित कर सकती है. जो लोग सौंदर्य, फैशन, कला, सोशल मीडिया, डिजाइन, होटल, इवेंट या ग्राहक सेवा से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम में सराहना मिल सकती है. नौकरीपेशा लोगों को किसी वरिष्ठ अधिकारी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है. व्यापारियों के लिए भी दिन संतुलित रहेगा. किसी पुराने ग्राहक का दोबारा संपर्क करना या रुके हुए भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ना राहत दे सकता है. आर्थिक मामलों में आज स्थिति पहले से बेहतर दिखाई दे सकती है. कोई ऐसा खर्च टल सकता है जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से चिंता बनी हुई थी. हालांकि विलासिता या दिखावे पर अधिक पैसा खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा. घर में सुखद वातावरण बना रहेगा और परिवार के साथ बिताया गया समय पूरे दिन की थकान दूर कर सकता है. यदि जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव था तो उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. कई लोग अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा, लेकिन मीठा या तला हुआ भोजन अधिक मात्रा में लेने से बचना चाहिए. शाम के समय कोई छोटी खुशी या शुभ समाचार पूरे दिन को यादगार बना सकता है. आज आपको महसूस हो सकता है कि कुछ रिश्ते और कुछ लोग वास्तव में जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं.
शुभ रंग: गुलाबी, क्रीम, हल्का पीच
शुभ अंक: 6 और 3
शुभ समय: शाम 4:15 से 5:45 तक
उपाय: माता लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और किसी महिला को सफेद मिठाई भेंट करें.
9 जून का दिन आपके लिए सामान्य दिनों से अलग अनुभव लेकर आ सकता है. कई बार जीवन हमें भीड़ से हटकर खुद के साथ कुछ समय बिताने का अवसर देता है और आज का दिन कुछ वैसा ही संकेत दे रहा है. सुबह से ही मन बाहरी दुनिया की बजाय अपने विचारों और भावनाओं में अधिक उलझा रह सकता है. हालांकि यह नकारात्मक स्थिति नहीं होगी, बल्कि आत्ममंथन और समझ का समय होगा. जिन सवालों के जवाब आप लंबे समय से तलाश रहे थे, उनमें से कुछ का संकेत आज मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आज जल्दबाजी करने की बजाय परिस्थितियों को समझना अधिक फायदेमंद रहेगा. कोई नई जिम्मेदारी, प्रस्ताव या अवसर सामने आ सकता है, लेकिन तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है. नौकरीपेशा लोगों को अपने आसपास की राजनीति या अनावश्यक चर्चाओं से दूरी बनाए रखनी चाहिए. व्यापारियों के लिए दिन निरीक्षण और योजना बनाने का रहेगा. किसी बड़े विस्तार या निवेश से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लेना बेहतर होगा. धन संबंधी मामलों में आज सतर्कता सबसे बड़ा लाभ दे सकती है. कोई आकर्षक प्रस्ताव सामने आ सकता है, लेकिन पूरी जानकारी लिए बिना कोई कदम न उठाएं. परिवार के किसी सदस्य के साथ गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है. आपकी समझदारी और शांत स्वभाव किसी उलझन को सुलझाने में मदद कर सकता है. प्रेम संबंधों में आज शब्दों से ज्यादा भावनाओं का महत्व रहेगा. कई बार सामने वाला आपकी चुप्पी को गलत समझ सकता है, इसलिए जरूरत पड़ने पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रखें. स्वास्थ्य की दृष्टि से मानसिक विश्राम सबसे अधिक जरूरी रहेगा. लगातार सोचते रहना या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहना थकान बढ़ा सकता है. ध्यान, प्राणायाम या कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना मन को सुकून देगा. शाम के समय कोई पुरानी याद, पुराना मित्र या पुराना अनुभव अचानक मन में आ सकता है और आपको जीवन के किसी महत्वपूर्ण सबक की याद दिला सकता है. दिन के अंत तक आपको महसूस होगा कि हर जवाब बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर की शांति में छिपे होते हैं.
शुभ रंग: बैंगनी, आसमानी, धानी
शुभ अंक: 7 और 2
शुभ समय: रात 8:00 से 9:30 तक
उपाय: शिव मंत्र-नमः शिवाय का 108 बार जाप करें
जरूरतमंद व्यक्ति को जल या फल का दान करें.
9 जून का दिन आपको धैर्य की ताकत का वास्तविक अर्थ समझा सकता है. कई बार आपको लगता है कि आपकी मेहनत का परिणाम दूसरों की तुलना में देर से मिलता है, लेकिन आज कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो यह विश्वास मजबूत करेंगी कि सही समय पर मिलने वाली सफलता सबसे अधिक टिकाऊ होती है. सुबह के समय कुछ काम उम्मीद के मुताबिक गति नहीं पकड़ पाएंगे, जिससे थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है. हालांकि दोपहर के बाद परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में मुड़ती दिखाई देंगी. कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा मामला सामने आ सकता है जिसे आपने लगभग भुला दिया था. किसी पुराने प्रोजेक्ट, आवेदन, भुगतान या संपर्क से जुड़ी सकारात्मक खबर मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम के प्रति गंभीरता और अनुशासन का लाभ मिलेगा. जो लोग लंबे समय से प्रमोशन, स्थानांतरण या किसी महत्वपूर्ण स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे सकती है. व्यापारियों के लिए दिन पुराने ग्राहकों और पुराने निवेशों से लाभ दिलाने वाला साबित हो सकता है. आर्थिक मामलों में आज आपका दृष्टिकोण बेहद व्यावहारिक रहेगा. फिजूलखर्ची से दूरी बनाए रखने का निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित होगा. कुछ लोग घर, वाहन या भविष्य की बचत से जुड़ी योजनाओं पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं. परिवार में किसी बड़े सदस्य का अनुभव आपके लिए उपयोगी साबित होगा. यदि पिछले कुछ समय से किसी रिश्ते में दूरी बनी हुई थी तो धीरे-धीरे संवाद का रास्ता खुल सकता है. प्रेम जीवन में आज स्थिरता और भरोसे का महत्व अधिक रहेगा. दिखावे या बड़े वादों की बजाय छोटे-छोटे प्रयास रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. स्वास्थ्य के मामले में शरीर से ज्यादा मानसिक थकान महसूस हो सकती है. लगातार जिम्मेदारियां उठाते-उठाते आपने अपने आराम को पीछे छोड़ दिया है. शाम को कुछ समय खुद के लिए निकालना जरूरी रहेगा. दिन समाप्त होते-होते आपको महसूस होगा कि जिन रास्तों पर आप चुपचाप चलते रहे, वहीं आपको सबसे आगे लेकर जा रहे हैं.
शुभ रंग: नेवी ब्लू, स्लेटी, गहरा हरा
शुभ अंक: 8 और 4
शुभ समय: सुबह 11:10 से 12:40 तक
उपाय: पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं
शनि देव का स्मरण करें.
9 जून का दिन आपके भीतर छिपी नेतृत्व क्षमता और दृढ़ इच्छाशक्ति को सामने ला सकता है. आज आप उन लोगों में शामिल रहेंगे जो परिस्थितियों का इंतजार करने की बजाय खुद रास्ता बनाने में विश्वास रखते हैं. सुबह से ही किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने की बेचैनी दिखाई दे सकती है. कई लोग अपने लक्ष्य को लेकर पहले से अधिक गंभीर और केंद्रित नजर आएंगे. यदि पिछले कुछ समय से कोई प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे रहा था तो आज उससे जुड़ा कोई सकारात्मक संकेत मिलने की संभावना है. करियर के क्षेत्र में आपकी सक्रियता लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकती है. नौकरीपेशा लोगों को किसी महत्वपूर्ण मीटिंग, प्रस्तुति या जिम्मेदारी में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है. व्यापारियों के लिए भी दिन उत्साहजनक रहेगा. कोई नई डील, नया ग्राहक या पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना बन रही है. आर्थिक मामलों में आप दूसरों की तुलना में अधिक समझदारी से निर्णय लेंगे. किसी अनावश्यक खर्च को टालना भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा. किसी पारिवारिक निर्णय में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है. यदि घर में किसी बात को लेकर तनाव था तो आज समाधान की दिशा में बातचीत हो सकती है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और स्पष्टता सबसे बड़ी ताकत बनेगी. जो लोग अपने मन की बात लंबे समय से कहना चाह रहे थे, उन्हें उचित अवसर मिल सकता है. कई लोगों के लिए यह दिन रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत भी दे सकता है.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन अत्यधिक काम और जिम्मेदारियों के कारण थकान महसूस हो सकती है. दिनभर की भागदौड़ के बीच पर्याप्त पानी पीना और भोजन समय पर करना जरूरी होगा. शाम के समय किसी अधूरे काम के पूरा होने से मन में संतोष और राहत का भाव आ सकता है. आज आपको महसूस होगा कि सच्ची जीत केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफर में होती है जिसमें आपने हार नहीं मानी.
शुभ रंग: मैरून, गहरा लाल, तांबे जैसा रंग
शुभ अंक: 9 और 3
शुभ समय: दोपहर 1:15 से 2:50 तक
उपाय: हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं
किसी जरूरतमंद को मीठे फल का दान करें.
आज का दिन उन लोगों के लिए अपेक्षाकृत बेहतर रह सकता है जिनका संबंध मूलांक 2, 5 और 7 से है. वहीं मूलांक 4 और 8 वाले लोगों को निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है. किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी से बचना लाभदायक रहेगा.
सामूहिक शुभ अंक: 2, 5, 7
सामूहिक शुभ रंग: हल्का हरा, सफेद और आसमानी
सामूहिक शुभ समय: सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
सामूहिक उपाय: आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार सफेद वस्तु, जैसे चावल, दूध या मिठाई का दान करें.
कुछ समय शांत बैठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करें.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)